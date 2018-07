BVB startet Saisonvorbereitung unter Favre mit Leistungstests

Mit Laktat- und Leistungstests hat Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer Lucien Favre die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison aufgenommen.

Bei der Einheit am Samstag waren neben dem nicht für die WM nominierten Mario Götze auch die Neuzugänge Marius Wolf und Abdou Diallo dabei. Auch für Sonntag sind interne Leistungstests angesetzt.

Die erste Trainingseinheit mit Ball findet am Montag auf dem Trainingsgelände in Brackel statt. Ende Juli bricht der BVB in die USA zu einer Serie von Testspielen auf, vom 1. bis 8. August steht ein Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz auf dem Programm.

sid

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.