Der BVB spielt auswärts gegen Köln – so verfolgen Sie das Duell live

1. FC Köln gegen Borussia Dortmund, ein Duell unter Freunden – und dennoch wollen beide Teams unbedingt gewinnen. So verfolgen Sie das Spiel live.

Köln/Dortmund –Borussia Dortmund will nach dem 5:1-Sieg gegen den FC Augsburg am zweiten Bundesligaspieltag den zweiten Dreier einfahren. Am Freitag trifft der BVB auswärts auf den 1. FC Köln, Anpfiff ist um 20.30 Uhr und wa.de* berichtet im Live-Ticker – Fans und Spieler pflegen dabei zum Teil enge Freundschaften, wie etwa Axel Witsel und Anthony Modeste.

Lucien Favre hat seine Mannschaft vor dem Auswärtsspiel noch gewarnt, Köln sei besser vorbereitet als der FC Augsburg und gefährlicher. Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc weiß das. "Es wird nicht so leicht, wie in der zweiten Hälfte gegen Augsburg", sagte er vor dem Auswärtsspiel des BVB beim 1. FC Köln.

1. FC Köln gegen Borussia Dortmund: 2. Bundesligaspieltag live erleben

BVB-Trainer Favre wird daher auch in diesem Spiel seine beste Elf auf das Feld schicken – dabei hofft wohl vor allem Julian Brandt auf einen Platz in der Startelf, wie wa.de* berichtet. Das Spiel selbst gibt es nicht im Free-TV zusehen, wa.de* hat aber die besten Alternativen zusammengefasst. maho

