Neben Dortmunds Reus sind auch  andere Spieler für ihr Team unverzichtbar 

Es gibt einige Spezialitäten, die Marco Reus unersetzlich machen. Aber ist der BVB das einzige Team der Bundesliga, das einen solchen Spieler hat? Nein, ist es nicht. Ein Überblick.

Marco Reus

Der BVB darf wieder aufatmen: Nach vier Wochen Pause wegen eines Muskelfaserrisses wird Kapitän Marco Reus heute in Augsburg (20.30 Uhr/Eurosport Player) wieder auf dem Platz stehen. Sein Tempo, sein strategisches Verhalten - Er reißt sein Team mit, selbst wenn er mal nicht die Tore schießt. Er macht seine Kollegen besser, ist nicht nur Kapitän, sondern Hoffnungsträger der Dortmunder. 17 Tore in 27 Saison-Pflichtspielen, zehn weitere hat er vorbereitet. Im zunehmend härteren Kampf um den Meistertitel plant der BVB, heute wieder mit seinem Mann der Offensive durchzustarten. Und dann wäre da ja noch eine offene Rechnung mit Tottenham Hotspur in der Champions League. Am Dienstag will Dortmund seine 0:3-Niederlage – die übrigens ohne Reus entstanden ist – aus dem Hinspiel ausmerzen.

Thorgan Hazard

Auch wenn sich der Stürmer von Borussia Mönchengladbach bereits in der vergangenen Saison längst aus dem Schatten seines großen Bruders Eden (FC Chelsea) befreit hat – Thorgan Hazard legt in dieser Spielzeit noch einen drauf. Wo der 25-jährige Belgier in der Saison 2017/18 mit zehn Treffern und acht Torvorlagen geglänzt hat, liegt schon jetzt nahe, dass er diesmal seine persönliche Bestmarke aufstellen wird. Neun Tore und acht Vorlagen verzeichnet er aktuell.

Ähnlich wie Reus, sorgt er immer wieder erneut dafür, dass die gesamte Mannschaft durch seinen Einsatz stärker wird. Derzeit steht fest: Hazard ist Mönchengladbachs Mann.

+ Mönchengladbachs Mann: Thorgan Hazard. © Gambarini/dpa

Max Kruse

Und dann wäre da ja noch Werder Bremens Kapitän. Obwohl Max Kruse ein Typ mit Ecken und Kanten ist, einer, der gegen den Strom schwimmt, kommt sein Team mit seinem Einsatz immer wieder in den richtigen Fluss. Dabei stand der 30-Jährige in der Vergangenheit längst nicht nur als Fußballtalent in der Öffentlichkeit, sondern sorgte auch für negative Schlagzeilen – zum Beispiel als Pokerspieler. Trotzdem: Seit seiner Rückkehr zu Bremen vor drei Jahren läuft es bei Kruse. Mit 59 Torschüssen in dieser Saison ist er im Bundesliga-Vergleich in den Top Ten. Werder ohne Kruse? Zurzeit undenkbar.

+ Werder Bremens Wunderwaffe: Max Kruse. © Andreas Gumz

Maximilian Arnold

Mit mehr als 2000 Spielminuten ist beim VfL Wolfsburg kein Spieler in dieser Saison so lange auf dem Spielfeld unterwegs gewesen wie Maximilian Arnold. Der Mittelfeldspieler ist die Hauptfigur in seiner Mannschaft. Einer, der Klartext spricht. Und einer, bei dem gern vergessen wird, dass er erst 24 ist.

Arnold ist eine Führungspersönlichkeit. Und auch wenn er vor dem Tor nicht als einer der gefährlichsten Spieler gilt – der 24-Jährige ist Wolfsburgs treue Seele. Schon seit zehn Jahren gehört er zum Inventar des Vereins. Und ohne ihn wäre Wolfsburg eben nicht Wolfsburg.