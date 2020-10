Lokomotive Moskau - FC Bayern im Live-Ticker: Störgeräusche überschatten zweites Champions-League-Spiel

Hansi Flick und der FC Bayern sind am Dienstag in Russland gefordert.

Der nächste bitte: Der FC Bayern will am Dienstag bei Lokomotive Moskau den nächsten Sieg in der Champions League einfahren. Vor der Pflichtaufgabe läuft nicht alles glatt. Das Duell im Live-Ticker.

Lokomotive Moskau - FC Bayern München, Dienstag, 18.55 Uhr -:- (-:-)

Der FC Bayern* muss in der Champions League* ran.

Serge Gnabry könnte dabei früher zum Einsatz kommen als gedacht.

München - Für den FC Bayern geht es Schlag auf Schlag. Nach dem furiosen Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt (5:0) müssen die Roten am Dienstag in der Champions League ran. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gastiert bei Lokomotive Moskau. Vor dem Duell gegen die Russen läuft es beim FCB sportlich gesehen hervorragend. Dennoch gibt es Störgeräusche.

Das Hick-Hack um den Corona-Test Serge Gnabrys ging am Sonntagnachmittag in die nächste Runde. Nachdem der Nationalspieler vor dem Auftaktmatch in der Königsklasse gegen Atletico Madrid (4:0) positiv auf Covid-19 getestet worden war, fielen weitere Tests negativ aus. Die Verwirrung war perfekt! Das Münchner Gesundheitsamt geht deshalb davon aus, dass der positive Test irrtümlicherweise falsch-positiv war. Damit darf Gnabry am Montag wieder zur Mannschaft stoßen. Ob er für Dienstag wieder eine Option für die Startelf ist, werde wohl kurzfristig entschieden.

ℹ @SergeGnabry darf die häusliche Quarantäne, die er seit fünf Tagen eingehalten hatte, mit sofortiger Wirkung verlassen.



🔗 https://t.co/8FjrTQirNb — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2020

Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern München im Live-Ticker - Davies fällt länger aus

Definitiv in Moskau fehlen wird indes Alphonso Davies. Der Kanadier musste gegen die Eintracht* bereits in den Anfangsminuten verletzt ausgewechselt werden. „Es sieht so, als ob ein Band ab ist und bei einem anderen ein Teilabriss im Sprunggelenk besteht. So eine Bänderverletzung dauert normalerweise sechs bis acht Wochen“, diagnostizierte Flick nach Abpfiff*. Der Verlust des Shootingstars „tut der Mannschaft weh“, ergänzte der Fußballlehrer. „Wir müssen schauen, dass wir da jetzt kreativ werden.“ Aller Voraussicht nach wird Lucas Hernandez als Linksverteidiger beginnen.

Die Bayern werden das Abschlusstraining am Montag übrigens noch in München bestreiten. Erst am Nachmittag startet der Flieger nach Russland. Noch in der Nacht nach der Partie geht es laut Zeitplan dann per Sondermaschine zurück nach Deutschland. Die Landung in der bayerischen Landeshauptstadt soll am Mittwoch um 2.15 Uhr erfolgen. Am Samstag (31. Oktober) wartet mit dem 1. FC Köln* der nächste Gegner in der Bundesliga*.

Champions League: Lokomotive Moskau - FC Bayern München im Live-Ticker - Russen vermasseln Generalprobe

Bleibt abschließend die Frage was vom russischen Vizemeister zu erwarten ist. Im ersten Spiel der Gruppe A gegen Salzburg machte das Team von Marko Nikolic einen ordentlichen Eindruck, patzte am Wochenende dann allerdings in der Liga gegen Schlusslicht Rotor Wolgograd. Nach der 1:2-Niederlage ist Loko aktuell Tabellenvierter. Dabei verzichtete der Meister von 2018 allerdings auch auf arrivierte Kräfte wie die Stürmer Fedor Smolov, Ze Luis oder Mittelfeld-Ass Anton Miranchuk. Das Trio um die beiden russischen Nationalspieler Smolov und Miranchuk gehört ansonsten zum absoluten Stammpersonal. Gegen den FC Bayern sollte Loko keine Spieler schonen - ansonsten kann es ganz bitter für die Russen werden. (as)