Champions League nur noch im Bezahlfernsehen: Zerstückelt und teuer

Kassel. Im vergangenen Jahr sorgte die Neuaufteilung der Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga für Diskussionen. Zur nächsten Saison ändert sich auch die Übertragung der Champions League.

Für deutsche Fußballfans heißt das: Wer alles sehen will, muss zukünftig zahlen – und das für zwei verschiedene Abos. Fragen und Antworten:

Wo ist in der kommenden Saison die Champions League zu sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich im Verbund mit dem ebenfalls kostenpflichtigen Streamingportal Dazn die Rechte gesichert. Wer alle Spiele sehen will, muss bei beiden Anbietern ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Was kosten die Abonnements bei Sky und Dazn?

Dazn verlangt derzeit 9,99 Euro pro Monat. Dafür gibt es eine Auswahl an internationalem Fußball inklusive Bundesliga-Highlights, US-Sport wie Basketball und Football sowie Tennis, Boxen und andere Sportarten. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker ist ab August Dazn-Experte.

Sky bietet Champions-League-Fußball derzeit ab 34.99 Euro im Monat an. Bundesliga und Königsklasse sind jedoch in verschiedene Pakete aufgeteilt, auch HD-Qualität kostet extra. So kommen Monatspreise bis über 50 Euro zustande. Sky plant keine Preisanpassungen, wie der Sender auf Anfrage mitteilte.

Wie teilen sich Sky und Dazn die zu übertragenden Spiele auf?

Sky überträgt 34 Einzelspiele und alle 40 Konferenzen. Dazn zeigt die übrigen der insgesamt 138 Spiele der Königsklasse.

Wie unübersichtlich das Vertragswerk der beiden Anbieter ist, zeigt sich an den Spieltagen der Gruppenphase: Neunmal darf Sky sich eine Begegnung aussuchen und exklusiv zeigen. Dreimal besitzt Dazn dieses Vorrecht. Wahrscheinlich ist, dass die beiden Sender in diesen Fällen Partien mit deutscher Beteiligung wählen. Sky zeigt also ein Einzelspiel pro Abend. Schon in der Gruppenphase werden einige Partien der deutschen Teams (Bayern, Schalke, Dortmund und Hoffenheim) nur bei Dazn zu sehen sein.

Für die deutschen K.o.-Spiele gilt: Sky zeigt alle Rückspiele der deutschen Mannschaften exklusiv, egal wie viele deutsche Klubs noch im Wettbewerb sind. Sky überträgt alle Halbfinals und Finals.

Ist im Free-TV also keine Königsklasse mehr zu sehen?

Ja, mit einer Ausnahme: Erreicht eine deutsche Mannschaft das Finale am 1. Juni 2019 in Madrid, so wird diese Partie im deutschen Free-TV zu sehen sein. Das regelt der Rundfunk-Staatsvertrag.

Sechs Jahre lang durfte sich das ZDF als Nachfolger von Sat.1 über die Fußball-Übertragungen freuen, die dem Sender einen durchschnittlichen Marktanteil von mehr als 20 Prozent bescherten.

Gibt es in der Königsklasse neue Anstoßzeiten?

Ja. Die Begegnungen werden zukünftig dienstags und mittwochs um 18.55 Uhr und 21 Uhr angepfiffen. Bislang beginnen die Spiele meist um 20.45 Uhr. Die Uefa verspricht sich dadurch mehr Möglichkeiten bei der TV-Vermarktung.

Wie viele Teams spielen mit und wann geht es los?

Die vier besten Nationen (derzeit Spanien, England, Deutschland, Italien) der Fünfjahreswertung stellen jeweils vier direkte Starter für die Königsklasse. Insgesamt haben 26 Teams einen Startplatz sicher, nur sechs Plätze werden noch über die insgesamt fünf Qualirunden ausgespielt. 32 Teams starten ab dem 18./19. September in der Gruppenphase. Das Achtelfinale beginnt am 12. Februar 2019.

Gibt es weitere Änderungen zur neuen Saison?

Ja, diese gelten auch für die Europa League. In Verlängerungen von K.o.-Spielen ist ein vierter Einwechselspieler erlaubt. In den Endspielen dürfen 23 statt 18 Spieler nominiert werden. Nach der Gruppenphase dürfen Klubs ohne Einschränkung drei Spieler nachmelden. Bislang war ein Spieler, der bereits ein Europapokalspiel bestritten hatte, für den neuen Klub in diesem Wettbewerb gesperrt.

Welche Abos brauche ich fürs Fußball-Komplettpaket?

Für die Königsklasse werden Sky und Dazn benötigt, die Europa League gibt es in Gänze nur bei Dazn und für die Bundesliga brauchen Fans weiterhin Sky und den Europort Player. Wer diese drei Abos bucht, muss mit mindestens 65 Euro rechnen. (mit dpa und sid)