BVB gegen Schott Mainz: Mega-Drama bei Dortmunds Pokalgegner

Von: Kevin Mattes

In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert der BVB bei Regionalligist Schott Mainz. RUHR24 berichtet im Live-Ticker über die Partie.

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Meyer - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Can - Sabitzer, Reus, Malen, Brandt - Haller

Mögliche Aufstellung TSV Schott Mainz: Wieszolek - Just, Ahlbach, Gans, Schlosser - T. Müller - S. Schwarz, Mairose, Cucchiara - Wimmer - Thum

Begegnung: TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

Anpfiff: Samstag (12. August), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim)

BVB gegen TSV Schott Mainz: Der Vorbericht zur ersten Runde im DFB-Pokal

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund. Die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals wird am Samstag (12. August) um 15.30 Uhr in der MEWA Arena angepfiffen. +++

Mainz/Dortmund – Endlich geht für den BVB die Pflichtspielsaison 2023/2024 los. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung (sechs Siege aus sieben Testspielen) soll nun der Einzug in Runde zwei des DFB-Pokals gelingen.

Für Gegner Schott Mainz ist die Saison bereits am vergangenen Dienstag (8. August) gestartet. Dabei erlebte der Regionalliag-Aufsteiger gleich ein Mega-Drama.

BVB gegen Schott Mainz: Mega-Drama bei Dortmunds Pokalgegner

Die Mannschaft von Trainer Aydin Ay war zu Gast beim FSV Frankfurt und führte nach 90 Minuten mit 3:1. Der erste Dreier im ersten Spiel schien zum Greifen nah. Dann aber nahm das Unheil in der langen Nachspielzeit seinen Lauf.

Zunächst glückte Malik Mc Lemore in der 92. Minute der Anschlusstreffer für die Hessen. Fünf Minuten später gelang Aziz Bouhaddouz sogar noch der viel umjubelte Ausgleich. Und als wäre das nicht schon bitter genug für den TSV, erzielte Noah Awassi in der 99. Spielminute auch noch das 4:3, welches dann bis zum Abpfiff Bestand hatte.

BVB gegen Schott Mainz: Dortmund muss im DFB-Pokal auf mehrere Spieler verzichten

Die lange Nachspielzeit war zustande gekommen, weil sich zuvor zwei Akteure des nächsten BVB-Gegners ernster verletzt hatten und behandelt werden mussten. Schlussmann Tim Hansen erwischte es am Rücken.

Dem TSV Schott Mainz drohen vor dem Duell mit dem BVB mindestens zwei wichtige Spieler auszufallen. © Ulrich Scherba,Eibner-Pressefoto/Imago

Bei Teamkollege Johannes Gansmann wird sogar ein Kreuzbandriss befürchtet. Beide könnten dem TSV Schott Mainz im Spiel gegen Borussia Dortmund (die Partie ist live im TV und Stream zu sehen) fehlen.

Es war in also in vielerlei Hinsicht ein absolut gebrauchter Saisonstart für die Mainzer. Die Westfalen werden ihrerseits aber auch nicht auf alle Profis zurückgreifen können.

Karim Adeyemi ist weiterhin verletzt und fraglich für die Partie. Den deutschen Nationalspieler plagen noch immer muskuläre Probleme.

Zudem stehen dem BVB Thomas Meunier, Giovanni Reyna, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville definitiv nicht zur Verfügung. Hinter einem Einsatz von Neuzugang Felix Nmecha steht noch ein Fragezeichen.