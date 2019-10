BVB müht sich gegen Slavia Prag: Überragender Hakimi erlöst Schwarzgelb

Kaum zu sehen in der Jubeltraube: Achraf Hakimi erlöste den BVB mit seinem Doppelpack.

Der BVB bleibt in der Champions League ungeschlagen. Gegen Slavia Prag mühten sich die Dortmunder zum ersten Dreier der Saison - dank Achraf Hakimi.

Doppelpacker Achraf Hakimi hüpfte mit einer schwarzen Daunenjacke um die Schultern vor den Fans auf und ab, der "Aushilfs-Stürmer" von Borussia Dortmund strahlte mit dem ebenfalls glückseligen Marco Reus um die Wette: Nach dem 2:0 (1:0) bei Slavia Prag war den zuletzt arg gescholtenen BVB-Profis bei der Spontan-Party auf dem Rasen die Erleichterung anzusehen. "Das hat sehr viel Vertrauen zurückgegeben", sagte Kapitän Reus nach dem ersehnten ersten Sieg in der Champions League.

BVB siegt gegen Slavia Prag: Zorc feiert überragenden Hakimi

Bis dahin war es jedoch ein hartes Stück Arbeit, den Unterschied machte letztlich der gelernte Außenverteidiger Hakimi mit seinen Toren (35./89.) jeweils nach Kontern. "Hakimi hat heute auf der rechten Außenbahn ein überragendes Spiel gemacht und für uns die Partie entschieden. Er hat die Räume genutzt, der Plan des Trainers ist voll aufgegangen. Er ist extrem wichtig für uns", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Hakimi hatte in dieser Saison zuvor nur beim 3:1-Sieg gegen Köln getroffen, nun gelang ihm der erste Doppelpack eines Marokkaners in der Königsklasse. Auch Sebastian Kehl war voll des Lobes. "Er hat das hervorragend gemacht, war an allen Torszenen beteiligt. Wir wissen um seine Qualität. Er war für uns heute der Mann des Spiel", sagte der Lizenzspieler-Chef des Bundesligisten.

Nach dem Bonuspunkt gegen Barcelona (0:0) hat das Team von Trainer Lucien Favre nun im Kampf um das Achtelfinale eine glänzende Ausgangsposition. "Wir sind natürlich erleichtert, weil wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben. Heute haben wir gut dagegengehalten", sagte Zorc nach dem Sieg im 250. Europapokalspiel der Vereinsgeschichte, der den Westfalen eine Atempause verschafft und sie vor weiterem Krisengerede bewahrt.

Vor BVB gegen Slavia Prag: Gedenkminute für Karel Gott

Wie von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gefordert, stellte sich der BVB von Beginn an dem Kampf. (Der TZ-Liveticker zum Nachlesen.) Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Schlagersänger Karel Gott, der 1996 mit Norbert Dickel auch die Hymne "Schwarzgelb - wie Biene Maja" aufgenommen hatte, nahm der BVB zunächst das Heft in die Hand. Die Stadion-Regie hatte das Anschauungsmaterial geliefert: Auf der Leinwand wurden vor Anpfiff Bayern Münchens sieben Tore aus dem Spiel bei Tottenham gezeigt.

Das schien Inspiration zu sein. Mit Rückkehrer Julian Brandt und dem genesenen Mats Hummels kam die Favre-Elf nach wenigen Sekunden zur ersten Ecke, kurz darauf bot sich Jadon Sancho (2.) die erste große Chance. Mario Götze saß derweil trotz des Ausfalls von Torjäger Paco Alcacer nur auf der Bank, ganz vorne stürmte Brandt als Spitze vor Marco Reus.

Immerhin: Dortmund blieb anders als zuletzt ohne frühes Gegentor. Das war vor allem der Verdienst von Torhüter Roman Bürki, der in höchster Not mit dem Fuß gegen Lukas Masopust (21.) rettete. Der erste starke Angriff brachte dann die Führung. Der pfeilschnelle Hakimi leitete einen Konter über rechts ein, kam über Brandt wieder an den Ball, spielte im Strafraum zwei Gegner und den Torwart aus und vollendete eiskalt unter die Latte.

Nach der Pause ging es dann hin und her. Erst legte sich Sancho nach langem Solo den Ball zu weit vor (47.), dann traf Slavia-Sturmspitze Stanislav Tecl das Außennetz (53.). Dortmund wehrte sich nun mit Leidenschaft gegen die nicht aufsteckenden Tschechen, Torszenen waren Mangelware. Hakimi machte kurz vor Schluss alles klar.

SID er lc