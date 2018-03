Champions League: Die möglichen Gegner des FC Bayern im Viertelfinale

Auf wen kann der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League treffen? Vor der Auslosung stellen wir die möglichen Gegner des Rekordmeisters vor.

Gesetzt dem Fall, dass der FCB eine Runde weiter kommt (wonach es ja ganz aussieht): Kommt nach dem überschaubar starken Gegner Besiktas Instanbul im Viertelfinale der Champions League ein Kracher auf den FC Bayern zu? Oder bekommt dem Rekordmeister bei der Auslosung am Freitag (ab 12.00 Uhr) wieder ein Glücklos? Hier erfahren Sie, wer die möglichen Gegner des deutschen Rekordmeisters in der nächsten Runde der Königsklasse sind.

Real Madrid

+ Müssen die Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid ran? © AFP PHOTO / Christophe SIMON

Der Titelverteidiger mit Ex-Bayer Toni Kroos hat in dieser Chance nur noch eine Chance, einen Titel zu holen. Und zwar in der Champions League. Insofern darf man davon ausgehen, dass Ronaldo & Co. in einem Spiel gegen den FC Bayern kämpfen werden, als ob es um ihr Leben geht. In der Liga liegen die Königlichen derzeit hinter dem FC Barcelona und Atlético Madrid. Im Achtelfinale der Champions League warfen sie mit zwei Siegen (3:1 und 2:1) Paris Saint-Germain raus, die manche in dieser CL-Saison schon als Favoriten handelten. Der letzte Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid datiert aus dem Jahr 2012. Bei den folgenden Begegnungen in den Jahren 2014 und 2017 gingen die Bayern immer als Verlierer vom Platz. Was die Münchner natürlich extrem motivieren dürfte. Übrigens: Ein gewisser Señor Heynckes war mal Trainer von Real Madrid. „Don Jupp“ gewann mit dem Verein vor genau 20 Jahren die Champions League. Und wurde im Sommer darauf entlassen.

Kategorie: Hammer-Los

FC Sevilla

+ Franco Vazquez vom FC Sevilla. © AFP PHOTO / Oli SCARFF

Mei, da würden die Bayern-Bosse aber jubeln, wenn am Freitag der FC Sevilla als Gegner für das Viertelfinale der Champions League ausgelost wird. Die Südspanier sind sicher der leichteste Gegner, der noch im Wettbewerb verblieben ist. Aber Vorsicht! Im Achtelfinale kegelten sie Manchester United raus (0:0 und 2:1). Auf die leichte Schulter sollte man den FC Sevilla definitiv nicht nehmen. Aber auch nicht überbewerten: Die Andalusier haben erstmals das Viertelfinale der Champions League erreicht. Aktuell rangieren sie in der spanischen Liga auf dem fünften Tabellenplatz.

Kategorie: Glückslos

Manchester City

+ Phil Folden von Manchester City. © AFP PHOTO / Paul ELLIS

2013 holte Bayern-Trainer Jupp Heynckes das Triple und musste am Ende der Saison trotzdem Platz machen für Pep Guardiola. Der brachte den Rekordmeister in der Champions League immer „nur“ ins Halbfinale. Ein Sieg über Manchester City wäre für Heynckes eine späte Genugtuung und ein klares Zeichen, dass er eben doch der bessere Trainer ist. Nur: Manchester City ist derzeit extrem stark und führt mit über 20 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Manchester United die Tabelle der Premier League an. Nach einem 4:0-Sieg über den FC Basel konnten sich die „Citizens“ im Champions-League-Achtelfinale sogar noch ein 2:1 leisten und kamen trotzdem weiter. Man darf davon ausgehen, dass die Bayern-Bosse vor der Auslosung denken: „ManCity bitte noch nicht!“ Pep Guardiola dürfte ähnlich über den FC Bayern denken. In der Champions League traf der FC Bayern bislang immer in der Gruppenphase auf Manchester City. Die meisten Spiele gewannen die Bayern. Die bislang letzte Begegnung vor zwei Jahren war ein belangloses Freundschaftsspiel, das die Bayern mit 1:0 gewannen.

Kategorie: Hammer-Los

FC Liverpool

+ Alberto Moreno vom FC Liverpool. © AFP PHOTO / PAUL ELLIS

Hello, Mister Klopp! Der FC Bayern bescherte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bekanntlich seine bitterste Niederlage: Im Champions-League-Finale 2013, als der noch BVB-Coach war. Der FC Liverpool gehört sicher nicht zu den stärksten Gegnern im Lostopf für das Champions-League-Achtelfinale. Die Reds liegen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Premier League. Im Achtelfinale besiegte der FC Liverpool zunächst recht spektakulär den FC Porto auswärts mit 5:0. Aber im Rückspiel reichte es nur zu einem lustlosen 0:0. Egal ob in der Allianz Arena oder an der Anfield Road: Die Bayern wären in einem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Liverpool der klare Favorit.

Kategorie: Sollte für die Bayern kein Problem sein

Juventus Turin

+ Paulo Dybala von Juventus Turin. © Miguel MEDINA / AFP

Sollte Juventus Turin dem FC Bayern für das Champions-League-Viertelfinale zugelost werden, wäre Trainer Heynckes wohl alles andere als begeistert. Momentan führt die „alte Dame“ die Tabelle der Serie A an (wenn auch nur mit einem Punkt Vorsprung vor dem SSC Neapel). Zudem schaffte Juve es im vergangenen Jahr ins Finale der Champions League, in dem die Mannschaft Real Madrid besiegte. Die bislang letzte Begegnung in der Königsklasse zwischen dem FC Bayern und Juventus Turin war ein echter Nervenkrimi: Vor zwei Jahren holten die Bayern einen 0:2-Rückstand auf und zogen mit 4:2 (in der Verlängerung) ins Champions-League-Viertelfinale ein. Im Ticker bei tz.de* können Sie die damalige Dramatik wieder aufleben lassen. Auch Juve wäre sicher nicht glücklich über den FC Bayern als Gegner im Champions-League-Viertelfinale. Die Mannschaft spielt unter Jupp Heynckes beeindruckend auf und kann die deutsche Meisterschaft sogar noch vor Ostern klar machen. Wie stark der FCB momentan ist, weiß man natürlich auch in Turin. Im Achtelfinale warf Juve mit 2:2 und 2:1 Tottenham Hotspur raus.

Kategorie: Unangenehmer Gegner, aber machbar

AS Rom

+ Radja Nainggolan vom AS Rom. © AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE

Noch so ein möglicher Gegner für den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League, über den man sich an der Säbener Straße freuen würde. Ein Duell gegen den AS Rom wäre sicher keines auf Augenhöhe. Die Bayern wäre der klare Favorit. Die „Giallorossi“ rangieren aktuell abgeschlagen hinter Juventus Turin und dem SSC Neapel auf dem dritten Tabellenplatz der Serie A. Im Kader des AS Rom ist zwar der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko, der die Roma ins Viertelfinale geschossen hat. Im Achtelfinale der Königsklasse hatte der italienische Verein seine liebe Mühe mit Schachtar Donezk. Das Hinspiel verloren „I Lupi“ mit 2:1. Im Rückspiel reichte (dank der Auswärtstorregel) ein 1:0 (Torschütze: Dzeko) für das Weiterkommen. Zuletzt traf der FC Bayern 2014 in der Gruppenphase der Champions League auf den AS Rom und ging zwei Mal (mit 7:1 und 2:0) als souveräner Sieger vom Platz.

Kategorie: Glückslos

FC Chelsea

+ Cesc Fabregas vom FC Chelsea. © AFP PHOTO / Glyn KIRK

Mit denen ist noch eine Rechnung offen! Die letzte Champions-League-Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea war das berüchtigte „Finale dahoam“ im Mai 2012. Eine der bittersten Stunden in der Münchner Vereinsgeschichte: Mit einem 4:5 im Elfmeterschießen entglitt dem FC Bayern der Champions-League-Sieg vor heimischer Kulisse. Spieler wie Jérôme Boateng, Arjen Robben, Thomas Müller und Franck Ribéry standen damals auf dem Platz und würden sich für die Schmach nur allzu gerne rächen. Trainer Jupp Heynckes natürlich ebenso. Sollte der FC Chelsea heute im Achtelfinale den FC Barcelona rauswerfen, wäre der Verein ein möglicher Gegner für den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. In der Liga Premier League liegt das Team derzeit nur auf dem fünften Tabellenplatz. Die Mannschaft von Antonio Conte wäre gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League der Underdog. Mit Antonio Rüdiger ist im Kader der Londoner Mannschaft sogar ein deutscher Nationalspieler vertreten.

Kategorie: Machbarer Gegner

FC Barcelona

+ Lionel Messi vom FC Barcelona. © AFP PHOTO / Ben STANSALL

Huiuiui! Der FC Barcelona ist sicher einer der unangenehmsten möglichen Gegner im Champions-League-Viertelfinale. Momentan führt Barca die Tabelle der Primera Division ziemlich souverän an. Mit dem FC Chelsea hatten die Katalanen zwar im Hinspiel des Achtelfinales Probleme. Bleibt abzuwarten, ob die Katalanen im Rückspiel am Mittwochden englischen Meister aus dem Wettbewerb werfen können. Der FC Barcelona ist (mit Real Madrid und Atlético Madrid) Teil des Spanien-Fluchs, den die Bayern in der Champions League in den vergangenen Jahren nicht brechen konnten. Im CL-Halbfinale 2015 gewannen die Bayern zwar das Rückspiel in der Allianz Arena mit 3:2, schieden aber wegen der 0:3-Niederlage im Hinspiel aus. Aber: Als Jupp Heynckes die Bayern 2013 zum Triple führte kegelten sie Barca mit 4:0 und 3:0 souverän aus der Königsklasse. Man darf davon ausgehen, dass auch die Spanier im Viertelfinale der Champions League noch nicht auf den FC Bayern treffen möchte.

Kategorie: Hammer-Los

