Mehr als 1000 Verletzte nach Panik beim Public Viewing in Turin

Es war eine Nacht zum Vergessen. In Turin sehen Zehntausende ihren Heimatclub Juventus gegen Real Madrid in der Champions League deutlich verlieren. Und dann bricht auch noch plötzlich Panik aus.

Turin - Bei einer Massenpanik während der Übertragung des Champions-League-Endspiels zwischen Juventus Turin und Real Madrid (1:4) sind am Samstagabend in der Turiner Innenstadt mindestens 1000 Personen verletzt worden. Sieben von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Das bestätigte die lokale Polizei am Sonntagmorgen.

Böller soll Massenpanik ausgelöst haben

Laut Reportern der französischen Nachrichtenagentur AFP brach die Panik zehn Minuten vor dem Spielende aus, nachdem einige Feuerwerkskörper explodiert waren. Eine oder mehrere Personen sollen gerufen haben, es sei eine Bombe hochgegangen. Das löste Terror-Angst auf der Piazza San Carlo aus, wo das Spiel aus Cardiff auf einer Großleinwand gezeigt wurde. Menschen rannten davon, trampelten übereinander hinweg, viele wurden eingequetscht. Bilder am späten Abend zeigten Dutzende verlorene Schuhe und Rucksäcke auf dem inzwischen verlassenen Platz.

"Was der genaue Auslöser war, werden wir erst später erfahren", sagte Präfekt Renato Saccone.

sid/dpa