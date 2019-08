DFB-Pokal: BVB gegen Großkreutz' Uerdingen im Live-Ticker

Der BVB startet in Düsseldorf in den DFB-Pokal. Es geht gegen Drittligist KFC Uerdingen um den Ur-Borussen Kevin Großkreutz. So können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Düsseldorf - Einer wird besonders im Fokus stehen. Denn in der Brust von Kevin Großkreutz werden am Freitagabend zwei Herzen schlagen. Denn der 31-Jährige empfängt am Freitagabend in der 1. Runde des DFB-Pokals ausgerechnet "seinen" BVB.

Für den Ur-Borussen ist das direkte Duell am Freitagabend in Düsseldorf (20.45 Uhr/im Live-Ticker auf wa.de*) "ein großes Spiel", wie er vor der Partie sagte: "Ich kann es gar nicht abwarten. Für 90 Minuten kenne ich keine Freunde. Ich werde mich zerreißen und will den BVB ein bisschen ärgern."

BVB im DFB-Pokal gegen Uerdingen: Hummels und Hazard wieder dabei

Auf der anderen Seite wollen sie bei den Dortmundern genau das vermeiden. Die aus Ergebnissicht tadellose Vorbereitung soll den Profis des BVB keinen Anlass dazu geben, den Drittligisten auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Wir werden diese Aufgabe sicher nicht unterschätzen", sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB.

Die Neuzugänge Mats Hummels und Thorgan Hazard, die beim 2:0-Sieg im Supercup gegen den FC Bayern noch fehlten, werden Cheftrainer Lucien Favre gegen Großkreutz und Uerdingen wieder zur Verfügung stehen.

Weiterhin fehlen werden dagegen Julian Brandt (Adduktorenprobleme) und Torhüter Roman Bürki, dessen genähte Schnittwunde am Schienbein noch immer Probleme bereitet.

