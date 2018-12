Heute Topspiel in der Bundesliga: Warum die Borussen so gut sind

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach: Am heutigen Freitag treffen zwei Borussias in Topform aufeinander. Der Ausblick:

Das Wort Borussia stammt aus dem Lateinischen und steht für das ehemalige Königreich Preußen. Fußball-Bundesligist Mönchengladbach trägt diesen Beinamen, weil der Ort Teil Preußens war. In Dortmund soll die Namensgebung dagegen auf eine Brauerei zurückgehen – Borussia-Bier.

Klar ist aber: Für die Borussen ist das Königreich derzeit die Bundesliga. Und heute tritt der Zweite aus Mönchengladbach beim Spitzenreiter aus Dortmund an (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player). Wir haben vor dem Topspiel zusammengefasst, warum die Borussen so gut sind.

Borussia Dortmund

Die Neuen: Seit einigen Jahren besticht der BVB durch sein Scouting. Immer wieder zaubern die Dortmunder Talente aus dem Hut, die im Ruhrgebiet zu jungen Stars heranwachsen. Die Schwarz-Gelben haben aus der vergangenen Spielzeit gelernt und ihre Schwachstellen beseitigt. Dafür sorgen dieses Mal aber ausnahmsweise keine Nachwuchsspieler.

+ Paco Alcacer © Rolf Vennenbernd/dpa Denn das größte Problem der Dortmunder war die Zentrale. Es fehlte an Zweikampfstärke. Mit Thomas Delaney und Axel Witsel ist diese Baustelle mehr als souverän ausgebessert worden. Aber das ist eben nicht alles: Mit Paco Alcacer, Achraf Hakimi und Abdou Diallo schlugen drei weitere Transfers ein, gehören nun zum Stammpersonal. Zudem schafften Jadon Sancho und Jacob Bruun Larsen den Durchbruch.

Der Trainer: Gute Neuzugänge sind das eine. Es braucht aber auch immer einen Trainer, der eine Mannschaft formt. Auch der ist neu in Dortmund: Lucien Favre. Der Schweizer passt zum BVB. Er kann mit jungen Spielern umgehen, hat ein gutes Gefühl für die Rotation in drei Wettbewerben und zudem momentan ein Händchen für die richtigen Einwechslungen. Der Treffer von Alcacer beim 1:2 gegen Düsseldorf war der zehnte als Joker – Bundesliga-Rekord. Für Favre war es die erste Niederlage in der Liga. 15 Spiele blieb er ungeschlagen. Damit steht er in der Rangliste der neuen Trainer, die am längsten ohne Pleite blieben, auf Platz drei.

Das System: Der BVB überzeugt durch Pressing und Tempo. Ballgewinne, umschalten, für Gefahr sorgen. Mit der großen Auswahl auf den Außenpositionen haben die Dortmunder genau das richtige Personal dafür. Sancho, Bruun Larsen, Reus, Pulisic, Philipp, Wolf – Favre sind kaum Grenzen gesetzt. Delaney und Witsel sorgen dabei für die nötige Stabilität, die im vergangenen Jahr noch gefehlt hat. Der Lohn ist die Herbstmeisterschaft.

Borussia Mönchengladbach

Die Neuen: Bei Mönchengladbach ist es mehr die Mischung aus alten und neuen Spielern, die funktioniert. Königtransfer ist Stürmer Alassane Plea. Zudem ist Rückkehrer Florian Neuhaus eine Verstärkung in der Zentrale.

Der Trainer: Ist bei Gladbach keine Neuer. Dieter Hecking ist heute auf den Tag genau zwei Jahre im Amt. Sein Vorteil: Die Gladbacher sind in diesem Jahr nicht international unterwegs und können sich ausführlich auf jeden Gegner vorbereiten. Das kommt dem 54-Jährigen entgegen, der ungern rotiert und lieber eine klare erste Mannschaft hat. Die Eingespieltheit funktioniert. Und so wird es im kommenden Jahr dann sicher wieder international werden.

Das System: Ähnlich wie in Dortmund lebt Gladbach von der Balance im Mittelfeld und dem offensiven Tempo. Ausnahmespieler ist in dieser Saison ganz klar Thorgan Hazard, der über den linken Flügel für die besonderen Momente sorgt. Im Gegensatz zu Dortmund setzt Gladbach auf drei zentrale Mittelfeldspieler.

