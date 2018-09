Candice Brook: So heiß ist die Freundin von DFB-Youngster Leroy Sané - sie liebte schon Rihannas Ex

Leroy Sané dürfte sehr enttäuscht gewesen sein, als er von seiner Nicht-Berücksichtigung bei der WM erfuhr. Eine gibt sich aber einige Mühe ihn zu trösten: seine Freundin.

Manchester - Überraschend für viele Fans, überraschend für Leroy Sané: Die Nicht-Nominierung des Flügelspielers von Manchester City für die Fußball-WM 2018 hatte vor einigen Monaten vielerorts für Verwunderung gesorgt. Seine Freundin dachte laut extratipp.com allerdings schon einen Schritt weiter: Sie versuchte, ihren Leroy aufzumuntern.

Ende Dezember wurde bekannt, dass der kürzlich zum besten jungen Spieler der Premier League gewählte Fußballer und die Sängerin Candice Brook ein Paar sind. Sané postete damals Bilder in seiner Story auf Instagram, die ihn mit der 30-Jährigen zeigen.

Inzwischen sind die beiden auch Eltern geworden. Candice Brook brachte am 7. September die gemeinsame Tochter Rio Stella zur Welt, wie Leroy Sanés Vater Souleyman der Bild verriet.

Candice Brook: Ein Video nur für ihren Leroy

30? Sie haben richtig gelesen. Die US-Amerikanerin, die Mutter von zwei Kindern ist, ist neun Jahre älter als der Fußballer. Zu stören scheint das das Paar aber nicht im geringsten.

Ein Beitrag geteilt von Leroy Sané (@leroysane19) am Feb 4, 2018 um 9:34 PST

Nach dem WM-Aus von Sané, das Bundestrainer Joachim Löw am 4. Juni 2018 verkündete, postete seine Freundin eine knappe Woche später ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, das mit dem Lied "All Year" unterlegt ist. Ob sie damit den Jahrestag des Paares meint oder ob das lediglich der Name ihres neuen Songs ist? Unklar.

Candice Brook liebte vor Leroy Sané schon Rihannas Ex

In dem Clip sind verschiedene kurze Video-Schnipsel und Bilder, die Sané und seine Herzdame in glücklicher Zweisamkeit zeigen. Ob sie sich küssen, er sie auf den Schultern trägt oder die beiden sich nur verträumt anblicken - Candice und Leroy wirken richtig glücklich.

+ © Screenshot I nstagram candice_b_ Auch mit heißem Bildmaterial spart die Ex von US-Rapper Chris Brown, die kurioserweise ihrer "Vorgängerin" Rihanna wie aus dem Gesicht geschnitten ist, nicht. Auf einem Foto, das Leroy mit seinem Handy via Spiegel gemacht hat, trägt die 30-Jährige nur einen schwarzen Slip, der ihren Hintern nur spärlich bedeckt, und ein gelbes Oberteil.

Ob das rührende Video Sané trösten konnte?

+ © Screenshot Instagram candice_b_ Auf einem anderen Bild hat Brook ein blaues Top an, das einen großen Teil ihres Busens nicht bedeckt. Dabei küsst Candice liebevoll die Nase ihres Freundes.

Ob Leroy das Video seiner Partnerin über das WM-Aus hinwegtrösten konnte? Ihre Mühen wusste der 22-Jährige Citizen mit Sicherheit zu schätzen.

Auch interessant: Das sind die möglichen Gründe für Leroy Sanés Nicht-Nominierung

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

sh