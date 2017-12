Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: Wird es ein Hammer-Los für den FC Bayern?

Im schweizerischen Nyon wird am Montagmittag das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Den einzigen deutschen Vertreter, den FC Bayern München, könnte dabei ein hartes Los treffen.

- - - - - - - -

11.40 Uhr: Bei der in wenigen Minuten startenden Auslosung kommt es zu einer kuriosen Situation: Dem FC Chelsea können lediglich drei Teams zugelost werden. Da die Premier League fünf Klubs im Achtelfinale hat und vier der fünf Mannschaften Gruppenerster wurden, Chelsea hingegen Zweiter, kann der Londoner Klub nur auf Besiktas Istanbul, den FC Barcelona und Paris Saint-Germain treffen. Bei der in wenigen Minuten startenden Auslosung kommt es zu einer kuriosen Situation: Dem FC Chelsea können lediglich drei Teams zugelost werden. Da die Premier League fünf Klubs im Achtelfinale hat und vier der fünf Mannschaften Gruppenerster wurden, Chelsea hingegen Zweiter, kann der Londoner Klub nur auf Besiktas Istanbul, den FC Barcelona und Paris Saint-Germain treffen.

10.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Auslosung des Achtelfinales der Champions League. Um 12 Uhr beginnt das Event in Nyon, der letzte deutsche Vertreter, der noch in den Kampf um den Henkelpott eingreifen kann, ist der FC Bayern München. Bei uns bekommen Sie alle wichtigen Informationen rund um die Auslosung und verpassen nichts (tz.de* zeigt Ihnen, wie Sie die Auslosung live verfolgen können).

Nyon - Die Champions League geht in die heiße Phase. 16 Klubs haben ihre jeweiligen Gruppen als Erster oder Zweiter überstanden, nun geht es im Achtelfinale in Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen. Ein schwaches Spiel kann sich nun keiner der Favoriten mehr erlauben, wenn sie den Henkelpott in die Höhe stemmen wollen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew findet am 26. Mai im Stadion NSK Olyimpiyskyi das Finale statt.

Von den drei für die Gruppenphase qualifizierten deutschen Klubs konnte sich lediglich der FC Bayern München in der Gruppe durchsetzen - und das auch nur als Tabellenzweiter. Borussia Dortmund scheiterte in der Gruppenphase an Tottenham Hotspur und Real Madrid und wurde Dritter. Und auch der Champions-League-Neuling RB Leipzig hatte gegen Besiktas Istanbul und den FC Porto das Nachsehen. Die Borussia und Leipzig erreichten aber durch ihre jeweiligen dritten Plätze die Zwischenrunde in der Europa League und überwintern dadurch ebenfalls im internationalen Geschäft.

Hammer-Los möglich für den FC Bayern

Auf den FC Bayern warten nun einige große Brocken. Da die Münchner in ihrer Gruppe den zweiten Platz erreichten, wartet nun ein Gruppensieger auf sie, wie tz.de* berichtete. In Frage kommen bei der Auslosung im schweizerischen Nyon sieben der acht Gruppenersten. Paris Saint-Germain kann es nicht werden, da die Franzosen mit den Münchnern schon in einer Gruppe spielten. Dafür sind allerdings der FC Barcelona, die beiden Klubs aus Manchester oder der FC Liverpool mögliche Kontrahenten im Achtelfinale.

Die Hinspiele finden am 13. und 14. sowie am 20. und 21. Februar 2018 statt, die Rückspiele am 6. und 7. sowie am 13. und 14. März.

Achtelfinale der Champions League 2017/18: Diese Klubs haben sich qualifiziert

Gruppenerster Gruppenzweiter Manchester United FC Basel Paris Saint-Germain FC Bayern München AS Rom FC Chelsea FC Barcelona Juventus Turin FC Liverpool FC Sevilla Manchester City Schachtjor Donezk Besiktas Istanbul FC Porto Tottenham Hotspur Real Madrid Die Gruppenersten und -zweiten kommen jeweils in einen Lostopf. Im Achtelfinale können Klubs aus einem Land nicht aufeinandertreffen. Zusätzlich ist ein Duell mit dem Verein aus der Ursprungs-Gruppe nicht möglich. Der Gruppensieger spielt zuerst auswärts.

Es ergeben sich also folgende Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Achtelfinal-Begegnungen:

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.