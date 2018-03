UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland verliert weitere Punkte

Durchwachsene Saison für Bundesligisten

+ © dpa / Christian Brun Die UEFA-Fünfjahreswertung entscheidet über die Zahl der internationalen Startplätze © dpa / Christian Brun

In der UEFA-Fünfjahreswertung hat die Bundesliga weiter an Boden verloren. Ein Verlust deutscher Startplätze droht in naher Zukunft dennoch nicht.