Bushido-Fan Mittelstädt mit Kampfansage an VfB-Star

Von: Niklas Noack

Maximilian Mittelstädt (r.) läuft beim Training des VfB Stuttgart seine Runden. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Nach seinem Wechsel von Hertha BSC zum VfB Stuttgart hat sich Maximilian Mittelstädt erstmal verletzt. Jetzt will der Bushido-Fan den Platz von Borna Sosa einnehmen.

Stuttgart - Nach dem Abstieg der Berliner haben sich die Schwaben beim Hauptstadtklub bedient. BW24 verrät, was Maximilian Mittelstädt bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Spieler des VfB Stuttgart gesagt hat, was Bushido damit zu tun hat, und wie er den Konkurrenzkampf mit Borna Sosa sieht.

Der Linksverteidiger scheint sich bereits pudelwohl in Stuttgart zu fühlen, obwohl ihn zunächst eine Verletzung ausbremste. Am Samstag (12. August, 13 Uhr/Sky) startet für den VfB die Pflichtspielsaison in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die TSG Balingen. Vermutlich, zumindest in der Startaufstellung, ohne Mittelstädt. Eine Woche später gastiert der VfL Bochum samstags (15.30 Uhr/Sky) beim VfB zum Auftakt der Bundesliga.