Löw bei Neuer „absolut optimistisch“ - aber Bundestrainer sendet Warnung

Joachim Löw ist weiter bester Hoffnung, dass Manuel Neuer für die WM im Sommer einsatzbereit sein wird. Der Bundestrainer macht jedoch eine Einschränkung.

Düsseldorf - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw sieht den verletzten Torhüter Manuel Neuer "absolut im Fahrplan" für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). "Es ist sicherlich geplant, dass er in dieser Saison noch spielt. Die Ärzte haben mir versichert, dass alles absolut in Ordnung ist und es sehr gut aussieht", berichtete Löw am Donnerstag in Düsseldorf vor dem doppelten WM-Härtetest gegen Spanien (Freitag, 20.45 Uhr/hier im Live-Ticker) und Brasilien (Dienstag, 20.45 Uhr/bei uns im Live-Ticker).

Sein Kapitän Neuer, der nach einem dritten Mittelfußbruch seit Mitte September nicht gespielt hat, sei "bei 95 Prozent und will in der kommenden Woche bei 100 Prozent sein", versicherte Löw. "Ich gehe davon aus, dass ich ihn mitnehmen kann, ich bin absolut optimistisch."

Allerdings schränkte Löw ein: "Wenn ein Spieler in der Vorbereitung überhaupt keine Rolle spielen kann, ist es schwierig, ihn zu nominieren." Löw benennt seinen vorläufigen WM-Kader am 15. Mai in Dortmund.

