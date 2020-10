BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: Favre setzt auf Erfahrung - und lässt einen Youngster auf der Bank

Marco Reus trifft mit dem BVB in der Champions League auf Lazio Rom.

Borussia Dortmund reist zum Auftakt in der Champions League zu Lazio Rom und trifft dort auf einen alten Bekannten. Die Partie des BVB im Live-Ticker.

Lazio Rom - Borussia Dortmund -:- (-:-) Di., 21 Uhr auf Sky*

Der BVB reist zum Auftakt in der Champions League zu Lazio Rom

Dort trifft das Team von Lucien Favre auf einen alten Bekannten - die Partie im Live-Ticker

Aufstellung Lazio Rom: Strakosha - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares - Correa, Immobile Aufstellung Borussia Dortmund: Hitz - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus - Haaland, Sancho Tore: - Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Update vom 20. Oktober, 20.04 Uhr: Die Aufstellung des BVB ist da! Coach Lucien Favre setzt auf Erfahrung und lässt Reyna zunächst auf der Bank- Marco Reus beginnt.

Update vom 20. Oktober, 19.14 Uhr: Wie stellt Lucien Favre heute auf? In gut 20 Minuten könnten wir mehr wissen, dann muss das offizielle Line up der UEFA vorliegen. Lässt er heute Marco Reus von Beginn an ran? Und sitzt Jadon Sancho auf der Bank. Wir sind gespannt.

Update vom 20. Oktober, 18.44 Uhr: Ein Ex-BVB-Star feierte derweil ein ausgezeichnetes Debüt. Mario Götze traf in seinem ersten Spiel für PSV Eindhoven, wo der WM-Held von 2014 kürzlich hingewechselt ist. Offenbar will der 28-Jährige einen Ex-Mitspieler auch in die Niederlande locken.

Zwar hatte Andre Schürrle kürzlich seine aktive Karriere beendet, wenn es nach Götze geht, soll der Vorlagengeber seines goldenen WM-Tores aber schon bald wieder die Fußballschuhe bei der PSV schnüren. „Komm zu PSV!“, antwortete Götze auf Schürrles Instagram-Reaktion bei Götzes Premieren-Tor. Wie realistisch das Ganze letztlich ist, bleibt aber abzuwarten.

Lazio Rom - BVB im Live-Ticker: Sancho auf die Bank - Reus von Beginn? Wie stellt Favre auf?

Update vom 20. Oktober, 18.24 Uhr: Bevor der Ball in der Königsklasse heute Abend das erste Mal wieder rollt, gibt es Gerüchte über eine mögliche Super League. Der FC Bayern soll gemeinsam mit Manchester United und dem FC Liverpool einen irren Milliarden-Plan verfolgen.

Sollten die Teams die Pläne tatsächlich so umsetzen wollen, könnte es zu einem Mega-Krach im europäischen Fußball führen. Mal gespannt, ob sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke heute Abend dazu äußert.

Update vom 20. Oktober, 17.46 Uhr: Schiedsrichter der Partie heute Abend im Stadio Olimpico wird Clement Turpin aus Frankreich sein. Eigentlich würden im Römer Olympiastadion 72.000 Zuschauer Platz finden - erlaubt sind heute aber aufgrund der Corona-Pandemie natürlich keine. Wir hoffen trotzdem auf ein Fußball-Fest.

Update vom 20. Oktober, 16.38 Uhr: Was ist eigentlich mit Jadon Sancho los? Das Mega-Talent kommt aktuell noch so gar nicht in die Pötte und läuft seiner Form hinterher. Auch gegen die TSG Hoffenheim blieb der Engländer blass. Fehlt dem Youngster nach seinem geplatzten Wechsel zu ManUnited etwa die Motivation?

Bereits seit dem Re-Start der Bundesliga im Mai steckt Sancho in einer Formkrise. Sein letzter Treffer datiert vom 31. Mai - viel zu wenig für die Ansprüche des BVB und seine eigenen. Trotzdem gab es nach dem TSG-Spiel Lob von den BVB-Bossen. „Ich fand Jadon gegen Hoffenheim sehr bemüht. Auch wenn nicht alles funktioniert hat, fand ich ihn engagiert“, sagte Michael Zorc gegenüber Sport1: „Mir hat gut gefallen, dass er viel gearbeitet hat und auch unangenehme Wege gelaufen ist.“

Von seiner 17-Tore-Form ist Sancho aber aktuell meilenweit entfernt. Aber vielleicht fungiert heute Abend der Auftakt in der Champions League bei Lazio Rom als Knotenlöser. Man darf auf jeden Fall gespannt sein.

Live-Ticker: Lazio Rom - BVB: Sind die jungen Wilden schon bereit für die Königsklasse?

Update vom 20. Oktober, 14.18 Uhr: Ein zweites deutsches Team ist heute Abend auch im Einsatz: RB Leipzig empfängt Basaksehir Istanbul. Die Roten Bullen sind früh unter Druck - denn die anderen Gruppengegner heißen Paris St. Germain und Manchester United.

Die Elf von Julian Nagelsmann hat wohl die stärkste Gruppe der deutschen Teams erwischt. Als Champions-League-Halbfinalist müssen sich die Sachsen allerdings auch nicht verstecken.

BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: Deutsche Teams wollen an erfolgreiche Saison anknüpfen

Update vom 20. Oktober, 12.05 Uhr: Kann die Bundesliga an die erfolgreiche vergangene Champions-League-Saison anknüpfen? Borussia Dortmund startet am heutigen Dienstag in die neue Spielzeit - der amtierende Sieger FC Bayern darf sich noch einen Tag gedulden. Am Mittwoch wartet Atletico Madrid.

BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: Dortmunds Wiedersehen mit dem Verstoßenen - Rotiert Favre weiter?

Erstmeldung vom 19. Oktober: München - Wenn der BVB* am Dienstagabend in die Champions League* startet, dann gibt‘s aus dem Lager der Schwarz-Gelben auch einen Rucksack voll Erwartungen. Borussia Dortmund* gehört in Europa vielleicht zu den talentiertesten Teams.

Spieler wie Jadon Sancho, Erling Haaland oder auch noch Julian Brandt gehören zu den vielversprechendsten Youngstern auf dem Kontinent. Mit Giovanni Reyna und Jude Bellingham überzeugten seit Saisonbeginn sogar zwei 17-Jährige - und in einem Monat wird Mega-Talent Youssoufa Moukoko endlich 16 und darf somit bei den Profis spielen. Nun aber steht die Königsklasse* an - und dort müssen die Talente mit den besten Europas messen.

Zum Auftakt geht es für das Team von Coach Lucien Favre gegen Lazio Rom, wo man auf einen alten Bekannten trifft. Ciro Immobile spielte in der Saison 2014/15 für den BVB, konnte die hohen Erwartungen, die man an die Italiener damals hatte, aber nicht erfüllen. Nach einer enttäuschenden Spielzeit zog es den Mittelstürmer zum FC Sevilla, ehe er in Italien wieder zu alter Stärke fand. Inzwischen gehört der 30-Jährige zu den torgefährlichsten Angreifern Europas.

BVB bei Lazio Rom im Live-Ticker: CL-Auftakt der Dortmunder - Hummels lobt Immobile

Dies ist auch Mats Hummels nicht verborgen geblieben. „Für uns ist es relevant, dass wir ihm nicht allzu viele Chancen geben“, so der Innenverteidiger des BVB am Montagabend auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Lazio: „weil er seit ein paar Jahren vor dem Tor eiskalt unterwegs ist.“

Hummels hofft, dass sich die Defensive trotz der durch die Ausfälle von Manuel Akanji (Corona), Dan-Axel Zagadou (Knie), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Emre Can (Rotsperre) bedingten Umstellungen als stabil erweist: „Das ist eine Herausforderung, weil man gewisse Automatismen hat. Es wird darauf ankommen, dass wir viel kommunizieren. Wir müssen uns verbal viel helfen.“ (smk) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks