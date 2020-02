Kurzfristige Absage: Bundesliga-Spiel am Sonntag kann nicht stattfinden

Jetzt also doch: Die DFL hat kurzfristig ein Bundesliga-Spiel am Sonntag abgesagt. Der Nachholtermin ist noch offen.

Das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wurde abgesagt.

zwischen und wurde abgesagt. Die Begegnung war am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr angesetzt.

angesetzt. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Frankfurt - Jetzt ist es offiziell: Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird nicht am Sonntag stattfinden. DieDeutsche Fußball Liga (DFL) hat das für den Sonntag angesetzte Spiel verschoben. Damit reagiert die DFL auf die Verlegung des Frankfurter Zwischenrunden-Rückspiels in der Europa League in Salzburg auf diesen Freitag (18.00 Uhr).

Die Partie war aufgrund einer Orkanwarnung am Donnerstag abgesagt worden. Einen neuen Termin für die Begegnung zwischen Werder und der Eintracht gibt es noch nicht.

Das für diesen Sonntag angesetzte @Bundesliga_DE-Spiel der Eintracht bei @werderbremen ist verlegt worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.#SGE #SVWSGE https://t.co/wMNnDoGgl2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 28, 2020

„Damit bekräftigt die DFL ihre Linie, Bundesliga-Clubs nach Einsätzen in der Europa League möglichst mindestens zwei volle Tage Regenerationszeit vor dem darauffolgenden Bundesliga-Spiel einzuräumen und damit auch die Integrität des eigenen Wettbewerbs zu schützen“, begründete die DFL am Freitag ihre Entscheidung.

Allerdings dürfte die Suche nach einem neuen Termin nun umso schwerer werden, treffen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt doch schon am Mittwoch, 4. März, im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Somit ist eine Verlegung auf den Montag nicht möglich. Sollte sich die Eintracht gegen RB Salzburg im Sechzehntelfinale der Europa League durchsetzen, wäre der Klub in den kommenden Wochen auch international beschäftigt.

Bundesliga: Bremen gegen Eintracht Frankfurt abgesagt - „Einzig richtige Entscheidung“

„Angesichts der Termin-Enge im Rahmenterminkalender ist der späteste mögliche Nachholtermin für die Begegnung die Kalenderwoche 20 zwischen den Bundesliga-Spieltagen 33 und 34“, erklärte die DFL. Sollte Frankfurt eher aus der Europa League ausscheiden, wäre auch ein früherer Zeitpunkt möglich.

„Das ist die einzig richtige Entscheidung im Sinne eines fairen und sauberen Wettbewerbs. Auch der Montag wäre nicht die richtige Lösung gewesen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic zur Absage des Bundesliga-Spiels*.

Die Lose sind gezogen! Sollte sich die Eintracht heute Abend gegen Salzburg durchsetzen, geht es im Achtelfinale der @EuropaLeague gegen den @FCBasel1893.#UELdraw #SGEuropa pic.twitter.com/1jVaLR6CzF — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 28, 2020

Für die Frankfurter geht es am Freitagabend noch in der Europa League um den Einzug ins Achtelfinale. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream*. Nach der Auslosung in Nyon steht fest: Dort würde die Eintracht auf den FC Basel treffen.

