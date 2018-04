Live-Ticker: Knackt Klopps Offensive auch Manchester City?

Der FC Liverpool trifft im Viertelfinale der Champions-League auf Manchester City. Das Hinspiel steigt am Mittwoch um 20:45 Uhr bei den Reds, wir berichten im Live-Ticker.

FC Liverpool - Manchester City

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Hinspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City! An der Anfield Road treffen am Mittwoch die beiden verbliebenen Klubs von der Insel in der Runde der letzten Acht direkt aufeinander. Obwohl sich die beiden Mannschaften im englischen Fußball unglaubliche 178 Male gegenüberstanden, ist es das erste Duell der beiden Mannschaften auf internationalem Parkett.

Liverpool hatte sich im Achtelfinale gegen den FC Porto durchgesetzt. Nach einem überragenden 5:0-Sieg der Reds im Hinspiel, schaukelten die Männer von der Mersey den Vorsprung im Rückspiel locker nach Hause. Auch Manchester City hatte im Achtelfinale schon nach dem Hinspiel keinen Zweifel daran gelassen, wer das Duell mit dem Schweizer Meister FC Basel für sich entscheiden würde. Nach einem klaren 4:0-Erfolg konnten sich die Skyblues sogar eine 1:2-Niederlage im Rückspiel erlauben.

Zwar geht der souveräne Tabellenführer aus dem blauen Teil Manchesters vermutlich leicht favorisiert in die beiden Begegnungen, doch Liverpool ist keineswegs chancenlos. 4:3 für Liverpool endete das fulminante Rückspiel in der Premier-League - vermutlich eines der besten Fußballspiele der vergangenen Jahre. Dass City allerdings auch in der Lage ist, Liverpool so richtig weh zu tun, zeigte sie beim 5:0-Sieg im heimischen Emirates Stadium.

Das Duell der Ex-Bundesligatrainer: Klopp trifft auf Pep

Die beiden Städte liegen gerade einmal 57 Kilometer von einander entfernt. Insbesondere die Rivalität zwischen dem FC Liverpool und Manchester United, dem innerstädtischen Konkurrenten von ManCity, ist mittlerweile legendär. Mit von der Partie sind auch einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga. Inbesondere die beiden Trainer, Pep Guardiola und Jürgen Klopp, kennen sich aus den hitzigen Duellen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in- und auswendig. Bei Liverpool spielen mit Loris Karius (1. FSV Mainz 05), Joel Matip (FC Schalke 04), Ragnar Klavan (FC Augsburg), Emre Can (FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen) und Roberto Firmino (TSG Hoffenheim) gleich fünf ehemalige Bundesliga-Profis. Auf Seiten der Citizens haben Kapitän Vincent Kompany (Hamburger SV), Ilkay Gündogan (1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund) und Kevin De Bruyne (Werder Bremen, VfL Wolfsburg) Erfahrung in Deutschlands höchster Spielklasse.

FC Liverpool gegen Manchester City - wer kann sich die bessere Ausgangslage für das Rückspiel am 10. April verschaffen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

