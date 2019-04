Heftiges Wetter in Deutschland: BVB-Spiel abgebrochen - Fans reagieren bemerkenswert

In Nordrhein-Westfalen kam es zu heftigen Gewittern. Ein Pflichtspiel von Borussia Dortmund musste sogar nach zwölf Minuten abgebrochen werden. Die Fans hatten trotzdem ihren Spaß.

Wuppertal - Am Tag war es noch sonnig, am Abend ging die Welt unter. Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwochabend von heftigen Unwettern heimgesucht. Darunter musste auch der Fußball leiden. Das Regionalliga-Spiel von Borussia Dortmund II und dem Wuppertaler SV musste schon nach zwölf Minuten unter- und im Endeffekt auch abgebrochen werden.

Das Spiel endete aufgrund der geringen Spielzeit mit einem 0:0 und soll bald nachgeholt werden. Der Wuppertaler SV gab bereits an, dass die Karten ihre Gültigkeit behalten werden. Bemerkenswert: Die Fans von Borussia Dortmund ließen sich von dem strömenden Regen nicht beeindrucken und feierten ihr Team auch in der halbstündigen Unterbrechung weiter an. Auf Twitter postete der BVB einen kurzen Clip von dem Support.

Ein Gewitter? In Wuppertal? Spielunterbrechung beim Spiel von #BVBII. Es regnet, blitzt und donnert. Und unsere Fans singen und singen und singen….. pic.twitter.com/sTTBVmKT0V — Borussia Dortmund (@BVB) 24. April 2019

Auch am Donnerstag soll das Wetter in Deutschland sehr wechselhaft sein. Im Westen brauen sich weitere Unwetter zusammen, am Wochenende kommt es offenbar zum Temperatursturz.

ta