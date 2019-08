Bundesliga-Saison startet: Diese Spieler stehen im Blickpunkt

Bei den Bayern in München: Lucas Hernandez

Am Freitag startet die neue Saison mit der Partie der Bayern gegen Hertha BSC. Heute stellen wir einmal die neuen Stars vor, die große Hoffnungen tragen.

Die Fußball-Bundesliga ist schon länger kein Anlaufpunkt für große Stars mehr. Zumindest, wenn man den FC Bayern einmal ausnimmt. Und selbst der Rekordmeister hat es mittlerweile schwer, große Fische an Land zu ziehen. Deutschland ist heute vielmehr ein Sammelbecken für vielversprechende Talente – die Stars von morgen. Wir stellen einige davon vor.

Lucas Hernandez

Wenn einer in dieser Liste nicht fehlen darf, dann ist es Lucas Hernandez, Rekordeinkauf der Bundesliga. Der 23-Jährige wechselte für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid nach München. Solche Summen sind für einen Verteidiger nicht mehr unüblich, werden sonst aber dennoch eher in Offensivspieler investiert. Hernandez wurde mit Frankreich im vergangenen Jahr Weltmeister und soll der Fixpunkt in der Bayern-Defensive werden.

+ Neu in der Liga: Marcus Thuram. © Ina Fassbender/afp

Marcus Thuram

Hat einen großen Namen und vielleicht auch eine große Zukunft vor sich. Der 22-Jährige – ebenfalls Franzose – ist der Sohn des ehemaligen Weltklasse-Verteidigers Lilian Thuram. Marcus ist allerdings Stürmer und bewies das bereits im Pokal für seinen neuen Klub Borussia Mönchengladbach. Sein Treffer gegen Sandhausen sicherte das Weiterkommen. Neun Millionen Euro investierten die Gladbacher in Thuram.

+ Jetzt in Berlin: Dodi Lukebakio. © Daniel Karmann/dpa

Dodi Lukebakio

Kein Unbekannter in der Bundesliga. Im vergangenen Jahr stürmte der 21 Jahre alte Belgier für Fortuna Düsseldorf, war allerdings nur vom FC Watford ausgeliehen. Nun sicherte sich Hertha BSC die Dienste des schnellen Angreifers für 20 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr machte er sich mit drei Treffern gegen die Bayern einen Namen – München ist auch der Auftaktgegner morgen Abend.

+ Talent: Lukas Nmecha. © Cézaro De Luca/dpa

Lukas Nmecha

Der 20-Jährige schoss die englische U19 schon zum EM-Titel, stürmt seit kurzer Zeit aber für Deutschland. Der VfL Wolfsburg hat den Angreifer von Manchester City ausgeliehen. Nmecha wird in Niedersachsen zunächst wohl nicht zur ersten Elf gehören. Sein Talent ist aber unbestritten. Er könnte einer werden, der sich im Lauf der Saison einen Namen macht – vielleicht durch einige Treffer.

+ Hoffnung: Dejan Joveljic. © Patrick Franck/dpa

Dejan Joveljic

Der Serbe kostete Frankfurt vier Millionen Euro und soll auf lange Sicht Nachfolger seines Landsmanns Luka Jovic werden. Vor einer Woche feierte Dejan Joveljic seinen 20. Geburtstag, in der Europa-League-Qualifikation deutete der junge Stürmer bereits seine Qualität an. Allerdings ließ der Serbe auch schon einige gute Chancen aus und wird noch Zeit brauchen.

Moussa Diaby

15 Millionen Euro flossen aus Leverkusen nach Paris für den 20 Jahre alten Außenstürmer Moussa Diaby. Der französische Nachwuchs-Nationalspieler, der auch einen malischen Pass besitzt, kam in der vergangenen Saison 25 Mal für Paris in der Liga zum Einsatz und besticht durch sein enormes Tempo. Er wird sich seinen Stammplatz bei Bayer erkämpfen müssen, die Voraussetzungen dafür hat er aber allemal.

Christopher Nkunku

Noch ein Franzose, noch ein Ex-Spieler von Paris: Christopher Nkunku wechselte für 13 Millionen Euro nach Leipzig und ist ebenfalls ein hochveranlagter Offensivspieler. Nkunku war Wunschspieler des neuen Trainers Julian Nagelsmann.