Der FC Barcelona hat ein neues Wunderkind - BVB in der Champions League der nächste Gegner

Auf Borussia Dortmund wartet am ersten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League die schwerste Aufgabe. Der Bundesligist empfängt heute den FC Barcelona (21 Uhr/Sky).

Auch wenn RB Leipzig zeitgleich bei Benfica Lissabon antritt (Dazn), konzentriert sich Fußball-Deutschland wohl auf den Ruhrpott. Dabei könnte einer im Trikot der Spanier auflaufen, der im Gegensatz zum Starensemble der Katalanen keinen großen Namen hat, dem aber eine große Zukunft vorausgesagt wird.

Während Lionel Messi wegen einer Wadenverletzung ausgefallen war, in Dortmund aber wieder im Kader stehen wird, sind es nicht die Neuzugänge Antoine Griezmann und Frenkie de Jong, nicht die Offensivkünstler Ousmane Dembélé und Luis Suárez, nicht der deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen, die die Schlagzeilen bestimmen. Nein, es ist ein 16 Jahre alter, 1,78 Meter großer Außenspieler.

Champions League: Das ist das neue Wunderkind beim FC Barcelona

Sein Name? Ansu Fati. Seit 2012 wurde Fati in Barcelonas Jugendakademie La Masia (Deutsch: Das Bauernhaus) ausgebildet. In dieser Spielzeit lief er das erste Mal für die erste Mannschaft in La Liga – Spaniens höchster Spielklasse – auf. Auch weil Messi nicht fit war. Weil Dembélé verletzt ist. Und weil Fati ein riesiges Talent besitzt. Eines, das sein eigener Vater erst gar nicht wahrgenommen hatte.

Denn die Familie Fati stammt aus dem kleinen westafrikanischen Land Guinea-Bissau, zwischen dem Senegal und Guinea gelegen. Bori Fati, Ansus Vater, wanderte vor Frau und Kindern nach Spanien aus. Die Familie folgte nach Sevilla. Der Vater hatte gar nicht mitbekommen, dass sein Sohn überhaupt Fußball spielt.

Das änderte sich schnell. Und auch die spanischen Topklubs wurden aufmerksam. Ansu Fati spielte in der Jugend des FC Sevilla, Real Madrid bot einen hohen Geldbetrag, um den jungen Fußballer in die eigene Jugendabteilung zu holen. Dann kam Albert Puig, der damalige Leiter von La Masia, und überzeugte die Eltern. Sevillas Sportdirektor Monchi überbot die Offerte des FC Barcelonas. Doch die Fatis hatten sich entschieden. Monchi war so sauer, dass Ansu Fati ein Jahr lang nicht spielen durfte – bis er zu Barca wechselte.

Ansu Fati beim FC Barcelona: Spielt der gegen den BVB?

Diese Probleme hat der mittlerweile 16-Jährige nicht mehr. Er darf spielen. Er ist nach Vicente Martinez der zweitjüngste Spieler, der jemals für Barca auflief. Martinez war 1941 noch jünger, Messi 2004 rund ein halbes Jahr älter. Ob Ansu – mit vollem Namen Ansumane – Fati heute in Dortmund von Beginn an spielen darf, ist nicht klar, aber durchaus wahrscheinlich. Bei seinem Startelf-Debüt am Wochenende gegen Valencia traf er mit seinem ersten Ballkontakt, mit der nächsten Aktion legte er das 2:0 auf.

Der 16-Jährige hat Tempo, eine enge Ballführung, ist technisch stark und hat Zug zum Tor, einen guten Abschluss. Alles, was ein Weltklasse-Außen benötigt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Doch Fati hat auch schon einen weiten Weg hinter sich und gezeigt, dass er den Willen hat.

Bei Instagram hat Fati mittlerweile rund 1,2 Millionen Abonnenten, seine 82 Beiträge zeigen ihn fast immer im Trikot des FC Barcelona. Am 28. August postete er ein Bild, das zeigt, wie Lionel Messi ihn umarmt. Es wurde drei Tage vorher bei seinem ersten Einsatz für Barcelona überhaupt aufgenommen. Nachdem Fati das Feld verlassen hatte, wartete Messi auf ihn im Kabinengang, um ihn zu beglückwünschen.

Fati ist ein Rohdiamant. Einer, der derzeit noch die Erlaubnis seiner Eltern braucht, will er spät abends in den Stadien spielen. Er ist eben noch jung. Aber die Fatis werden ihren Sohn sicher auch heute Abend aufbleiben lassen.