„Das ist ja wieder ein Sch***“: Fans wollen Schalke-Spiel schauen - plötzlich ätzen alle gegen DAZN

Viele Fans haben seit dieser Saison Probleme durchzublicken, auf welchen Portalen und Sendern sie die Champions League sehen können. Wenn sie dann einmal Bescheid wissen und es soweit ist, haken die Live-Streams auf Sky und DAZN. Auch bei dem Spiel zwischen dem FC Schalke und Porto gab es bei dem Streaming-Anbieter DAZN wieder Übertragungsprobleme.

Bei vielen Fans war nur ein Standbild zu sehen oder es liefen Werbevideos. In den sozialen Medien ließen die enttäuschten Abonnenten ihrer Wut freien Lauf.

Hallo #DAZN, warum ist nur ein Standbild zu sehen! Ich will Schalke gegen Porto sehen und kein Standbild! — Manfred (@wuppiman) 28. November 2018

DAZN macht Probleme: Fans kritisieren Übertragung von Champions League

Ein User schreibt auf Facebook: „20.45 Uhr sollte es losgehen jetzt ist es 20.55 Uhr und immer und immer wieder das sch*** 44 Sekunden Werbevideo. Bekomme echt nen dicken Hals gerade.“

Eine Userin verzweifelt an beiden Anbietern: „Das ist ja wieder ein Sch*** ... Ich meckere nie mehr über Sky ...“ Ein weiterer Fan hatte sich auf einen schönen Fußballabend mit seinen Freunden gefreut und wird wegen der Probleme ausfallend: „#dazn kotzt mich an!!! Nichts geht bei Porto - S04. Sitzen hier mit 20 Leuten und nichts geht.“ Er ist nicht der einzige, der sauer ist. Ein anderer Fan schreibt: „Also was soll die sch****!? Ich dachte 15 Min vorher gibt es Interviews!? Kein Bild!!!“

Bei manchen lief der Stream gar nicht.

DAZN hatte schon häufiger Probleme

Einem User fiel auf, dass es öfter Probleme bei DAZN gibt. In der Tat hatte der Streaming-Anbieter in der Vergangenheit schon Probleme, wie bei dem Champions League Spiel zwischen dem FC Bayern und Ajax Amsterdam.

Bin ich der einzige, der den Eindruck hat, dass @DAZN_DE momentan des öfteren technische Probleme hat?#DAZN @DAZN_DE_Help — Михаил® ⚽️ #KovacOUT❗️ (@cowboy_official) 28. November 2018

Einige DAZN-Nutzer verlangen schon eine Gutschrift als Entschädigung.

