Champions League: 5 Gründe, warum wir heute Amsterdam die Daumen drücken

Ajax Amsterdam überrascht derzeit Fußball-Europa. Der Klub aus den Niederlanden steht im Halbfinale der Champions League und hat das Hinspiel gegen Tottenham Hotspur 1:0 gewonnen.

Heute tritt das Team von Trainer Erik ten Hag zum Rückspiel in England an (21 Uhr/Sky und Dazn). Fünf Gründe, warum Ajax derzeit die größte Nummer im Fußball ist und wir der Mannschaft die Daumen drücken:

1. Weil wir ja immer ein wenig zum Außenseiter halten: Gut, Tottenham war jetzt auch nicht unbedingt der Favorit auf den Titel in der Königsklasse. Aber Tottenham ist eben London. Und London ist England. Und ein Klub aus dieser Liga mit etlichen TV-Milliarden ist dann eben doch nie so ganz Außenseiter – und damit nicht so sympathisch wie Ajax. Dieser Verein mit Tradition, der 1995 unter Trainer Louis van Gaal einmal die Champions League gewann, aber aus der eher unbedeutenden Eredivisie kommt.

2. Weil Ajax einfach tollen Fußball spielt: Abgesehen von den Sympathien für die Kleinen oder Kleineren spielt Ajax in dieser Saison begeisternden Fußball. Hinten organisiert der erst 19 Jahre alte Kapitän Matthijs de Ligt eine sichere Abwehr. Und über das zweite Wunderkind Frenkie de Jong (21), der die Zentrale beherrscht, geht es in die Offensive um Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres und das dritte Eigengewächs Donny van de Beek. Die Niederländer spielen enorm schnellen Kombinations-Fußball – und am Ende steht häufig einer frei vor dem Tor. In bislang 32 Ligaspielen hat Amsterdam 111 Treffer erzielt.

3. Weil man es Ajax eher zutraut, für ein spannendes Endspiel zu sorgen: Viele sahen in dem zweiten Halbfinale zwischen Barcelona und Liverpool das vorweggenommene Endspiel. Der Sieger dieser Begegnung werde auch den Titel gewinnen. Denn Ajax und Tottenham schön und gut – im Finale habe dann keine der beiden Mannschaften eine Chance. Die Rückblende auf das Achtelfinale gegen Real Madrid und das Viertelfinale gegen Juventus Turin zeigt aber: Ajax ist durchaus in der Lage, dieses Endspiel offen zu gestalten. Das Weiterkommen war gegen zwei Favoriten jeweils verdient und kein bisschen glücklich. Längst ist die Überraschung aus Amsterdam ein ernstzunehmender Gegner geworden. Einer, der auch den Titel gewinnen kann – was trotzdem eine Überraschung wäre.

4. Weil es mal wieder Zeit für einen Sieger ist, der nicht aus den vier Topligen kommt: Seit 1993 gab es ohnehin nur dreimal einen Gewinner der Königsklasse, der nicht aus Spanien, England, Deutschland oder Italien stammt. 1993 holte Olympique Marseille den Debüt-Titel dieses Wettbewerbs. 1995 eben Ajax und 2004 der FC Porto. Vielfalt ist überall in der Welt schön – auch auf Europas Fußball-Thron.

5. Weil wir derzeit alle ein bisschen Ajax sind: Mit jedem Auftritt der Niederländer schließen wir sie ein wenig mehr ins Herz. Weil es Spaß macht, ihnen zuzuschauen. Weil sie keine Angst haben. Weil sie mitreißen. Und deswegen drücken wir Ajax heute Abend die Daumen. Ganz unparteiisch natürlich.