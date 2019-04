Polizei stoppt Schlägerei im Stadion - auch Frank Rosin leistet sich Fehltritt

Was genau heisst "beendet"? 98 Prozent aller Spiele gehen schiedlich-friedlich über die Bühne, im selben Verhältnis bewegen sich friedliche Besucher und gewaltorientierte Chaoten im Stadion. Und wiederum die meisten davon sind auch nur Mitläufer von ein paar wirklich Gefährlichen. Es liegt am so oft gepriesenen "deutschen Rechtsstaat", dass man genau diese Leute nicht aus dem Verkehr gezogen bekommt. In anderen Ländern geht man schon für wesentlich weniger hinter Gitter.