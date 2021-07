Bundesliga-Transfer-News: Hertha vor Millionen-Deal, Bielefeld holt Ex-Schalker

Heiße Wechselphase

+ © Poolfoto/imago-images Wer holt die Meisterschale 2021/2022? © Poolfoto/imago-images

Das Transfer-Karussell in der Bundesliga nimmt Fahrt auf. In unserem News-Ticker halten wir die wichtigsten Wechsel fest.

Berlin - Es dauert noch ein paar Wochen, ehe der Ball in der Bundesliga* wieder rollt. Am 13. August bestreiten Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München das Eröffnungsspiel. Bis dahin wollen natürlich nicht nur die beiden Traditionsklubs* ihre Kaderplanung beendet haben. Die komplette Liga schielt derzeit noch auf den einen oder anderen Transfer.

Und es ist in diesem Sommer ja auch schon einiges passiert. Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano zog es von Leipzig nach München, Gregor Kobel wechselte von Stuttgart nach Dortmund und die U21-Europameister Niklas Dorsch sowie Lukas Nmecha sind wieder zuhause in der Bundesliga*. Was passiert noch? In unserem News-Ticker fassen wir die jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt* zusammen.

Bundesliga-Transfer-News: Welche Wechsel sind perfekt oder kurz vor dem Abschluss? Stand: 20. Juli

Spieler Alter Verein Neuer Verein Ablöse/Vertrag Jens Grahl (Tor) VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt ?/Juni 2024 Michael Lang (Abwehr) Gladbach Basel ?/Juni 2023 Chris Führich (Angriff) Paderborn VfB Stuttgart 2,5 Mio/Juni 2025 Alessandro Schöpf (Mittelfeld) Schalke Bielefeld Ablösefrei/Juni 2023

Darüber hinaus ist der Wechsel von Hertha-Stürmer Jhon Cordoba so gut wie fix. Der Kolumbianer steht vor einem Transfer zum FK Krasnodar, die Russen zahlen offenbar bis zu 20 Millionen Euro Ablöse. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA