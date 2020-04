BVB verkauft nun Masken - Online-Shop bricht kurzzeitig zusammen

Als Reaktion auf die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus verkauft der BVB nun Masken in seinem Fanshop. Die Homepage bricht kurzzeitig zusammen. Der Klub reagiert.

Zur Eindämmung des Coronavirus* gilt eine bundesweite Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn.

Borussia Dortmund* hat darauf reagiert und verkauft nun Masken in seinem Fanshop.

Der Mundschutz-Verkauf führte beim BVB dazu, dass die Homepage kurzzeitig nicht zu erreichen war.

Hamm - Bei Borussia Dortmund haben sie auf die aktuelle Lage reagiert. Wenige Tage, nachdem die Maskenpflicht in NRW sowie bundesweit gilt, kündigte der BVB an, in seinem Fanshop einen entsprechenden Mundschutz anzubieten. Die Vorbestellungen für die Masken - erhältlich in den Farben schwarz und gelb mit gestricktem BVB-Logo - ist seit Mittwochnachmittag (29. April) möglich. Der Versand erfolgt ab dem 15. Mai. Der Preis: 4,99 Euro.

Kaum hatte der BVB die entsprechende Nachricht via Newsletter verschickt, war der Run auf die Masken von Borussia Dortmund groß. Die Homepage des Fanshops brach zusammen, die Seite war kurzzeitig nicht erreichbar. Einige Fans berichteten von Bestellvorgängen, die sie aufgrund der Sever-Überlastung nicht zum Abschluss führen konnten.

Auf Twitter folgten prompt die ersten Kommentare. "Maske da, Server down, konnte auch niemand mit rechnen....", schrieb ein User mit ironischem Unterton. Das Problem schien aber nicht von allzu langer Dauer gewesen sein. Ein weiterer Nutzer schrieb nur einige Minuten später: "So, hat geklappt."

BVB-Fanshop wegen Verkauf von Masken überlastet: Weitere Designs angekündigt

Der BVB hat seine Fans bereits beruhigt. Sollte es beim Bestellprozess zu Problemen kommen – bitte habt ein bisschen Geduld, wir haben genug Vorrat", teilte der Klub auf Twitter mit.

Uiiiiii die BVB-Gesichtsmasken sind aber schön. Ich mag's ja eher schlicht. Gleich mal welche bestellt #BVB — Simone (@mone_0610) April 29, 2020

Die Community-Masken, die Borussia Dortmund anbietet, bestehen aus Baumwolle und Elasthan, heißt es in der Mail an die Fans. Teile des Erlöses fließen in die Spendenkampagne der BVB-Stiftung zur Unterstützung Hilfsbedürftiger in der Corona-Krise, heißt es weiter: "Die textilen Behelfsmasken sind ein Mundschutz für Erwachsene, die waschbar und somit auch wiederverwendbar sind. Weitere Masken-Designs werden wir in den nächsten Wochen anbieten."

+ Der BVB bietet in seinem Fanshop nun Gesichtsmarken an. © Twitter@BVB

Seit einigen Tagen gilt eine Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn* zur Eindämmung des Coronavirus. Durch das Tragen eines Mundschutzes soll der eigene Tröpfchenauswurf verringert werden. Es handelt sich bei dem Produkt aus dem BVB-Shop jedoch nicht um eine medizinische Maske.

