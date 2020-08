Sommer-Fahrplan 2020 des BVB: Trainingslager in Bad Ragaz, Testspiele - Termine im Überblick

Das Trainingslager des BVB findet in Bad Ragaz in der Schweiz statt. Dazu bestreitet Borussia Dortmund sechs Testspiele. Termine des Sommer-Fahrplans 2020.

Der Sommer-Fahrplan 2020 von Borussia Dortmund* zur Vorbereitung auf die neue Saison steht fest.

Der BVB bezieht sein Trainingslager wie gewohnt in Bad Ragaz in der Schweiz.

Für Fans gibt es in diesem Jahr eine gravierende Änderung.

Hamm - Borussia Dortmund plant den nächsten Anlauf. In der Saison 2020/21 soll es endlich klappen mit dem erfolgreichen Angriff auf Serien-Meister FC Bayern. Die Schwarz-Gelben wollen die Schale in den Pott holen, dafür wird der BVB erneut alles tun.

Verein Borussia Dortmund Offizieller Trainingsauftakt 3. August 2020, ca. 10.15 Uhr Trainingslager Bad Ragaz (Schweiz)

Die Vorbereitung für die am 18. September beginnende Spielzeit in der Bundesliga* nimmt die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am 30. Juli in Dortmund* auf, wenn Corona-Testungen und eine Leistungsdiagnostik anstehen. Der offizielle Trainingsauftakt ist am Montag, 3. August. Es ist davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt auch der Kader des BVB* weitgehend stehen wird.

Denn Borussia Dortmund, das mit neuen Trikots in die Saison gehen wird*, wird sein Aufgebot nur punktuell verändern. Früh stand bereits der Wechsel von Thomas Meunier zum BVB* fest, der Rechtsverteidiger kam ablösefrei von Paris Saint-Germain.

Er wird also direkt mit seinen neuen Kollegen in die Vorbereitung starten und damit auch ins Trainingslager des BVB nach Bad Ragaz in die Schweiz reisen. Dieses wird aufgrund des Coronavirus* anders ablaufen als in den Jahren zuvor.

Denn im Sommer 2020 wird es in Bad Ragaz keine für Fans öffentlichen Trainingseinheiten des BVB geben können, wie der Verein mitteilte. Dies geschehe „auch zum Schutz anderer Trainingsbesucher“, erklärte Borussia Dortmund. „Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden die BVB-Profis an der Sportanlage und am Mannschaftshotel außerdem auf Selfies mit ihren Fans verzichten und auch keine Autogramme geben.“

ℹ️ Vom 10.-17. August wird sich der #BVB in der Schweiz auf die neue Saison vorbereiten - doch ausgerechnet zum Jubiläum auf vollbesetzte Tribünen beim Training und den Testspielen verzichten müssen. — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

Wie sieht die Vorbereitung des BVB aus? Wie lauten die Termine für Trainingslager, Testspiele und Co. von Borussia Dortmund? WA.de* gibt einen Überblick des königsblauen Sommer-Fahrplans 2020.

Sommer-Fahrplan 2020 des BVB: Termin für Trainingslager zur Vorbereitung auf die Saison 2020/21

Der BVB bezieht sein Sommer-Trainingslager auch 2020 traditionell in Bad Ragaz in der Schweiz.

Borussia Dortmund plant dort einen Aufenthalt vom 10. bis 17. August.

+ BVB: Borussia Dortmund im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) © picture alliance/David Inderlied/dpa

Sommer-Fahrplan 2020 des BVB: Termine für Testspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2020/21

Borussia Dortmund absolviert im Rahmen seines Trainingslagers in Bad Ragaz (mindestens) zwei Testspiele, beide finden in Altach statt. Insgesamt sind sechs Partien in der Vorbereitung angesetzt. .

Testspiel Datum Uhrzeit Ort Ergebnis SC Altach - BVB 12. August 2020 17 Uhr Altach - FK Austria Wien - BVB 16. August 2020 16 Uhr Altach - MSV Duisburg - BVB 22. August 2020 15.30 Uhr (2 x 30 Minuten) Duisburg - BVB - Feyenoort Rotterdam 22. August 2020 16.45 Uhr (2 x 30 Minuten) Duisburg - BVB - SC Paderborn 28. August 2020 NN BVB-Trainingszentrum - BVB - VfL Bochum 28. August 2020 17.30 Uhr . -

SC Altach - BVB: Das Testspiel gibt es live im TV und Stream* - sowie im Live-Ticker*.

Sommer-Fahrplan 2020 des BVB: Alle Termine von Borussia Dortmund im Überblick

Trainingsbeginn: 30. Juli 2020 (Corona-Testungen und Leistungsdiagnostik)

30. Juli 2020 (Corona-Testungen und Leistungsdiagnostik) Trainingsauftakt: 3. August 2020, 10.15 Uhr

3. August 2020, 10.15 Uhr Trainingslager: 10. bis 17. August 2020 in Bad Ragaz (Schweiz)

Pflichtspiel-Auftakt für den BVB ist bereits um den 11. September herum, wenn die erste Runde im DFB-Pokal ansteht. Die Partien werden bereits am 26. Juli ausgelost. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/David Inderlied/dpa