Live-Ticker: Die Auslosung der Champions League läuft

Heute geht in Monaco die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase 2017/18 über die Bühne. Auf welche Gegner die deutschen Klubs treffen, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker.

18.25 Uhr: Weiter geht es aber nicht mit dem letzten Topf, sondern mit der Ehrung des besten Verteidigers der abgelaufenen CL-Spielzeit., Es ist Sergio Ramos von Real Madrid.

Champions League: So wurde der Topf 1 gelost

18.24 Uhr: Real Madrid, der Titelverteidiger, kommt in Gruppe H und Juventus Turin in Gruppe D. Damit ist der Topf 1 gezogen.

18.23 Uhr: Schachtjor Donezk aus der Ukraine kommt in Gruppe F.

18.22 Uhr: Weiter geht es mit der AS Monaco, die Franzosen spielen in Gruppe G.

18.21 Uhr: Der FC Bayern wird gezogen und landet in Gruppe B.

18.20 Uhr: Weiter geht es mit Benfica Lissabon, der portugiesische Meister kommt in Gruppe A.

18.19 Uhr: Der FC Chelsea wird in Gruppe C gelost.

18.18 Uhr: Das erste Los ist Spartak Moskau, die Russen kommen als Kopf in Gruppe E.

18.12 Uhr: Hui, die Auslosung beginnt - und zwar mit dem Topf 1, in dem auch der FC Bayern ist. Zunächst wird das Auslosungsprozedere erklärt.

18.10 Uhr: Der Titel des CL-Keepers der Saison 2016/17 geht an Gianluigi Buffon von Juventus Turin - kein Wunder und absolut verdient!

18.08 Uhr: Nun betritt der Botschafter des Finales der Champions Leagues 2018 die Bühne. Es ist der Ukrainer Andrij Schewtschenko, denn das Endspiel steigt am 26. Mai 2018 im Olympiastadion von Kiew. Wie Totti wird er bei der Auslosung (die hoffentlich bald beginnen wird) helfen.

18.06 Uhr: Die erste Ehrung des Abends nimmt Aleksander Čeferin, der Präsidenten der UEFA, vor. Der „UEFA President's Award“ geht an Francesco Totti, der 2017 seine Karriere im Alter von 40 Jahren beendet hat. Alle seine 785 Profi-Spiele bestritt er für den AS Rom.

18.02 Uhr: Heute werden nicht nur die Gruppen ausgelost, es wird auch die ein oder andere Ehrung geben. Es wird also ein längeres Event an diesem Abend.

18.00 Uhr: Auf geht‘s, die Hymne der Champions League ertönt! Lasset die Ziehung beginnen!

17.55 Uhr: Noch fünf Minuten, dann geht es los! Die Spannung steigt, es kribbelt ...

17.39 Uhr: Während der FC Bayern und der BVB in der Champions League ja schon alte Hasen sind, feiert RB Leipzig acht Jahre nach seiner Gründung sein Debüt in der Königsklasse. Den Sachsen droht eine Hammergruppe, möglich ist etwa eine Konstellation mit Real Madrid, Paris St. Germain und Tottenham Hotspur.

17.28 Uhr: Das CL-Quali-Aus von 1899 Hoffenheim gegen Liverpool lässt bei den dreideutschen Startern in der Gruppenphase die Kasse klingeln, denn der Anteil der Kraichgauer am sogenannten Marktpool von voraussichtlich 9,5 bis 10 Millionen Euro wird nun an den FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund ausgeschüttet. Bayern hat damit aus dem Marktpool bereits 15,3 Millionen Euro sicher, Leipzig etwa 12 Millionen Euro und Dortmund etwa 6,9 Millionen Euro.

17.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase! Um 18 Uhr beginnt das Event in Monaco, bei dem der FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund ihre Vorrundengegner erhalten. Bei uns bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um die Auslosung und verpassen nichts.

Vorbericht

Das Rennen um die europäische Krone ist wieder eröffnet! Der Ligabetrieb in den besten Ligen Europas ist bereits im vollen Gange, nun startet endlich auch die Saison der UEFA Champions League 2017/18. Doch bevor am 12. und 13. September der 1. Spieltag der Vorrunde ausgetragen wird, müssen zunächst die 32 qualifizierten Mannschaften auf acht Gruppen verteilt werden. 22 Teams waren vor der Auslosung automatisch für die Gruppenphase gesetzt, die restlichen zehn Mannschaften haben sich über die Playoffs qualifiziert.

Als deutsche Vertreter gehen der deutsche Rekordmeister FC Bayern, Borussia Dortmund und Königsklassen-Neuling RB Leipzig an den Start. Die TSG aus Hoffenheim scheiterte dagegen in den Champions-League-Playoffs gegen den FC Liverpool und wird sich mit der Europa League begnügen müssen.

Ganz allgemein wird es diese Spielzeit an den Top-Klubs liegen, den amtierenden Henkelpott-Sieger Real Madrid endlich von Europas Thron stoßen zu können. Vergangene Saison schafften die Königlichen Historisches, indem sie als erstes Team überhaupt den Champions-League-Titel verteidigen konnten. Insgesamt konnten Cristiano Ronaldo und Co. damit den begehrten Henkelpott dreimal in den vergangenen vier Jahren in die Höhe stemmen.

Die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League 2016/17 beginnt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco. Neben der Losung werden heute zudem der UEFA-Spieler und die UEFA-Spielerin des Jahres gekürt. Bei uns im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Gruppenphase der Champions League 2017/18: Das sind die Lostöpfe

Der erste Topf besteht traditionell aus dem Titelverteidiger (Real Madrid) und den Meistern der sieben besten UEFA-Verbände. Die übrigen Töpfe werden durch den UEFA-Klubkoeffizienten ermittelt.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid FC Barcelona SSC Neapel Celtic Glasgow FC Bayern Atlético Madrid Tottenham Hotspur ZSKA Moskau FC Chelsea FC Sevilla FC Basel Sporting Lissabon Juventus Turin Borussia Dortmund Olympiakos Piräus APOEL Nikosia AS Monaco Paris Saint-Germain RSC Anderlecht Feyernoord Rotterdam Spartak Moskau Manchester City FC Liverpool NK Maribor Schachtjor Donezk FC Porto Besiktas Istanbul FK Quarabag Benfica Lissabon Manchester United AS Rom RB Leipzig

