Champions League im Live-Ticker: Kohler schießt gegen Favre und gibt Abwehr-Tipps

13.40 Uhr: Das vergangene Heimspiel der Borussia gegen Eintracht Frankfurt entwickelte sich zu einem der Höhepunkte der bisherigen Saison. Nicht nur auf den Rängen des Westfalenstadions war die Atmosphäre prächtig. Auch auf dem Rasen zeigte der BVB eine brillante Leistung und fertigte den Gegner, seines Zeichens letztjähriger Europa-League-Halbfinalist, mit 4:0 ab. Dürfen wir heute Abend ein ähnliches Feuerwerk erwarten? Die Fans der Heimmannschaft möchten gegen Paris mit einer neuen Choreografie beeindrucken - und das nicht nur auf der Südtribüne.

BVB heute Abend gegen PSG im Live-Ticker: Kohler schießt gegen Favre

12.38 Uhr: Die Defensive der Dortmunder steht seit Wochen in der Kritik. In Leverkusen reichten beispielsweise drei Auswärtstore nicht einmal für einen Punkt, weil der BVB vier Treffer kassierte. Gegen Paris werden Mats Hummels und Co. erneut auf den Prüfstand gestellt - von keinen geringeren Namen als Mbappé, Neymar, Icardi und Di Maria.

Ob das gut geht? Ex-BVB-Star Jürgen Kohler hat wohl seine Zweifel. Er kritisierte im „Kicker“ die Defensive der Schwarzgelben und Trainer Lucien Favre.

Kohler: „Ich bin der Meinung, dass die letzte Linie der Borussiadefinitiv zu hoch steht, das Mittelfeld auch. Helfen würde es, den ganzen Block fünf bis acht Meter nach hinten zu verlagern. So hoch zu verteidigen, wie Dortmund das meistens macht, das geht einfach nicht.“

Borussia Dortmund: Jürgen Kohler gibt Favre Abwehrtipps

Der Weltmeister von 1990 legt gegen den Schweizer Coach nach: „Dumusst als Trainer das spielen lassen, was deine Leute können. Und nicht das, was du gerne spielen lassen möchtest. Und wenn ich weiß, dass meine Verteidiger ein Tempoproblem haben oder dazu neigen, sich dicke Patzer zu leisten, brauche ich eine Absicherung.“

Kohler (250 Spiele für Dortmund) hat noch mehr Tipps für Favre: „Du musst deine Spieler im Training immer wieder in diese Situationen bringen. Sie müssen erleben, was im Wettkampf von ihnen gefordert ist: die Räume zuzustellen, Zweikämpfe zu führen und Pässe in die Tiefe zu verhindern.“

Ob die BVB-Abwehr diesmal steht und ob Favre im Training die richtigen Hebel gezogen hat - heute Abend gibt es die Auflösung.

10.08 Uhr: Die Spannung steigt! Heute Abend ertönt endlich wieder die Champions-League-Hymne, das Achtelfinale ist der Auftakt für ganz besondere Wochen im europäischen Spitzenfußball. Der BVB muss zuhause gegen Paris Saint-Germain ran - ein schweres Los.

Weltmeister Cafu sieht die Schwarz-Gelben als Außenseiter. „Es werden zwei schwierige Spiele für Dortmund, Paris wird hochmotiviert und engagiert zu Werke gehen.“ Cafu glaubt zudem an eine Zukunft von Brasiliens Superstar Neymar bei PSG: „Ihm gebührt eine Führungsrolle, dieser Verantwortung muss er sich stellen.“ Angesprochen auf eine mögliche Unzufriedenheit des 222-Millionen-Euro-Mannes im Team von Trainer Thomas Tuchel betonte der Brasilianer: „Wenn er gut spielt, zaubert das auch wieder ein Lächeln auf Neymars Gesicht.“

Update vom 17. Februar, 22.56 Uhr: Natürlich steht auch in diesemChampions-League-Spiel Erling Haaland im Fokus - der BVB-Super-Stürmer sorgte vor der Partie mit einem Instagram-Posting für Aufsehen.

BVB - PSG im Live-Ticker: Thomas Tuchel gibt sich selbstbewusst

Update vom 17. Februar, 18.58 Uhr:Bedenken? Sogar ein mulmiges Gefühl? Wie kehrt Thomas Tuchel nach Dortmund zurück?

Es sei ein schönes Gefühl, sagte der Trainer des französischen Meisters Paris Saint-Germain auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel. „Ich bin sehr dankbar, hier zwei Jahre Trainer gewesen zu sein. Wenn ich nicht das Privileg hätte, am Seitenrand zu stehen, würde ich mir das Spiel anschauen. Es war ein Traum, hier Trainer zu sein“, meinte Tuchel und sprach von „aufregenden Jahren“.

+ Trainer von PSG: Thomas Tuchel (li.), hier beim Abschlusstraining in Dortmund. © dpa / Bernd Thissen

Tuchel hatte den BVB von 2015 bis 2017 trainiert und den Club dabei zweimal in die Champions League geführt. Nach Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung musste der Coach dann trotzdem gehen.

Bei seiner Rückkehr baut der 46-Jährige vor allem auf PSG-Superstar Neymar. „Es ändert für uns alles, wenn wir Neymar auf dem Spielfeld haben. Wir haben keinen anderen Spieler mit den gleichen Qualitäten“, erklärte der Coach der Pariser: „Wir haben jedes Recht, selbstbewusst zu sein. Wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt.“

BVB - PSG im Live-Ticker: Dortmund muss auf Julian Brandt verzichten

Update vom 17. Februar, 14.02 Uhr: Borussia Dortmund fehlt in der Partie gegen Paris erneut Julian Brandt.

Er wird nicht da sein“, sagte Trainer Lucien am Montag. Der Bänderanriss im Sprunggelenk des Mittelfeldspielers lässt weiter keinen Einsatz zu. Darüber hinaus fehlen die Langzeitverletzten Marco Reus und Thomas Delaney.

Favre geht mit großem Respekt in das Duell mit dem Team des einstigen BVB-Trainers Thomas Tuchel: „Paris hat eine sehr gefährliche Mannschaft. Sie waren in einer Gruppe mit Real Madrid. Und sie hatten am Ende 16 Punkte, Madrid nur 11. Das sagt alles.“ Obwohl beide Teams ihre Stärken mehr in der Offensive haben, will Favre einen offenen Schlagabtausch lieber vermeiden: „Natürlich sehe auch ich gern schöne Spiele. Aber schön ist es manchmal auch, eine bessere Defensive als Offensive zu haben. Ich habe nichts dagegen, nur 1:0 zu spielen.“

Erstmeldung: Dortmund gegen Paris - Tuchel trifft erstmals auf seine alte Liebe

Dortmund - Für Borussia Dortmund steht am Dienstag eines der ganz großen internationalen Spiele auf dem Plan: Im Achtelfinale der Champions League empfängt das Team von Trainer Lucien Favre die Star-Truppe aus der französischen Hauptstadt (Anstoß 21 Uhr).

Borussia Dortmund gegen Paris Saint Germain: Watzke malt sich Chancen aus

Die Favoritenrolle liegt klar bei PSG um Neymar und Co.. Doch bei Schwarz-Gelb rechnet man sich durchaus Chancen aus. „Wenn wir zwei gute Tage erwischen, haben wir eine Chance, Paris auszuschalten“, sagte BVB-Boss Joachim Watzke vor der Partie im Interview mit Spox und Dazn. Und das eben gerade weil Paris in der Favoritenrolle ist: Die Franzosen sind nach Watzke-Einschätzung unter Druck. Der Verein und die Investoren aus Katar „wollen mehr als das Achtelfinale erreichen“.

Den Zahlen nach steht Paris tatsächlich besser da als der BVB: Paris ist einmal mehr mit großem Abstand Tabellenführer in der Ligue 1. Zehn Punkte trennen die Mannschaft von Marseille, das auf Platz zwei steht und wiederum selbst ein Punkte-Polster von elf Zählern auf den Drittplatzierten Rennes hat.

... wenn du realisierst, dass in zwei Tagen schon wieder @ChampionsLeague ist:



Eure Vorfreude auf #BVBPSG in einem GIF. pic.twitter.com/DmNcpv5eDm — Borussia Dortmund (@BVB) February 16, 2020

Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain: Offensive top - Defensive so lala

Da geht es in der Bundesliga wesentlich enger zu. Der FC Bayern übernahm nach dem Sieg über Köln wieder die Tabellenführung von Leipzig. Dahinter lauert dann Borussia Dortmund auf Rang drei mit aktuell vier Punkten Rückstand auf die Münchner.

Will man gegen Paris bestehen, sollte man sein Heil in der Offensive suchen. Da ist der BVB ja bestens aufgestellt, auch da Jadon Sancho wieder trifft - allerdings soll er vor dem Abschied stehen.Die Franzosen selbst sind mit ihrem extravaganten Sturm bestens aufgestellt. Doch in der Defensive hapert es immer wieder. Das zeigte auch das letzte Liga-Spiel: Gegen den Tabellenvorletzten Amiens fing sich Tuchels Truppe am vergangenen Wochenende gleich vier Tore. Gerettet wurden die Pariser wieder einmal durch ihre Offensive, die durch eigene vier Treffer immerhin noch ein Unentschieden herausholte.

Dementsprechend können wir uns auf ein echtes Offensiv-Feuerwerk am Dienstag freuen, bei dem die Dortmunder gerade vor heimischer Kulisse durchaus Chancen haben, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Übrigens: Paris und Dortmund trafen bislang erst zweimal aufeinander: In der Gruppenphase der Europa League im Jahr 2010 endeten beide Spiele unentschieden.

