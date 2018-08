Champions-League-Auslosung: Borussia Dortmund trifft auf spanischen Topklub

Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit einem Topclub und zwei machbaren Teams zu tun.

Der BVB trifft auf AS Monaco und reist damit in die Vergangenheit: Der Anschlag auf den Mannschaftsbus erschütterte vor 16 Monaten den Traditionsklub, auf dem Weg zum Viertelfinal-Heimspiel gegen Monaco gingen drei Sprengsätze hoch. "Es werden, hoffe ich, zwei normale Spiele", sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky. Dortmund hat in der Gruppe A in Europa-League-Sieger Atletico Madrid mit Weltmeister Antoine Griezmann einen ganz dicken Brocken vor der Brust, der FC Brügge gehört dagegen zu den schwächeren Gegnern.