Bei Heimspiel gegen Freiburg: BVB-Ultras mit klarem Statement gegen den DFB

Ein Schmähplakat der Gladbach-Fans gegen Dietmar Hopp sorgte in der vergangenen Woche für heftige Diskussionen. Jetzt bezogen auch die BVB-Ultras Stellung.

Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim provozierten Gladbach-Ultras mit einem Fadenkreuz-Plakat von Dietmar Hopp (73). Wie RUHR24.de* berichtet, folgte eine öffentliche Debatte, in der dieser Vorfall mit dem Anschlag in Hanau in Verbindung gebracht wurde. Das war nicht für alle nachvollziehbar.

Nun greifen BVB-Fans den Vorfall auf. Zu Beginn des Bundesligaspiels von Borussia Dortmund gegen Freiburg zeigten Fans auf der Südtribüne ein Spruchband, das sich direkt an die TSG Hoffenheim und den DFB richtete*. Darauf war zu lesen: "Wer die Toten von Hanau missbraucht, um die Fankurven mundtot zu machen, der beweist mehr Anstandslosigkeit als jedes Fadenkreuz."

