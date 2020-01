Nach Bundesliga-Regeländerung spaltet Schiedsrichter-Chef den Doppelpass: „Wenn man sich die Szene genau ansieht“

Die Bundesliga ist zurück - inklusive einer Regeländerung vonseiten des DFB. Bereits am ersten Rückrundenwochenende steht sie in der Kritik.

Update vom 19. Januar: Die Regelanpassung des DFB sorgt weiter für Aufregung und war daher auch im Sport1-Doppelpass Thema. Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich, der per Telefon zugeschaltet wurde, verteidigte die Entscheidung mit Blick auf die Situation beim Spiel Düsseldorf gegen Bremen, welche für viel Diskussionen sorgte.

„Wenn man sich die Szene genau ansieht, ist Moisander (Bremens Kapitän, der die Gelb-Rote-Karte sah, Anm.) eigentlich Unbeteiligter und das erste, was er macht, ist, viel gestikulierend zum Schiedsrichter zu gehen. Auch in die Rudelbildung ist er involviert, daher ist die Tatsache, hier Gelb-Rot zu zeigen, aus unserer Sicht richtig.“

Die Doppelpass-Runde war da deutlich anderer Meinung, Stefan Effenberg etwa ist sich sicher: „Die Rudelbildung kommt ganz klar von Düsseldorf.“ Auch Moderator Thomas Helmer stellte klar: „Herr Fröhlich, wir sehen das anders.“

Doppelpass diskutiert über Regelanpassung - Schiri-Boss verteidigt Auslegung

In der hitzigen Schlussphase des Kellerduells wurde Moisander in der Nachspielzeit vom Platz gestellt, während Torwart Jiri Pavlenka und Neuzugang Kevin Vogt verletzt am Boden lagen. Die Runde argumentierte, Moisander habe sich um seine Mannschaftskollegen gesorgt und mit etwas Feingefühl hätte Schiedsrichter Felix Brych nicht Gelb-Rot zeigen müssen.

Fröhlich indes sprang Brych zur Seite: „Klar, Fingerspitzengefühl und Empathie kann man in einer Situation immer mit einbringen, aber wenn der Schiedsrichter zu der Entscheidung kommt, das sei Gelb-Rot, dann muss man das auch unterstützen.“

„Das ist Irrsinn“ - erster Bundesliga-Trainer poltert wegen Regeländerung

Update vom 18. Januar: Der DFB sorgte zum Rückrundenauftakt mit einer Regelanpassung für Aufsehen nach der Unsportlichkeiten schneller mit Karten geahndet werden (siehe Erstmeldung). Am Samstag nahm den Dachverband deshalb der erste Bundesliga-Trainer in die Kritik: Bremens Trainer Florian Kohfeldt polterte nach dem Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf: „Warum machen Leute die Regeln, die nie dieses Spiel gespielt haben und überhaupt nicht verstehen, was auf dem Platz passiert? Wer zwingt den Schiedsrichtern solche Regeln auf? Das ist Irrsinn.“

Bundesliga: Kohfeldt von neuer Regel genervt - „Situationen, die dem Fußball entgegenstehen“

Werder-Kapitän Niklas Moisander hatte nach einer Rudelbildung in der Nachspielzeit von Schiedsrichter Felix Brych die Gelb-Rote Karte gesehen. Zuvor waren die beiden Bremer Jiri Pavlenka und Kevin Vogt heftig zusammengeprallt.

+ Dr. Felix Brych zeigt Niklas Moisander die Rote Karte. Der zweite Platzverweis in seiner Bundesligakarriere. © dpa / Bernd Thissen

„In der Nachspielzeit liegen zwei Spieler deiner Mannschaft mit Kopfverletzungen am Boden, und der Kapitän ist etwas emotional, ohne beleidigend zu sein“, sagte der Bremer Coach mit Blick auf die Szene: „Als ich die Ankündigung gelesen habe, wusste ich, dass es zu Situationen kommt, die dem Fußball entgegenstehen.“ Den Schiedsrichter nahm der Werder-Trainer allerdings von seiner Kritik aus. „Kein Vorwurf an Dr. Felix Brych. Er muss das so umsetzen, weil es so angesagt war“, sagte Kohfeldt.

Bundesliga-Rückrunde startet mit strenger Änderung - Gelbe und Rote Karten en masse?

Erstmeldung vom 17. Januar:

München - Endlich wieder Bundesliga. Ab Freitagabend rollt der Ball aufs Neue in Deutschlands höchster Spielklasse, die 26 Tage Winterpause sind vorbei. Wenn Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach die Rückrunde eröffnen, könnten sich einige Fußballfans über den Schiedsrichter wundern. Denn dieser könnte die eine oder andere Situation anders beurteilen, als noch in der Hinrunde. Die Bundesliga wartet mit einer Regelanpassung auf.

Bundesliga: Regeländerung zum Rückrundenstart - Fans könnten sich wundern

Nach Informationen der Bild verändert der Deutsche-Fußball-Bund die Art und Weise persönlicher Sanktionen, sprich Gelber und Roter Karten. Demnach sitzen diese ab sofort lockerer - Platzverweise sollen früher ausgesprochen werden.

Damit reagiert der DFB auf Entwicklungen im Amateurbereich, wo es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Angriffen auf Schiedsrichter gekommen ist. Beim größten Sportverband der Welt ist man der Meinung, dass dies auch mit dem Verhalten der Bundesliga-Profis einhergeht, welches der Dachverband als immer unsportlicher bewertet.

Bundesliga: Karten sitzen fortan lockerer: „Wir müssen gegensteuern“

Schiedsrichter-Boss Lutz Fröhlich erklärt gegenüber der Bild (Artikel hinter Bezahlschranke): „Niemand kann akzeptieren, dass Schiedsrichter an der Basis gewaltsam attackiert werden. Im Vergleich zu den europäischen Wettbewerben gibt es in der Bundesliga inzwischen zu viele Unsportlich- und Respektlosigkeiten. Wir müssen gegensteuern, um den Fußball und die Schiedsrichter in den unteren Ligen zu schützen.”

Dieses Gegensteuern soll dadurch deutlich werden, dass es fortan schneller Gelb gibt, wenn Spieler zu stark reklamieren, Gegenspieler verbal attackieren, simulieren oder Karten beziehungsweise den Videobeweis fordern. Auch Rote Karten sollen schneller gezückt werden. Bei einer großen Rudelbildung gebe es ab sofort den Roten statt den Gelben Karton.

Bundesliga: „Niemand sollte verblüfft sein“

Vonseiten des DFB bewertet man die Änderungen als positiv und hofft gleichzeitig auf Verständnis bei den Fans: „Wenn es an diesem Wochenende die eine oder andere Karte mehr geben wird, dann sollte niemand irritiert oder verblüfft sein.”

Inwiefern sich die neuen Regeln auf das Spiel auswirken, bleibt abzuwarten. Womöglich bekommen sie die Profis aber dieses Wochenende bereits zu spüren. Auch beim Rückrundenauftakt des FC Bayern in Berlin sitzen die Karten damit wohl lockerer.

