Trotz erstem Punkt: Schalke-Ultras drohen vor brisantem Derby mit deutlichen Worten

Rund 80 Ultras mit Redebedarf hatten sich im Anschluss an die Partie am Eingang West versammelt. "Das war okay heute, ihr müsst aber fürs Derby noch ein paar Prozente mehr draufpacken", forderte der Wortführer der Ultras und stellte klar: "Das Derby ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ihr geht da raus und gebt alles. Das kann man verlieren, es kommt aber auf die Art und Weise an." Zugleich kündigte er an: "Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen?" Zum Abschluss gab es noch einige einschwörende Worte: "200 Prozent! Von jedem! Für Schalke! Auf geht's!" Es folgte lautes Klatschen. Die Fans, die zuvor nicht unter den 300 anwesenden Zuschauern im Stadion gewesen waren, waren eigens an die Arena gekommen, um das Gespräch mit der Mannschaft zu suchen. Riether: Nachfrage: "Das war eher motivierend. Es gab eine Aussprache. Die Fans haben uns für das Derby heiß gemacht." Dass es angesichts des langen Wartens auf einen Sieg "auch mal laut wird, ist doch normal", meinte Riether: "Das ist Druck, der raus muss. Das ist verständlich. Normal können die Fans den im Stadion rauslassen.