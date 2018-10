Auffälligkeiten der Champions League: Große Show in Manchester

Rein sportlich bietet die Champions League ja häufig eine große Show. Aber auch drumherum gab es am Dienstag in der Königsklasse große Momente. Die Auffälligkeiten:

• Ronaldo bewegt:Auf dem Fußballfeld gelang Superstar Cristiano Ronaldo die Vorlage zum entscheidenden 1:0 beim Gastspiel in Manchester. Der Treffer von Paulo Dybala reichte Juventus zum Sieg gegen United. Für Ronaldo war es ohnehin kein normales Spiel, bedeutete der Besuch im Old Trafford ja auch die Rückkehr an die Wirkungsstätte, die ihn zu einem großen Fußballer machte.

Und nicht nur das Stadion ist Teil einer wichtigen Etappe in der Karriere des Portugiesen. Auch der damalige Trainer: Alex Ferguson. Ronaldo wird nicht müde zu betonen, wie dankbar er seinem ehemaligen Coach ist. Der Schotte soll dem mittlerweile 33 Jahre alten Weltstar einst beigebracht haben, dass Fußball harte Arbeit ist. Ronaldo war in jungen Jahren einer, der gern durch Tricks auffiel, sich fallen ließ und beim Schiedsrichter meckerte. Ferguson zeigte ihm einen besseren Weg: Einen, der über hartes Training zum Erfolg führt.

Sir Alex Ferguson ist mittlerweile nicht mehr Trainer bei Manchester United, aber noch immer eine Legende. Anfang Mai erlitt der 76-Jährige eine Hirnblutung. Erst im September war Ferguson erstmals wieder im Old Trafford. Mittlerweile geht es ihm besser. Nach dem Spiel von Juventus Turin bei United trafen sich Ronaldo und sein ehemaliger Mentor. Dabei entstand das Foto oben. Ronaldo postete es auf Instagram und schrieb dazu: „Ein großartiger Trainer und viel wichtiger noch: ein wunderbarer Mensch. Er hat mir so viele Dinge auf und neben dem Feld beigebracht. Es ist toll dich in dieser guten Verfassung zu sehen, Boss!“

• Mourinho läuft: Jose Mourinho, Trainer von Manchester United, hat nicht umsonst den Spitznamen „The Special One“. Er ist immer wieder für außergewöhnliche Dinge gut. Am Dienstag hatte er schon so eine Vorahnung, die Mannschaft wechselte das Hotel und war dann nur noch 0,85 Kilometer statt vier vom Stadion entfernt. Der Mannschaftsbus blieb dennoch im Verkehr stecken und benötigte 45 Minuten für diese kurze Strecke.

Nicht aber Mourinho. Der entschied sich nämlich kurzerhand zu laufen – und war innerhalb von zwei Minuten am Old Trafford. Er sagte hinterher, er sei mit einem Kapuzenpulli inmitten der Fans zum Stadion marschiert.

Und damit nicht genug: Warum seine Mannschaft kein Tor erzielte, erklärte Mourinho auch noch. Er sagte: „Herr Bonucci und Herr Chiellini (die Innenverteidiger von Juventus Turin) könnten an die Harvard Universität gehen und eine Vorlesung zum zentralen Verteidigen halten. Es ist einfach wunderschön, sie dabei zu sehen.“