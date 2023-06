Carolin Simon will zur WM: „Befasse mich nicht mit ‚Was wäre, wenn‘“

Von: Björn Friedrichs

Die Nordhessin Carolin Simon vom deutschen Meister FC Bayern München greift am Freitag in die WM-Vorbereitung ein. Sie will ihre zweite Weltmeisterschaft spielen. © Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bereitet sich auf die WM vor. Am Freitag steigt auch die Nordhessin Carolin Simon vom FC Bayern München ein. Wir haben mit ihr gesprochen.

Sie ist wieder dabei im Kreise der Nationalmannschaft. Und sie hat richtig Bock. Fußballerin Carolin Simon vom FC Bayern München startet in dieser Woche mit der deutschen Auswahl in die Vorbereitung auf die WM, die am 20. Juli in Australien und Neuseeland losgeht. Dann will die 29-Jährige, geboren in Kassel und aufgewachsen in Baunatal, unbedingt im Kader der DFB-Auswahl stehen.



„Ich freue mich mega, dass ich im vorläufigen Kader stehe“, sagt Simon. Beim GSV Eintracht Baunatal einst die Liebe zum Fußball entdeckt und bei Regionalligist TSV Jahn Calden weiterentwickelt, möchte sie nun bei ihrer zweiten Weltmeisterschaft dabei sein. Schon 2019 stand sie im Aufgebot von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und bei vier von fünf Spielen auf dem Platz. Einzig: Es blieben für mehr als drei Jahre die letzten Einsätze beim DFB.



Simon war die erfolgreichste Vorbereiterin der Bundesliga-Saison

Im Verein hingegen kamen die Erfolge. Mit dem FC Bayern, wohin sie 2019 von Olympique Lyon wechselte, wurde Simon 2021 erstmals Deutscher Meister, in diesem Sommer folgte der zweite Titel. Mit 13 Vorlagen war sie sogar beste Assistentin der gesamten Bundesliga. Im Vorjahr waren es noch vier. „Ich wusste schon, dass ich einige Treffer vorbereitet habe, auch weil ich viele Standards schieße“, so die Linksfüßerin und -verteidigerin. Die Zahl habe sie dann aber doch positiv überrascht.



Mit dem FC Bayern München wurde Carolin Simon deutsche Meisterin. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Nils Koep

Auch vergangenen Sommer hatte sie schon darauf gehofft, bei der EM in England wieder dabei zu sein. Vergeblich. „Die ein bis anderthalb Jahre vor dem Turnier waren für mich persönlich keine einfache Zeit“, sagt sie. Die aus deutscher Sicht mit Platz zwei erfolgreiche EM habe für Freude und Wehmut gesorgt: „Natürlich wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich habe auch viele Freunde in der Mannschaft. Für sie und für unsere Sportart habe ich mich sehr gefreut.“



Den Kopf hängen lassen, die Hoffnungen auf eine Berufung sogar begraben? Das kam nicht in Frage. „Ich habe versucht, mich mit der verpassten EM nicht viel aufzuhalten, sondern darauf hingearbeitet, wieder in die Nationalmannschaft hineinzukommen. Es freut mich sehr, dass meine Leistung anerkannt wird“, sagt sie. Im vergangenen Herbst holte Voss-Tecklenburg die Nordhessin wieder in den Kader, bei der USA-Reise feierte Simon beim 1:2 gegen die Gastgeberinnen ihr Comeback. Auch im April wäre sie bei zwei Testspielen dabei gewesen, musste dann aber verletzt absagen.



Es geht um eins der 23 WM-Tickets

Schnee von gestern, jetzt wartet die Vorbereitung auf dem hochmodernen Campus in Herzogenaurach. Der Großteil des vorläufigen Kaders ist seit Dienstag vor Ort, die Spielerinnen des FC Bayern – neben Carolin Simon sind das Lina Magull, Klara Bühl, Sydney Lohmann und Lea Schüller – kommen am morgigen Freitag nach. Am Samstag wartet das Testspiel gegen Vietnam, am 7. Juli geht es noch gegen Sambia, ehe tags darauf das endgültige Aufgebot berufen wird.



Zum Entspannen reist Simon also keineswegs nach Herzogenaurach. Es geht um eins der 23 WM-Tickets – vier Torhüterinnen und 27 Feldspielerinnen kämpfen ab sofort um einen Platz im Flieger, der am 11. Juli nach Australien abhebt. Die DFB-Elf trifft dort in der Gruppenphase auf Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August).



Simon war schon einmal bei einem Turnier in Down Under

Auf der Position links hinten war zuletzt Wolfsburgs Felicitas Rauch erste Wahl bei Voss-Tecklenburg. „Ich muss realistisch an die Sache rangehen. Felicitas macht es auf der Position seit Jahren gut, es gibt eigentlich keinen Grund zu wechseln. Ich gehe trotzdem kämpferisch in die Vorbereitung. Ich befasse mich nicht mit ‘Was wäre, wenn’, sondern will das wegschieben und bestmöglich trainieren“, sagt Simon. Egal, ob erste oder zweite Wahl – Hauptsache mit zur WM. Und dann, wer weiß, kann es im Fußball ja ganz schnell gehen, wie die 29-Jährige selbst sagt.



Für die Nordhessin wäre es übrigens nicht das erste Turnier in Down Under. Schon 2008 war sie mit dem U17-Nationalteam bei der WM in Neuseeland, wurde Dritter. „Dort wieder spielen zu dürfen, wäre super geil“, sagt Simon. Ab morgen will sie alles dafür geben. (Björn Friedrichs)