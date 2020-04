Champions League: Leipzig und Gladbach ausgesperrt? Verrückter Plan der UEFA

Wann wird die Champions League fortgesetzt? Die UEFA berät sich am 23. April zu dieser Frage. Alle Entwicklungen gibt es hier im News-Ticker.

Wie geht es in Zeiten der Corona-Krise* für den Fußball weiter?

DFL und UEFA werden am 23. April über das weitere Vorgehen beraten.

und werden am 23. April über das weitere Vorgehen beraten. Die Champions League könnte offenbar im August fortgesetzt werden.

10.57 Uhr: Wie ist es um die Zukunft der Champions League bestellt? Die UEFA tagt am Donnerstag in Nyon und wird sich sicherlich auch zu diesem Thema beraten. Ob eine endgültige Entscheidung gefällt werden kann, ist fraglich - schließlich muss sich der Verband auf die Politik sämtlicher Länder stützen, deren Vereine noch in den Wettbewerben vertreten sind.

Währenddessen macht ein irrer Vorschlag die Runde, der extreme Auswirkungen auf die kommende Saison hätte. Wie Sport1 berichtet, soll in UEFA-Kreisen darüber diskutiert werden, ob man den Fünfjahreskoeffizienten als Qualifikationsbasis für die nächste Spielzeit in Champions und Europa League heranzieht. Und zwar für jene Ligen, die die aktuelle Runde nicht beenden können. Auch die englische Sun hat diesen Gedanken aufgegriffen.

Champions League: Verrückter Plan - Müssen Leipzig und Gladbach zuschauen?

Bei einem vorzeitigen Bundesliga-Aus würde das bedeuten: In der Königsklasse wären die deutschen Vertreter der FC Bayern*, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Schalke 04. In der Europa League würden der VfL Wolfsburg und RB Leipzig die fixen Startplätze einnehmen.

Tabellarisch wären aktuell Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach für die CL qualifiziert, Leverkusen und Schalke folgen auf den EL-Plätzen. Ob es aber wirklich so weit kommt? Das Szenario erscheint sehr unrealistisch. Vor allem, weil man in Deutschland ja weiter emsig an der Fortsetzung der Saison arbeitet.

Zukunft der Champions League: UEFA hat klaren Terminplan - Fällt heute die Entscheidung?

Update vom 23. April, 9.08 Uhr: Es könnte einer der wichtigsten Tage in der jüngeren Fußball-Geschichte werden. An diesem Donnerstag entscheiden sowohl die UEFA als auch die DFL über das weitere Vorgehen ihrer Wettbewerbe.

Um 10 Uhr beginnt im schweizerischen Nyon die Konferenz des UEFA-Exekutivkomitees. Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.

A reminder that the #UEFAExCo will meet today via video conference look at developments across both domestic and European competitions. — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

Die DFL beginnt ihre virtuelle Mitgliederversammlung um 11 Uhr. In Sachen TV-Gelder gibt es offenbar schlechte Nachrichten.

Zukunft der Champions League: UEFA hat klaren Terminplan - doch es gibt ein riesiges Problem

Erstmeldung vom 21. April: Nyon - Fußball-Fans in Deutschland haben inzwischen die leise Hoffnung, dass die Bundesliga* ihren Spielbetrieb möglicherweise ab dem zweiten Mai-Wochenende fortsetzt.

Inzwischen haben sich auch schon einzelne Politiker zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs geäußert. Am 23. April berät sich die DFL in einer virtuellen Mitgliederversammlung mit den Vertretern der Klubs* über das weitere Vorgehen. Es ist auch schon das DFL-Konzeptpapier durchgesickert, das beschreibt, wie die Geisterspiele ablaufen sollen.

Champions League: Fortsetzung geplant? UEFA berät sich

Auch die UEFA wird sich an diesem Tag beraten und über die Zukunft der Champions League und Europa League entscheiden. Doch bereits am Dienstag schalten sich die Generalsekretäre der 55 Mitgliedsländer der Europäischen Fußball-Union zusammen.

Tags darauf werden die europäischen Ligen und die Klubvereinigung ECA angehört. Eigentlich waren für diese beiden Tage einmal die Halbfinalspiele im DFB-Pokal vorgesehen gewesen.

UEFA bespricht Szenarien für Champions League und Europa League

Im Gegensatz zur Bundesliga* sind die anderen europäischen Top-Ligen noch in der Warteschleife. Die englische Premier League hofft ebenso auf Spiele spätestens in der zweiten Junihälfte wie Spaniens Primera Division oder die Serie A in Italien.

Dabei sollten die Ligen nach dem Wunsch der UEFA ursprünglich bis Ende Juli fertig sein, um dann die Europa und Champions League zuende spielen zu können. Nun aber sagte UEFA-Boss Aleksander Ceferin dem Corriere della Sera, notfalls könne auch parallel gespielt werden.

UEFA Champions League: Fortsetzung im August?

Das ideale Szenario sieht jedoch vor, dass die Europa League am 2./3. bzw. 6. August das Achtelfinale wieder aufnimmt, gefolgt von der Runde der letzten 16 in der Königsklasse am 7./8. August.

Danach würde alle drei Tage gespielt - bis zu den Finals am 27. und 29. August in Danzig (EL) und Istanbul (CL). Im September könnte es laut Ceferin Länderspiele geben, der Start der Saison 2020/21 würde in der Champions League auf 20. Oktober verlegt.

Das Problem für die unterbrochene Spielzeit: Die UEFA benötigt nicht nur das Okay einer nationalen Regierung - sondern von gleich 13 Ländern. So viele sind noch im Europacup vertreten oder wie Polen mit Danzig als Ausrichter eines Endspiels dabei.

