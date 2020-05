BVB vor Neustart in der Bundesliga: Alle Entwicklungen bis zum Derby gegen Schalke

Emre Can (rechts) droht dem BVB zum Bundesliga-Start gegen Schalke auszufallen.

Der Neustart in der Bundesliga steht bevor, der BVB hat sein Quarantäne-Trainingslager bezogen. Alle Entwicklungen bis zum Derby gegen Schalke im Countdown-Ticker.

Die Vorbereitungen auf den Neustart in der Bundesliga laufen - auch bei Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ist seit Samstagabend in dem von der DFL Liga geforderten quarantäneähnlichen, einwöchigen Trainingslager.

Zum Wochenstart meldeten sich Manuel Akanji und Mario Götze im Training zurück, nachdem das Duo am Samstag noch gefehlt hatte. Emre Can hingegen fehlte noch. Alle Entwicklungen beim BVB vor dem Revierderby am Samstag gegen Schalke 04 lesen Sie im Countdown-Ticker auf wa.de*.

