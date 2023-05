BVB-Ekstase in Augsburg: Dortmund besteht die Meisterprüfung

Von: Nicolas Luik

Der BVB hat am 33. Spieltag beim FC Augsburg klar gewonnen. © David Inderlied/Kirchner-Media

Am 33. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Augsburg den BVB. Alles zum Spiel von Borussia Dortmund im Live-Ticker von RUHR24.

Aufstellung FC Augsburg: Koubek - Renato Veiga, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj (62. Cardona), Pedersen (46. Colina), Yeboah, Demirovic - Beljo (62. Berisha)

Aufstellung BVB: Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Can, Guerreiro (80. Reus), Brandt – Malen, Adeyemi (72. Özcan) – Haller

Anstoß: Heute, 17.30 Uhr

Endstand: 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Haller (58.), 0:2 Haller (84.), 0:3 Brandt (90 +3)

Platzverweise: Uduokhai (Rot, 38.)

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Tobias Welz (45, Wiesbaden)

19.30 Uhr: Mats Hummels spürt im Siegestaumel die Schmerzen am Auge nicht mehr, er peitscht die Fans ein, die gesamte Mannschaft feiert vor einem schwarz-gelben Fahnenmeer. „Die Euphorie wird riesig sein. Wir brauchen noch einmal 90 Minuten in unserem Stadion. Jetzt dürfen wir uns das nicht mehr nehmen lassen“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN.

19.25 Uhr: Ekstase in Augsburg! Borussia Dortmund schlägt den FCA verdient mit 3:0 und übernimmt die Tabellenführung in der Bundesliga. Die Tore für den völlig überlegenen BVB (28:4 Torschüsse) erzielten Haller (58. und 84.) und Brandt (90 +3).

Jetzt ist alles angerichtet für das kommende Heimspiel gegen Mainz 05. Gewinnt der BVB, geht die Meisterschale nach Dortmund!

90 +4: Schlotterbeck gewinnt den Ball im Mittelfeld und schickt Brandt steil, der versenkt eiskalt flach zum 3:0 ins Eck!

90 +3: TOR FÜR DEN BVB!

90 +3: Die Sekunden rinnen von der Uhr, der BVB wird dieses Spiel gewinnen.

90+2: Es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Noch drei sind zu spielen. Der BVB bekommt eine Ecke zugesprochen.

90. Minute: Hummels steht wieder, sieht aber benommen aus und hat deutliche Spuren unter dem linken Auge davongetragen. Das sieht nicht gut aus. Er geht vom Platz, Schlotterbeck kommt. Und Reyna ersetzt Malen.

88. Minute: Noch einmal muss Süle in höchster Not vor Cardona klären. Es gibt Ecke. Und diese wird ebenfalls gefährlich, aber Bauer trifft aus kurzer Distanz das Tor nicht. Dafür aber Mats Hummels, der sich jetzt erst mal behandeln lässt.

86. Minute: Die mitgereisten BVB-Fans skandieren mit Inbrunst: „Deutscher Meister wird nur der BVB!“. Es sieht sehr gut aus für die Borussia.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Haller sorgt für Ekstase

85. Minute: Die Erlösung! Emre Can setzt Marco Reus in Szene, dessen Abschluss kann Koubek noch parieren, Haller schiebt den Nachschuss zum 2:0 ins Netz!

84. Minute: TOR FÜR DEN BVB!

83. Minute: Brandt zieht ab aus 16 Metern, Koubek ist unten und fischt die Kugel aus der Ecke.

82. Minute: Jetzt findet Wolf Haller per Flanke. Dessen Kopfball verfehlt den Winkel nur um Zentimeter.

81. Minute: Wolf spielt flach an den Fünfer, ein Augsburger ist vor Haller am Ball.

80. Minute: Marco Reus ersetzt Raphael Guerreiro.

80. Minute: Brandt hat ganz viel Platz und will den Ball in die Mitte auflegen, er findet aber weder Malen noch Haller. Da war mehr drin.

79. Minute: Marco Reus steht an der Seitenlinie zur Einwechselung bereit.

77. Minute: Emre Can bekommt einen Ball im Strafraum den Ball an den Oberkörper. Das Augsburger Publikum fordert Handelfmeter, bekommt den Wunsch aber logischerweise nicht erfüllt.

75. Minute: Eine Viertelstunde ist noch zu gehen. Guerreiro geht zur Torauslinie durch und flankt ins Zentrum, allerdings derartig scharf, dass die Kugel für niemanden erreichbar ist und im Seitenaus landet.

73. Minute: Nächste Rudelbildung an der Seitenlinie. Nach einer Auseinandersetzung zwischen Can und Demirovic stürzt sich auch Wolf ins Getümmel. Demirovic und Wolf sehen Gelb.

73. Minute: Malen und Wolf spielen einen Doppelpass. Malen verspringt der Ball im Strafraum, Chance dahin.

72. Minute: Edin Terzic wechselt defensiv. Er nimmt den schnellen Adeyemi vom Feld und bringt Özcan.

70. Minute: Der BVB zieht sich etwas zurück. Ob das so eine gute Lösung ist?

68. Minute: Ryerson foult sein Gegenspieler, danach kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Adeyemi und Gouweleeuw. Beide sehen Gelb.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Haller trifft zum 1:0 für Dortmund

65. Minute: Der BVB ist aktuell Tabellenführer und die mitgereisten BVB-Fans verwandeln die WWK Arena in ein Tollhaus. Aber Augsburg ist noch nicht geschlagen. Berisha flankt, aber der Versuch landet im Seitenaus.

63. Minute: Mega-Chancen auf beiden Seiten: Cardona scheitert an Kobel und Adeyemi kommt nicht an Koubek vorbei.

58. Minute: Da ist das Tor! Malen spielt in die Mitte, Bauer verspringt der Ball. Haller dreht sich und versenkt den Ball flach im langen Eck. 1:0 BVB!

57. Minute: TOR FÜR DEN BVB!

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Riesenpech für Emre Can

54. Minute: Ist das ein Pech! Emre Can trifft mit einem Flachschuss den Innenpfosten, Koubek ist geschlagen, aber der Ball springt von der Torlinie zurück ins Feld.

53. Minute: Der BVB speilt im Handballmodus um den Augsburg-Strafraum herum. Ryerson zieht ab, Rexhbecaj blockt.

52. Minute: Guerreiro mit einem Flachschuss aus 18 Metern auf die kurze Ecke. Einen Meter am Tor vorbei, aber Koubek hätte den wohl auch gehabt.

51. Minute: Wieder Hummels, diesmal in der eigenen Hälfte. Im Eins-gegen-Eins mit Demirovic bleibt er ganz stark Sieger.

50. Minute: Hummels ist mit nach vorne geeilt. Brandt bedient ihm am Strafraum, aber dem BVB-Verteidiger verspringt der Ball.

49. Minute: Die Ecke mündet in eine BVB-Chance, Malen steht völlig frei. Aber Haller spielt den Ball in die Beine eines Augsburgers.

47. Minute: Emre Can sieht nach einer Ringer-Einlage am eigenen Sechzehner die Gelbe Karte. Engels tritt den Freistoß, die Mauer lenkt zur Ecke ab.

47. Minute: Der BVB wider im Vorwärtsgang. Koubek wehrt einen Brandt-Flachschuss in die Mitte ab, wo keiner zum Nachschuss bereitsteht.

46. Minute: Weiter gehts ohne personelle Veränderungen beim BVB. Der FCA bringt Colina für Pedersen.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Dominantem Dortmund fehlt nur ein Tor

18.12 Uhr: Halbzeit! Zur Pause steht es zwischen dem FC Augsburg und dem BVB noch 0:0. Der BVB ist die klar spielbestimmende Mannschaft, konnte aber bisher noch keinen der 16:1 Torschüsse im Tor des glänzend aufgelegten Augsburg-Keepers Koubek unterbringen. Expected Goals: 2.47 zu 0,02 aus BVB-Sicht.

Vorteil BVB: Der FCA spielt in der zweiten Halbzeit nur noch mit zehn Mann, weil Uduokhai nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Ein Tor fehlt, um in der Bundesliga die Tabellenführung vom FC Bayern zu übernehmen.

45+3: Noch ein Freistoß nach Foul an Emre Can. 25 Meter Torentfernung, zentrale Position. Malen schießt in die Mauer.

45+1: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Und plötzlich steht Beljo frei vor Kobel, der BVB-Schlussmann macht sich groß und wehrt ab. Aber der FCA-Stürmer wird ohnehin wegen Abseits zurückgepfiffen.

42. Minute: Brandt flankt, Guerreio steigt in der Mitte hoch, aber ihm rutscht der Ball über den Schädel. Am Tor vorbei.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Uduokhai sieht Rot und Süle trifft den Pfosten

40. Minute: Pfosten! Süle trifft mit einem Kopfball aus fünf Metern nach Guerreiros Freistoßflanke nur das Gebälk.

39. Minute: Maaßen reagiert und bringt mit Bauer für Yeboah einen neuen Innenverteidiger.

38. Minute: Uduokhai zieht Malen am Arm. Der Augsburger war letzter Mann, Welz gibt ihm nach Funkkontakt mit dem VAR die Rote Karte!

37. Minute: Guerreiro ist im Strafraum recht frei und bekommt auch den Ball, aber die Ballannahme misslingt und der Ballbesitz wechselt.

35. Minute: Nach einer Ecke versucht sich Adeyemi an einem Distanzschuss. Auch dieser wird wieder von einer Verteidiger geblockt, diesmal ist es Wolf.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Auch Brandt kommt nicht an Koubek vorbei

33. Minute: Brandt taucht nach Zuckerpass von Can völlig frei vor dem weit aus dem Tor geeilten Koubek auf. Anstatt einfach am Augsburger vorbeizugehen, versucht er den Abschluss und scheitert am Keeper, der noch sein Bein an den Ball bekommt.

33. Minute: Süle und Guerreiro spielen einen doppelten Doppelpass am FCA-Strafraum, an dessen Ende dem Portugiesen der Ball verspringt.

32. Minute: Dem FC Augsburg bietet sich eine aussichtsreiche Umschaltsituation, aber Hummels ist aufmerksam und unterbindet den Pass in die Spitze.

30. Minute: Eine halbe Stunde ist gespielt. Der BVB ist noch immer spielbestimmend, aber nicht mehr ganz so dominant wie in der Anfangsphase.

28. Minute: Der BVB kontert und Guerreiro spielt Brandt frei. Dessen unplatzierten Schuss kann Koubek parieren, aber Brandt stand offenbar ohnehin im Abseits.

26. Minute: Jetzt fasst sich Guerreiro aus der Halbdistanz ein Herz. Klar übers Tor.

25. Minute: Donyell Malen hält im Strafraum drauf, Veiga stellt sich in den Weg und blockt.

24. Minute: Wolf verspringt gleich zweimal den Ball. Zuerst holt Brandt ihn per Grätsche zurück, dann Emre Can.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Koubek entschärft Riesenchance von Haller

21. Minute: Was für eine Chance! Starker langer Ball von Hummels, Brandt setzt Haller in Szene. Dieser steht frei vor Koubek und zieht ab, aber der Augsburger schnellt den Arm in die Höhe und wehrt sensationell ab.

20. Minute: Hummels „klärt“ per Grätsche in die Beine eines Augsburgers. Die Flanke segelt hoch in den BVB-Strafraum, Beljo springt unter dem Ball hindurch.

18. Minute: Erste mittelgroße Schrecksekunde für den BVB. Brandt verliert den Ball, Augsburg schaltet um. Beljo ist frei durch zum Tor, aber ihm verspringt der Ball.

17. Minute: Guerreiro hat auf der rechten Seite im Strafraum eigentlich recht viel Platz. Dafür kommt das Zuspiel in die Mitte auf Haller zu ungenau. Augsburg klärt.

15. Minute: Pedersen wurde von Adeyemi am Bein getroffen, muss behandelt werden. Er humpelt, spielt aber wohl weiter.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Borussia Dortmund legt stark los

13. Minute: Es brennt im FCA-Strafraum! Adeyemi spurtet auf links in die Gefahrenzone, sucht Julian Brandt in der Mitte. Der kommt aber nicht ganz an den Ball.

13. Minute: Aus BVB-Sicht gibt es zumindest eine gute Nachricht: Die Mannschaft macht einen engagierten Eindruck und findet auch spielerische Mittel. Nervosität ist nicht zu bemerken.

11. Minute: Auch nach der Ecke wird es gefährlich. Aber Rexhbecaj blockt einen Distanzschuss einige Meter vor der Torlinie.

10. Minute: Wieder ein toller Pass von Guerreiro, Malen setzt sich im Strafraum gegen seinen Gegenspieler durch und legt auf den Elfmeterpunkt für Adeyemi, dessen Abschluss zur Ecke geklärt wird.

7. Minute: Erster gefährlicher Abschluss für den BVB! Guerreiro spielt Wolf frei. Der kommt aus halbrechter Position im Strafraum recht frei zum Schuss, der Versuch kommt zu zentral flach auf Torwart Koubek. Dieser packt im Nachfassen zu.

5. Minute: Nächster Abschluss BVB und der sah schon besser aus. Ein Schuss von Julian Brandt aus 25 Metern rauscht einen Meter über die Latte. Im Anschluss wird die Szene wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen.

4. Minute: Donyell Malen versucht es direkt mit einem Schlenzer auf die lange Ecke. Weit am Tor vorbei.

3. Minute: Dorsch foult Wolf an der linken Strafraumkante. Es gibt Freistoß für den BVB.

1. Minute: Engels bringt den ersten Ball in der BVB-Strafraum. Süle klärt zunächst, ehe eine weitere Flanke ins Toraus segelt.

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Jetzt geht es um die Meisterschaft

17.30 Uhr: Anpfiff! Das Spiel beginnt, während die BVB-Fans im Auswärtsblock eine Choreo mit riesigem BVB-Wappen zeigen.

17.23 Uhr: Der BVB wartet seit Februar auf einen Auswärtssieg. Nach dem 1:0-Erfolg in Hoffenheim folgten wettbewerbsübergreifend sechs Spiele ohne Dreier.

17.18 Uhr: In etwas mehr als zehn Minuten geht es los. Der VfB Stuttgart führt aktuell mit 3:1 in Mainz, was für den FC Augsburg bedeutet, dass sogar der direkte Abstieg rein rechnerisch noch möglich ist. Realistisch betrachtet ist das Torverhältnis (- 16) aber zu gut, um noch hinter den aktuellen Siebzehnten Schalke 04 zu rutschen (- 34), der aktuell drei Punkte Rückstand auf den FCA hat.

17.14 Uhr: Maaßen: „Wir brauchen maximale Intensität heute. Müssen sehr stark in den Zweikämpfen sein.“ Für den BVB wird es darum gehen, gegen sehr aggressive Augsburger dagegenzuhalten.

17.12 Uhr: „Wir haben den Dortmundern schon einmal geholfen, haben die Bayern geschlagen“, sagt Enrico Maaßen. „Von daher sind wir aus der Sache raus. Heute geht es nur um uns..“

17.07 Uhr: Raphael Guerreiro ist mit 12 Torvorlagen einer der besten Assistgeber der Liga. „Das wollten wir heute auf dem Platz haben“, sagt Terzic. Der Filigrantechniker sei für den Gegner „schwer zu greifen“.

17.03 Uhr: Wie sieht die Vorbereitung in der Kabine aus? „Es gibt keine besondere Ansprache. Ich sage ein paar Worte, ein Spieler sagt ein paar Worte. Und dann wollen wir unsere beste Saisonleistung abliefern“, sagt Terzic.

17.01 Uhr: „Natürlich wird jetzt ganz viel über das Spiel gestern gesprochen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir oben stehen. Der Grund ist, dass wir 67 Punkte geholt haben“, sagt Edin Terzic bei DAZN. Noch benötigt der BVB aber einen Sieg zur Tabellenführung. „Es sind noch 180 Minuten in dieser Saison und die nächsten 90 Minuten sind extrem wichtig, die wollen wir mit Leben füllen.“

16.55 Uhr: Das Hinrunden-Duell in Dortmund gewann der BVB denkbar knapp mit 4:3 durch Tore von Jude Bellingham, Nico Schlotterbeck, Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna. Bellingham (Knieprobleme) und Bynoe-Gittens (Schulter-OP) sind heute gar nicht dabei, Schlotterbeck und Reyna sitzen auf der Bank.

Edin Terzic erinnert sich noch gut an das Spiel im Januar: „Augsburg ist eine Mannschaft, die bis zum Schluss um jeden Punkt kämpft. Das haben wir hier gemerkt, als wir dreimal in Führung lagen und trotzdem bis zum Ende zittern mussten, bis wir die Punkte eingetütet hatten.“

16.50 Uhr: Der BVB trifft heute auf Ex-U23-Coach Enrico Maaßen. „Wir haben regelmäßig den Austausch gesucht. Ich habe mir häufig Trainingseinheiten angesehen. Wir haben sehr viel über Fußball angesprochen. Ich schätze Enno sehr“, sagt Edin Terzic über den aktuellen Trainer des FC Augsburg. „Ich freue mich über seinen Weg und darüber, dass er es in die Bundesliga geschafft hat. Trotzdem wird er alles dafür geben, mit seiner Mannschaft einen Heimsieg einzufahren. Und wir werden alles dafür geben, einen Auswärtssieg einzufahren.“

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: Die Aufstellungen liegen vor

16.46 Uhr: So spielen die Gastgeber heute:

Aufstellung FC Augsburg: Koubek - Renato Veiga, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen, Yeboah, Demirovic - Beljo

16.38 Uhr: Der Auswärtsblock ist schon prall gefüllt. Die mitgereisten BVB-Fans wollen ihre Mannschaft heute lautstark zum Sieg tragen.

16.33 Uhr: Die spannendste Frage war: Wer ersetzt heute den verletzten Jude Bellingham? Als Optionen boten sich Marco Reus, Salih Özcan und Raphael Guerreiro an. Trainer Edin Terzic entschied sich für den technisch starken Portugiesen.

16.30 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt der BVB heute in Augsburg:

Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Can, Guerreiro, Brandt – Malen, Adeyemi – Haller

Auf der Bank: Meyer, Schlotterbeck, Passlack, Özcan, Reyna, Reus, Modeste, Moukoko

So spielt der BVB heute in Augsburg © RUHR24

16.11 Uhr: Das Spiel gegen den Tabellendreizehnten klingt auf dem Papier nach einer lösbaren Aufgabe. Aber der BVB ist gewarnt: Von den jüngsten vier Partien in Augsburg konnte nur eine gewonnen werden.

15.58 Uhr: Jude Bellingham (Knieprobleme) ist nicht mit nach Augsburg gereist. Der Jungstar fiebert aber vor dem heimischen TV-Gerät mit. „Bin erschüttert darüber, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich tue alles, um nächste Woche wieder zur Verfügung zu stehen. Dortmund-Fans, egal wo ihr seid, lasst uns heute alle gemeinsam positiv sein und hinter dem Team stehen in diesem so wichtigen Spiel. Auf geht‘s Jungs! Heja BVB!“

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: So erlebte Dortmund die Bayern-Pleite

Update, Sonntag (21. Mai), 15.37 Uhr: Riesenchance für die Borussia: Weil der FC Bayern gestern mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren hat, kann der BVB heute mit einem Sieg die Bundesliga-Tabellenführung übernehmen.

Die FCB-Pleite haben die Dortmund-Stars laut Sport1 gemeinsam im Hotel in Augsburg verfolgt. Ein nicht namentlich genannter Spieler sagte: „Wir lassen uns das Ding nicht mehr nehmen!“ Zwei Siege fehlen noch zum Meistertitel. Einer heute und einer am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Mainz 05.

Update, Samstag (20. Mai), 17 Uhr: Jetzt gibt es Gewissheit: Jude Bellingham saß nicht im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Flughafen. Er wird dementsprechend in Augsburg fehlen. Dafür bahnt sich eine Premiere an. Denn am Flughafen stieg Julien Duranville, Neuzugang des RSC Anderlecht aus. Beruft ihn BVB-Trainer Edin Terzic in den Spieltagskader, wäre es sein erstes Mal für die Schwarz-Gelben.

Hier eine Übersicht aller mitgereisten Spieler: Kobel, Meyer, Süle, Schlotterbeck, Hummels, Guerreiro, Passlack, Wolf, Reus, Can, Adeyemi, Özcan, Brandt, Malen, Reyna, Duranville, Modeste, Haller, Moukoko

Update, Samstag (20. Mai), 13.36 Uhr: Böse Nachrichten für den BVB! Jude Bellingham konnte nach Informationen von Sky-Reporter Jesco von Eichmann nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Damit ist ein Einsatz – zumindest in der Startelf – nahezu ausgeschlossen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte Edin Terzic: „Komplett ohne Teamtraining wird es schwer mit einem Einsatz.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels FC Augsburg gegen Borussia Dortmund am 33. Bundesliga-Spieltag. Der Anpfiff in der WWK Arena erfolgt am Sonntag (21. Mai) um 17.30 Uhr +++

BVB gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Einsatz von Jude Bellingham fraglich

Dem BVB droht vor dem vorletzten Bundesliga-Spieltag ungewohntes Unheil. Zum ersten Mal in der laufenden Saison könnte Jude Bellingham ausfallen. Und das ausgerechnet im Fernduell um die Meisterschaft (Spitzenreiter FC Bayern legt am Samstagabend gegen RB Leipzig vor).

Jude Bellingham plagen Knieprobleme. Der BVB-Star hat deshalb in dieser Woche noch kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert. Was von Vereinsseite zunächst als harmlos abgetan wurde, erweist sich nun als hartnäckig. Sein Einsatz gegen den FC Augsburg steht auf der Kippe. Fehlen wird in jedem Fall Jamie Bynoe-Gittens (Saison-Aus nach Schulter-OP).

Der BVB bangt vor dem Spiel beim FC Augsburg um Jude Bellingham. © Müller/Imago

BVB gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Gikiewicz fehlt und Maier wackelt

Der FC Augsburg muss indes weiter auf Rafal Gikiewicz verzichten. Den Stamm-Torwart des FCA plagen noch immer Schulterprobleme, weshalb Ersatzmann Tomas Koubek gegen den BVB das Tor hüten wird.

Fraglich ist, ob Arne Maier zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler hatte laut Kicker am Mittwoch (17. Mai) das Training mit Oberschenkelproblemen abbrechen müssen.