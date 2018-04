Champions League: Bayern glanzlos weiter - dramatisch war es in Madrid

Kassel. Der FC Bayern hat das Halbfinale der Champions League erreicht. Ein 0:0 im Rückspiel gegen den FC Sevilla reichte den Fußballern aus München nach dem 2:1 in Spanien zum Weiterkommen. Der Auftritt war eher glanzlos. Viel mehr geboten bekamen die Zuschauer bei der Partie von Real Madrid gegen Juventus Turin, wo die Spanier nach dramatischer Schlussphase trotz einer 1:3-Heimniederlage jubelten. Unser Schnellcheck:

War denn das Weiterkommen für die Bayern nur noch Formsache?

Naja, so halb. Die Fans des Rekordmeisters hätten es lieber gesehen, ihr Team hätte schon bis zur Pause alles klargemacht. Doch diesen Wunsch erfüllten die Bayern ihrem Anhang nicht. Andererseits ersparten sie den Zuschauern so eine denkwürdige Partie wie die der Königlichen von Real Madrid – aber dazu später mehr.

Wie war das Spiel der Münchner in der Arena?

Also in der Schuss-Statistik waren die Bayern nach der ersten Hälfte uneinholbar vorn. Schon nach 15 Minuten hatten die Gastgeber fünfmal abgezogen – die Spanier hatten in diesem Zeitraum gerade einmal einen Abschluss. Problem nur: Der frisch gebackene Deutsche Meister schoss kein Tor. Die dickste Chance hatte Franck Ribéry auf Zuspiel von Arjen Robben, doch Sevillas Schlussmann David Soria parierte (38.). Kurz darauf wurde ein Querpass von Thomas Müller auf Ribéry im letzten Augenblick geklärt. Allerdings wurde es in der 44. Minute noch mal vor dem Gehäuse der Münchner brenzlig. In höchster Not rettete Rafinha vor Pablo Sarabia.

Nach dem Wechsel sammelten die Bayern weiter fleißig Torabschlüsse: Robert Lewandowski (49., Flanke Rafinha) köpfte ans Außennetz, der agile James (53.) und Müller (54.) überprüften mit ihren Gewaltschüssen Sorias Torwarthandschuhe auf Reißfestigkeit. Nur das Tor fehlte. Nach einer guten Stunde Spielzeit tat Sevilla etwas mehr für die Offensive – und wurde gefährlich: Lattenkopfball Joaquin Correa (59.), Distanzschuss Ever Banega (60.).

Es dauerte aber nicht lange, bis die Platzherren wieder die Partie voll unter Kontrolle hatten. Das 1:0 lag vor allem in der 72. Minute in der Luft, als der eingewechselte Thiago den Niederländer Robben auf die Reise schickte. Doch der Abschluss des Linksfußes war nicht von Erfolg gekrönt – wie so vieles an dem Abend. In der Nachspielzeit sah Correa noch die Rote Karte.

Gab es einen Aufreger in der Allianz-Arena?

Den gab es, und zwar gleich in Minute zwei. Münchens Lewandowski wurde geschickt und kurz vor dem Strafraum von Sevillas Verteidiger Mercado umgerempelt. Das roch verdammt nach Notbremse. Der schottische Unparteiische William Collum zog aber nur die Gelbe Karte. Eine gnädige Entscheidung.

Wie war die Übertragung im ZDF?

Kommentator Béla Réthy muss mit einem Auge immer mal auf den Monitor geschaut haben, auf dem das Zwischenergebnis aus Madrid aufleuchtete. Denn er stellte zu Beginn der Schlussphase etwas ernüchtert fest: „Auf dem anderen Platz passiert etwas. Hier in München lebt das Spiel davon, ob die Bayern die verbleibenden zwölf, 13 Minuten noch überstehen.“

Und was passierte parallel in Madrid?

Mehr als selbst kühnste Optimisten im Juventus-Lager erwartet hatten. Denn die Turiner, die das Hinspiel im eigenen Stadion gegen Real Madrid 0:3 verloren hatten, waren zur Pause wieder im Geschäft. Der frühere Bayern-Stürmer Mario Mandzukic (2., 37.) nährte mit seinen beiden Treffern im ersten Abschnitt die Hoffnung auf ein weiteres italienisches Fußball-Wunder.

Und bis zur 61. Minute hatte die Alte Dame tatsächlich das Hinspielergebnis wettgemacht: Blaise Matuidi stellte auf 3:0 für Juve. Es deutete alles auf eine Verlängerung hin – bis in der dritten Minute der Nachspielzeit den Madrilenen ein höchst umstrittener Foulelfmeter zugesprochen wurde.

Danach kochten die Emotionen hoch, der aufgebrachte Torwart-Ikone Gianluigi Buffon sah sogar die Rote Karte. Den Strafstoß verwandelte Cristiano Ronaldo (90. +8). Damit war Real weiter – und Juve raus.