BVB gegen Frankfurt: Dortmund will besonderes Paket gegen die Eintracht schnüren

Von: Katharina Küpper, Kevin Mattes

Der BVB will gegen Eintracht Frankfurt ein besonderes Paket schnüren. © Dennis Ewert/RHR-FOTO, Collage: RUHR24

Der BVB empfängt am 29. Spieltag Eintracht Frankfurt im Signal-Iduna-Park. Sebastian Kehl stellt vor dem Topspiel eine klare Forderung.

Mögliche Aufstellung BVB: Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can, Bellingham, Reus - Guerreiro, Malen - Haller

Mögliche Aufstellung Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Jakic - Buta, Rode, Sow, Lenz - Borre, Kamada - Kolo Muani

Anstoß: Samstag (22. April), 18.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

BVB gegen Frankfurt im Live-Ticker: Der Vorbericht zum 29. Bundesligaspieltag

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am 29. Spieltag. Der Anstoß im Signal-Iduna-Park in Dortmund erfolgt am Samstag (22. April) um 18.30 Uhr. +++

Dortmund - Der BVB muss Wiedergutmachung leisten! Nach dem peinlichen 3:3-Unentschieden beim VfB Stuttgart, wo die Mannschaft von Trainer Edin Terzic in Überzahl gleich zweimal eine Führung verspielte, wird eine Reaktion erwartet.

BVB gegen Frankfurt im Live-Ticker: Dortmund will besonderes „Paket“ gegen die Eintracht schnüren

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte unter der Woche im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten, was er von seinem Team nun erwartet.

„Wir benötigen jetzt eine sehr gute Trainingswoche, ein bisschen Wut, absolute Gier, den unbedingten Willen, unser Tor zu verteidigen, und natürlich die Unterstützung unserer Fans. Mit diesem Paket ist alles möglich.“

BVB gegen Frankfurt im Live-Ticker: Mats Humels und Niklas Süle vor Rückkehr

Personell verbessert sich zudem die Lage beim BVB. Mit Mats Hummels und Niklas Süle werden zwei Rückkehrer gegen die SGE erwartet. Bei Niklas Süle steht eine endgültige Entscheidung zwar noch aus, jedoch hat er in den vergangenen Tagen deutliche Fortschritte gemacht und sogar schon wieder mit der Mannschaft trainiert.

Ähnlich ist die Situation bei Nico Schlotterbeck, der sich von seinem Muskelfaserriss schneller erholt als zunächst angenommen. Bei ihm wird Borussia Dortmund aber wohl kein erhöhtes Risiko eingehen.

Thomas Meunier dagegen wird am Wochenende passen müssen. Er zog sich bei einem Einsatz für die U23 am vergangenen Spieltag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu und wird dem Revierklub ein bis zwei Wochen fehlen.