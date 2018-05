Leidenschaft im Video: Warum wir beim Finale der Champions League mit Liverpool fiebern

Dies ist ein Ratschlag für all die, die keine Lust haben auf das Finale der Champions League, weil es ohne deutsche Beteiligung stattfindet. Weil sie so vielleicht nicht mitfiebern können. Weil ihnen die Idee der Identifikation fehlt.

Der Rat – all diejenigen, die es mit Real und Ronaldo halten, lesen jetzt vielleicht nicht weiter – lautet: Fiebern sie mit Liverpool. Warum, das zeigt Ihnen ein Video. Wer einmal an der Anfield Road war, der hat zumindest eine Ahnung von dem bekommen, wie die Seele des Fußballs aussieht.

Was Leidenschaft, bedingungslose Hingabe, absolute Identifikation bedeuten. Wie es ist, von diesem Virus befallen zu sein. Die Liverpooler Fans im angesprochenen Video sitzen im Flugzeug auf dem Weg zum Finale in Kiew. Wobei sitzen vielleicht das falsche Wort ist. Und ja, okay, vielleicht möchtest du als neutraler Zuschauer auch nicht unbedingt mit in diesem Flugzeug sitzen.

Aus Sorge, das so viel Hüpfen, Springen und Singen die Maschine gewaltig ins Trudeln bringen könnte. Dieses Video zeigt trotzdem, was im Fußball dieser Tage immer mehr an den Rand gedrängt wird. Die Begeisterung der Fans. Die reine, die nichts auslassende Freude auf das Spiel ihrer Mannschaft. Wenige Klubs verkörpern diesen Rausch so wie der FC Liverpool.

Wer den Fußball liebt, der muss nicht zwanghaft diesen Klub lieben. Aber er muss ein Herz haben für das, was die Fans der Reds transportieren. Ihre Hymne des Zusammenhalts, das unsterbliche „You’ll Never Walk Alone“, es konnte nur hier für den Fußball geboren werden. Wem das noch nicht reicht – hier sind zwei weitere Argumente: Der FC Liverpool hat keinen Torjäger, der im Erfolg zum Monument der Selbstbeweihräucherung wird. Er hat Mo Salah.

Und dann ist da natürlich Jürgen Klopp, dessen besondere Stärke es ist, wie kaum ein anderer Trainer die Seele des Fußballs zu befeuern, wie sie in Liverpool zuhause ist. Und okay, vielleicht ist es etwas übertrieben, dies alles in ein Video, gefilmt mit einer Handykamera in einem Flugzeug auf dem Weg nach Kiew, hineinzuinterpretieren. Aber schauen Sie einfach selbst. Und dann fiebern Sie mit Liverpool.

