Carolin Simon holt Meistertitel mit Olympique Lyon, aber zum Feiern bleibt keine Zeit

Es ist ihr größter Erfolg in einer Frauen-Klubmannschaft: Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon aus Baunatal hat mit Olympique Lyon vorzeitig die Meisterschaft in Frankreich gesichert. Weitere Festtage sind geplant. Über allem aber steht ein Ziel: die Teilnahme an der WM.

Zum Luft holen und Entspannen bleibt kaum Zeit. Auch nicht zum Feiern. „Noch nicht“, sagt Carolin Simon. Aber: „Vielleicht haben wir in ein paar Wochen noch viel mehr zu feiern.“ Die Chancen dafür stehen gut, denn die aus Baunatal stammende Fußball-Nationalspielerin kickt bei einem Verein, der von Erfolg zu Erfolg eilt: Olympique Lyon.

„Für einige hier ist der Gewinn der französischen Meisterschaft fast schon unspektakulär. Aber für mich ist es der erste Titel bei den Frauen und deshalb schon sehr speziell“, erklärte Simon am Freitagmittag. Am Abend zuvor hatte sich „OL“ mit einem 4:0 bei FCO Dijon schon am vorletzten Spieltag die Meisterschaft gesichert – es war das 13. nationale Championat in Folge. Hinzu kommen sieben Pokaltriumphe und fünf Erfolge in der Champions League. Mehr geht kaum.

„Wir begeben uns gerade auf den Weg nach London“, sagt Simon gestern. Dort bestreitet sie mit ihrer Multi-Kulti-Truppe aus neun Nationen um die deutschen Kolleginnen Dzenifer Marozsan und Lisa Weiß am Sonntag um 15 Uhr das Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse beim FC Chelsea. Das Hinspiel hat „OL“ 2:1 gewonnen, der erneute Finaleinzug ist möglich. Mehr noch: In Lyon hoffen sie gar auf das vierte Triple, denn auch das französische Pokalfinale am 8. Mai gegen OSC Lille hat Olympique bereits erreicht.

„Das ist natürlich ein Hammerprogramm“, berichtet Carolin Simon, „ich bin in diesen Wochen nur sehr selten daheim.“ Dass es so anstrengend werden würde, das hatte die 26-Jährige vor einem Jahr bei ihrem Wechsel aus Freiburg („ein richtiger Schritt“) nicht erwartet. „Aber ich kann das alles auch genießen, das sind großartige Erfahrungen und Erlebnisse.“

Und Erfolge, die für ein hartes Jahr entschädigen. „Es war nicht leicht in den letzten Monaten“, sagt Caro Simon. „Immer wieder war ich verletzt, habe kaum einen Spiel- und Trainingsrhythmus gefunden“, erläutert sie. Sogar zwei Länderspiel-Einsätze musste sie absagen. „Umso schöner ist es, dass ich nun durchspielen konnte.“

Was wichtig ist für ihre Situation in Lyon, wo sie bis 2020 unter Vertrag steht, aber auch für die Perspektive in der Nationalmannschaft. „Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ist und bleibt mein größtes Ziel“, sagt Simon. Die findet vom 7. Juni bis 7. Juli statt – in Frankreich. Da, wo in den nächsten Tagen voraussichtlich noch mehr Gründe zum Feiern bestehen. – am 4. Mai im letzten Punktspiel auf heimischem Terrain gegen Metz, am 8. Mai im Pokalfinale „und hoffentlich auch als Champions-League-Sieger“.