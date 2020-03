Champions League im Live-Ticker: Zieht der BVB vor leeren Rängen in Paris ins Viertelfinale ein?

Wegen des Coronavirus findet das Champions-League-Achtelfinale zwischen PSG und BVB in Paris ohne Zuschauer statt. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch hier im Live-Ticker.

PSG - BVB -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

-:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr Achtelfinale der Champions League : Rückspiel in Paris findet wegen des Coronavirus ohne Zuschauer statt.

: Rückspiel in findet wegen des ohne Zuschauer statt. Borussia Dortmund hat das Hinspiel 2:1 gewonnen - beste Chancen auf das Viertelfinale.

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund -:- (-:-), Mittwoch, 21 Uhr

PSG: - Borussia Dortmund: - Tore: - Schiedsrichter: n.n.

12.37 Uhr: Bittere Nachricht für den BVB! Das Revierderby am Samstag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Update vom 10. März, 10.40 Uhr: Das Coronavirus sorgt weiter für Chaos. Immer mehr Geisterspiele stehen nun an der Tagesordnung - eben auch für den BVB in Paris. Robin Gosens kennt dieses Szenario bereits. Der Profi von Atalanta Bergamo hat nun interessante Einblicke in sein Leben in der Sperrzone gegeben.

Update vom 9. März, 16.15 Uhr: Wie die DFL mittlerweile mitgeteilt hat, rechnet sie auch für das kommende Bundesliga-Wochenende mit Geisterspielen.

Betroffen ist sehr wahrscheinlich auch das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke - das folglich ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Erstmeldung vom 9. März: Ungewöhnliches Bild in der Champions League: Wegen der Verbreitung des Coronavirus wird das Achtelfinal-Rückspiel zwischen PSG und BVB im Pariser Prinzenpark ohne Zuschauer ausgetragen.

PSG - BVB im Live-Ticker: Weitere Spiele von Borussia Dortmund ohne Zuschauer?

Es könnte in den kommenden Tagen nicht das einzige Spiel von Borussia Dortmund unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. „Bezüglich des Revierderbys am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 rechnen wir spätestens am morgigen Dienstag mit einer verbindlichen Entscheidung der zuständigen Behörden. Diesen können und wollen wir aktuell nicht vorgreifen“, erklärten die Westfalen auf ihrer Website zum geplanten Heimspiel am Wochenende gegen S04.

+ Enge Kiste: Neymar (Mi.) mit PSG gegen Borussia Dortmund. © AFP / INA FASSBENDER

Davor steht freilich die Aufgabe gegen Paris Saint-Germain an - im Hinspiel (2:1) hatte der BVB die Mannschaft um Superstar Neymar über weite Strecken dominiert und kontrolliert. Auch der Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel in Gladbach (2:1) bestätigte die starke Form des Vize-Meisters.

PSG - BVB im Live-Ticker: Borussia Dortmund kommt mit starker Form nach Paris

„Wir waren in der ersten Halbzeit effektiv. Gladbach hat uns Probleme bereitet, was klar war, weil sie eine sehr gute Mannschaft sind. Sie haben ein sehr gutes Pressing gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir aber einen sehr guten Job gemacht und bis auf die Chance von Embolo nichts zugelassen“, erklärte Weltmeister Mats Hummels dem Nachrichtenportal web.de: „Was das Verteidigen einer Führung angeht, war das, was wir die zweite Halbzeit gespielt haben, das Beste dieser Saison.“

Verteidigen werden die Dortmunder auch in der französischen Hauptstadt müssen - damit der Traum vom Viertelfinale in der Königsklasse in Erfüllung geht.

Verfolgen Sie das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwochabend (21 Uhr) hier im Live-Ticker. Bei Sky hat man sich aufgrund des Coronavirus ebenfalls schon zu Maßnahmen entschieden. Alle Übertragungen im März sind betroffen.

