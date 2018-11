Champions League im Live-Ticker: Der FC Bayern München empfängt AEK Athen zu Hause, 1899 Hoffenheim ist zu Gast bei Olympique Lyon. Hier gibt es die deutsche Konferenz.

Am Mittwoch (07.11.2018) steht der vierte Vorrundenspieltag der Gruppenphase der Champions League an.

Nach dem 2:0 Sieg im Auswärtsspiel gegen AEK Athen empfängt der FC Bayern die Griechen in der Allianz Arena. Ein Sieg würde mindestens den Europa-League-Platz sichern.

Im Hinspiel konnte sich Hoffenheim gegen Lyon in letzter Sekunde noch ein Remis sichern. Jetzt soll bei Olympique der erste Sieg in der Champions League für die TSG her.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergebnis 21.00 Uhr E FC Bayern München - AEK Athen -:- (-:-) 21.00 Uhr F Olympique Lyon - TSG 1899 Hoffenheim -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom vierten Spieltag der Champions League! Wir berichten an dieser Stelle von den beiden Mittwochsspielen der deutschen Vertreter in der Konferenz, Sie verpassen hier nichts. Der FC Bayern München hat AEK Athen daheim zu Gast, die TSG 1899 Hoffenheim muss Auswärts bei Olympique Lyon ran. Diese Duelle gab es bereits vor zwei Wochen mit umgekehrtem Heimrecht. Während die Bayern einen glanzlosen Arbeitssieg in der griechischen Hauptstadt einfuhren, erlebt die Hoffenheimer einen spektakulären CL-Abend. Nach einem intensiven Spiel gab es in letzter Sekunde ein 3:3-Remis.

Gruppe E der Champions League: FC Bayern auf Kurs

Die Bayern und Ajax stehen Punkt- und Torgleich an der Spitze der Gruppe E. Einzig das Unentschieden zwischen beiden trübt ihre Bilanz. Sollten die Spitzenreiter ihre Spiele gegen Athen und Lissabon gewinnen, wären sie sicher weiter in der Champions League. Sie drücken sich wahrscheinlich gegenseitig die Daumen, denn danach könnten sie den Gruppensieg unter sich ausmachen. Ein Sieg der Münchner, bei einer gleichzeitigen Niederlage von Ajax Amsterdam, würde ihnen zumindest den dritten Platz und somit die Europa League sichern. tz.de* berichtet im Live-Ticker vom Bayern-Spiel.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Ajax Amsterdam 3 2 1 0 5:1 4 7 FC Bayern München 3 2 1 0 5:1 4 7 3. Benfica Lissabon 3 1 0 2 3:5 -2 3 4. AEK Athen 3 0 0 3 2:8 -6 0

Gruppe F der Champions League: Letzte Chance für die TSG Hoffenheim

Ein Sieg ist für die TSG Hoffenheim eigentlich Pflicht, wenn sie in der Champions League überwintern wollen. Sie wären dann Punktgleich mit ihrem Gegner Olympique Lyon. Sollten die Kraichgauer verlieren, würden die Franzosen allerdings davon ziehen. Mit einer gleichzeitigen Niederlage von Manchester City bei Schachtar Donezk sollte man wohl eher nicht rechnen. Das Ziel der Hoffenheimer ist wenigstens den ukrainischen Vertreter hinter sich zu lassen und über den dritten Platz in die Europa League einzuziehen. heidelberg24.de* bietet einen speziellen Hoffenheim-Ticker zum Spiel an.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Manchester City 3 2 0 1 6:3 3 6 2. Olympique Lyon 3 1 2 0 7:6 1 5 3. TSG 1899 Hoffenheim 3 0 2 1 6:7 -1 2 4. Schachtar Donezk 3 0 2 1 4:7 -3 2

