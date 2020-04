Infos über CL-Fortsetzung durchgesickert: Termine für entscheidende Konferenzen stehen fest

Die Corona-Krise hat den Profifußball fest im Griff. Die EM 2020 wurde schon verschoben. Über die Fortsetzung der Champions League sind Infos durchgesickert.

Update vom 16. April: Am 21. April werden alle 55 UEFA-Generalsekretäre in einer Videokonferenz zusammenfinden und über die Fortsetzungs-Szenarien der internationalen Spiele diskurtieren. Zwei Tage darauf, so die Informationen der Deutschen Presse-Agentur, wird das Exekutivkomitee über die Auswirkungen für nationale und internationale Wettbewerbe sprechen.

Priorität sollen momentan die nationalen Ligen genießen. Bis Juli oder August könnten sie ausgetragen werden. Erst wenn sie beendet sind, sollen die internationalen Spiele wieder stattfinden.

FCB-Rückspiel gegen Chelsea? Infos über CL-Fortsetzung durchgesickert

Update vom 6. April: Sehr traurige Nachricht von und für Manchester-City-Coach Pep Guardiola. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München betrauert den Tod seiner Mutter. Sie verstarb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Erkrankung am Coronavirus.

Update vom 1. April, 14.22 Uhr: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will die Champions und Europa League offenbar erst im Sommer fortsetzen und die für Juni geplanten Länderspiele in den Herbst verschieben. Über diese Pläne des Kontinentalverbands, der am Mittwoch eine Videokonferenz mit den 55 Generalsekretären der Mitgliedsverbände abhielt, berichtet das ZDF. Einen entsprechenden Beschluss müsste aber wohl das Exekutivkomitee der UEFA fassen.

Der FC Bayern München würde den FC Chelsea nach einem phänomenalen 3:0-Sieg an er Stamford Bridge in der heimischen Allianz Arena empfangen.

Wegen der Corona-Pandemie hatte die UEFA die beiden Klubwettbewerbe ausgesetzt und die jeweiligen Finals, die eigentlich Ende Mai hätten stattfinden sollen, auf unbestimmte Zeit verschoben. Anfang Juni waren eigentlich jene Länderspiele vorgesehen, die ursprünglich Ende März hätten stattfinden sollen. Dazu gehörten unter anderem die Play-offs für die paneuropäische EM, die bereits auf den Sommer 2021 verschoben worden war.

Champions League und Europa League wegen Corona auf Eis

Update vom 1. April: Die fußballfreie Zeit treibt viele Fans zur Weißglut.

Update vom 23. März, 19.17 Uhr: Die UEFA hat die ursprünglich Ende Mai geplanten Endspiele in der Champions League und Europa League nun auch offiziell wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben - allerdings auf unbestimmte Zeit.

Das Finale in der Königsklasse sollte ursprünglich am 30. Mai in Istanbul steigen, das Endspiel in der Europa League am 27. Mai in Danzig. Von der Verlegung ist auch die Champions League der Frauen betroffen, wo der Sieger am 24. Mai in Wien ermittelt werden sollte.



UEFA verschiebt Champions-League-Finale - ohne konkreten Zeitpunkt zu nennen

Wegen der Corona-Krise sind alle europäischen Club-Wettbewerbe derzeit ausgesetzt. In der Champions League stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele aus, darunter auch das des FC Bayern München gegen den FC Chelsea. In der Europa League konnten nur sechs von acht Achtelfinal-Hinspielen stattfinden.

Bezüglich neuer Spieldaten sei noch keine Entscheidung getroffen worden, teilte die UEFA mit. Eine eingesetzte Arbeitsgruppe prüft derzeit mögliche Optionen, um die Wettbewerbe zum Abschluss zu bringen. In der Vorwoche hatte die UEFA bereits die Europameisterschaft um ein Jahr in den Sommer 2021 verlegt.

Update vom 22. März, 09.37 Uhr: Der UEFA-Sitz in Nyon ist wegen der Corona-Krise verwaist, doch die Überlegungen, wie die Champions League nach dem Spielstopp fortgeführt werden kann, laufen auf Hochtouren. Der Bild am Sonntag liegt offenbar ein Papier vor, das die UEFA „Corona-Kalender“ nennt. Darauf sollen sieben Szenarien für die weitere Saison in der Königsklasse skizziert sein.

Demnach laufen alle auf den 27. Juni als Finaltermin heraus. Variante eins geht von einer Fortführung des Wettbewerbs am 14. April aus. Dann gäbe es genug Zeit, die Spiele im regulären Format durchzuführen. Das Pensum wäre allerdings enorm. Gespielt werden würde an zehn Wochenenden und neun Mal unter der Woche.

Champions League nach Corona: Klubs steht Marathon bevor

Variante zwei: Könnte die Champions League erst am 28. April fortgesetzt werden, hätte dies bereits Folgen für den Modus. Der konkrete Plan, so heißt es, müsse mit den Ligen noch erarbeitet werden. Klar scheint allerdings, dass die Halbfinalisten nicht mehr in Hin- und Rückspiel ermittelt würden, sondern nur noch in einem Spiel. Für die Partien blieben nur noch acht Wochenenden und sieben englische Wochen.

Die fünf restlichen Szenarien hätten eines gemein: den 5. Mai als Starttermin. In diesen Fällen müsste der Modus aus Zeitgründen jedoch stark angepasst werden. Besonders heftig für die Klubs könnte der Endspurt werden. So scheint eine Variante zu sein, den Finalisten drei bzw. zwei Tage vor dem Endspiel in einem Final-Four-Turnier unter vier Halbfinalisten auszuspielen, schreibt die Bild (Bezahlschranke).

Hammer durch die UEFA? Fußball-Rhythmus könnte wegen Corona auf dem Kopf stehen

Update von 16.46 Uhr: Die Europäische Fußball-Union erwägt für die derzeit ausgesetzten Europapokal-Wettbewerbe Nachholtermine am Wochenende. „Im Gegenzug seien Partien der nationalen Ligen, wie beispielsweise der Bundesliga, von Dienstag bis Donnerstag möglich, die ursprünglich den europäischen Wettbewerben vorbehalten waren“, teilte der DFB nach mehreren Videokonferenzen der UEFA mit. Zuvor hatte der Dachverband die EM 2020 in den Sommer 2021 verlegt, zudem wurden sämtliche UEFA-Spiele „bis auf Weiteres“ ausgesetzt.

„Neben der Verlegung der EURO 2020 möchte die UEFA maximale Anstrengungen unternehmen, um die nationalen und europäischen Klubwettbewerbe bis zum 30. Juni 2020 abzuschließen“, teilte die UEFA mit. An diesem Tag enden normalerweise die auslaufenden Verträge der Profis. Über konkrete Maßnahmen für die Champions League und Europa League im Zuge der Coronavirus-Pandemie machte die UEFA keine Angaben. Auch die Final-Four-Turniere stehen weiter im Raum.

Champions League und Europa League in der Corona-Krise: Wie geht es weiter?

Update vom 17. März: Die Europäische Fußball-Union hat im Zuge der Verschiebung der EM 2020 auch die Aussetzung aller anderen UEFA-Wettbewerbe bekannt gegeben. Bis es eine andere Verlautbarung gibt, werden demnach in der Champions und Europa League keine Spiele stattfinden. Auch die Frauen-Wettbewerbe werden ruhen. Die für Ende März angesetzten Länderspiele sollen ebenso wie die Playoffs zur EM Anfang Juni ausgetragen werden, sofern es die Corona-Pandemie zulässt.

+ Champions-League-Trophäe: Wird sie in diesem Sommer überhaupt vergeben? © dpa / Claude Paris

Der Europacup hängt derzeit in den Achtelfinals fest, sowohl in der Champions als auch der Europa League hatte die UEFA den Spielbetrieb in der vergangenen Woche gestoppt. Etwas anderes blieb gar nicht übrig - schließlich befinden sich in Real Madrid und Juventus Turin zwei Achtelfinalisten der Königsklasse in Quarantäne.

Damit blieb erst einmal unklar, wie die Sieger in den europäischen Vereinswettbewerben ermittelt werden sollen. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, dass es in den beiden Turnieren jeweils Final-Four-Events mit Halbfinals und Endspielen am selben Ort geben solle. Das Finale der Champions League sollte bislang am 30. Mai in Istanbul steigen, das Endspiel der Europa League drei Tage zuvor in Danzig.

Champions League und Europa League vor Aus? UEFA teilt Entscheidung mit

13.31 Uhr: Keine Champions League in der kommenden Woche, aber Bundesliga am Wochenende? Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat diese Entscheidung mit einer überraschenden Erklärung begründet.

Update vom 13. März, 11.11 Uhr: Jetzt ist es fix: Die UEFA hat wegen der Corona-Pandemie alle Europapokal-Spiele der kommenden Woche abgesagt. Das betrifft die verbleibenden Achtelfinal-Hinspiele der Champions League sowie die Rückspiele im Achtelfinale der Europa League. Auch Partien der Youth League fallen aus.

„Angesichts der Entwicklungen aufgrund der Verbreitung von Covid-19 in Europa und der damit verbundenen Entscheidungen der verschiedenen Regierungen“ habe der europäische Dachverband entschieden, alle Partien der UEFA-Clubwettbewerbe in der kommenden Woche zu verschieben, hieß es in einer Mitteilung.

Champions League und Europa League: Auch Auslosung wird verschoben

Zudem teilte der Kontinentalverband mit, dass deshalb auch die für den 20. März angesetzte Auslosung der Viertelfinal-Duelle verschoben werden muss.

Die Absage betrifft in der Champions League den deutschen Rekordmeister Bayern München, der am Mittwoch gegen den FC Chelsea gespielt hätte*. In der Europa League fallen zudem die für Donnerstag angesetzten Spiele von Bayer Leverkusen (gegen Glasgow Rangers), Eintracht Frankfurt (gegen den FC Basel) sowie dem VfL Wolfsburg (bei Schachtjor Donezk) aus.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: :nach_unten_zeigen: — UEFA (@UEFA) March 13, 2020



Champions League und Europa League vor Aus: Zweites CL-Achtelfinal-Spiel abgesagt

Update vom 12. März, 18.09 Uhr: Jetzt ist auch das zweite Champions-League-Achtelfinale verschoben worden. Auch das Spiel zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon wurde nun auf unbestimmte Zeit verlegt. Das teilte die UEFA mit. Der Grund ist die Corona-Erkrankung des Juve-Spielers Daniele Rugani.*

Zuvor wurde bereits die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid verschoben.

Update vom 12. März, 18.07 Uhr: Um die Europa-League-Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel gab es viel hin und her. Schlussendlich findet das Hinspiel in Frankfurt ohne Zuschauer statt. Ärgerlich für die Adler.

Sie könnten aber eine kleine Entschädigung erhalten. Es wird überlegt, auch das Rückspiel in Frankfurt abzuhalten. Zwei Heimspiele in einer Runde? Das hat es bislang auch noch nicht gegeben. Zwar gewännen sie keinen Fan-Vorteil, würden sich allerdings die Reise-Strapazen sparen.

Das Rückspiel gegen den @FCBasel1893 wird – vorbehaltlich weiterer unvorhersehbarer Entwicklungen – in Frankfurt auszutragen. Auch das Spiel wird aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus aller Voraussicht nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen. pic.twitter.com/8ekMNBn3ls — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 12, 2020

Aber auch der kommende Bundesliga-Spieltag wird vom Coronavirus stark beeinflusst und in Geisterspielen ausgetragen. Schon für die PK mit Hansi Flick nahm der FC Bayern München besondere Maßnahmen vor.

Champions League und Europa League vor Aus: Erstes CL-Achtelfinal-Spiel abgesagt

Update vom 12. März, 17.18 Uhr: Das für kommenden Dienstag angesetzte Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid ist im Zuge der Coronavirus-Pandemie verschoben worden. Das teilten die Citizens am Donnerstag offiziell mit.

Die Entscheidung war erwartet worden, nachdem der gesamte Kader der Madrilenen nach einem positiven Testergebnis in der Basketball-Abteilung des Klubs unter Quarantäne gestellt worden war. Als Reaktion kündigte die spanische Liga an, den Spielbetrieb für die kommenden zwei Wochen auszusetzen.

Champions League und Europa League vor Aus? Coronavirus zwingt UEFA wohl zu Radikal-Maßnahme

Erstmeldung vom 12. März: Nyon - Es fällt ein Dominostein nach dem anderen. Nachdem bereits zig Sport-Ligen* angekündigt haben, die Saison zu beenden oder zu unterbrechen*, plant die UEFA jetzt offenbar eine weitere drastische Maßnahme. Die Europäische Fußball-Union wird nach Informationen der spanischen Tageszeitung Marca den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League aussetzen - wegen des Coronavirus.

Die Corona-Folgen sind jetzt schon fatal - gesundheitlich wie wirtschaftlich. In der Bundesliga* sind bislang lediglich Geisterspiele angesetzt. Es scheint aber wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch hier der Spielbetrieb eingestellt wird. Zuletzt hatte die spanische Liga verkündet, eine Pause einzulegen. Mehrere Profis sind mittlerweile infiziert*.

Coronavirus: Champions League und Europa League werden wohl pausieren müssen

Warum die Pausen und Absagen? Der Hintergrund ist weiterhin der alte: In keinem Land ist das Gesundheitssystem darauf eingestellt, eine solche Welle an Kranken gleichzeitig zu versorgen. Covid-19 mag nicht für jeden Menschen tödlich enden, aber natürlich müssten Infizierte mit schwerwiegenden Symptomen richtig behandelt werden.

Dafür reichen die Kapazitäten ab einem bestimmten Zeitpunkt schlichtweg nicht mehr aus. Die Folge: Die Zahl der Toten steigt. Nicht heute, nicht morgen - Experten rechnen bei dem üblichen exponentiellen Wachstum aber schon im Mai mit über einer Million Infizierten. Tausende Menschen würden sich demnach in Lebensgefahr begeben. In Italien sind am Donnerstag 12.462 Menschen infiziert gewesen, 827 davon sind tot.

Deshalb ist es entscheidend, jetzt einzugreifen und die Verbreitung zu stoppen. Aus diesem Grund werden aktuell unzählige Veranstaltungen abgesagt - nun auch die Champions League und die Europa League? Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht. Inzwischen entschied der Bayerische Fußball-Verband, bis zum 23. März alle Amateurspiele auszusetzen.

Champions League: Coronavirus zwingt UEFA wohl zu Radikal-Maßnahme - Europa League ebenfalls betroffen

Die Entscheidung wäre quasi ein Novum in der europäischen Königsklasse. In der Vergangenheit waren einmal acht Gruppenspiele nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 um eine Woche verschoben worden. Ansonsten hatte es meist nur Verschiebungen aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen gegeben.

Wie und ob es in den beiden wichtigsten europäischen Club-Wettbewerben weitergeht, ist noch völlig offen. Am 17. März soll es eine große Videokonferenz mit allen Verantwortlichen geben. Auch bei der EM 2020 gibt es Überlegungen einer Absage*, zudem stellt sich die Frage, ob Olympia 2020 stattfinden kann - zumal sich etwa das ganze DHB-Team in Quarantäne befindet.



