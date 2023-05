Bayern-Aufstellung heute gegen Hertha BSC: Sané bleibt draußen, Gnabry darf ran

Von: Antonio José Riether

Mit welcher Startelf geht Thomas Tuchel in das wichtige Bundesliga-Spiel gegen den Tabellenletzten Hertha BSC? Die Aufstellung für das Heimspiel am Sonntag.

Update am 30. April, 14.20 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da! In der Offensive schenkt Tuchel Serge Gnabry und Sadio Mané das Vertrauen, zudem beginnen Jamal Musiala und Kingsley Coman. Leroy Sané und Thomas Müller bleiben zunächst draußen. Zudem ersetzt Benjamin Pavard den verletzten Dayot Upamecano, Noussair Mazraoui startet dafür rechts hinten.

Die komplette Bayern-Aufstellung: Sommer – Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Musiala, Coman – Mané

Bayern-Aufstellung heute gegen Hertha BSC: Tuchel rätselt wegen Offensiv-Stars

Update am 30. April, 13.50 Uhr: Welche Aufstellung wählt Bayern-Trainer Thomas Tuchel heute für das Heimspiel gegen Hertha BSC? Die Abwehr stellt sich nach den Ausfällen von Dayot Upamecano und Alphonso Davies beinahe von alleine auf. Ein Rätsel bleiben die Offensiv-Stars. Das einstige Prunkstück im Sturm ist mittlerweile eine XXL-Baustelle, wenn man bedenkt, dass Jamal Musiala mit elf Saisontoren der beste Bundesligatorschütze der Bayern ist.

Eric Maxim Choupo-Moting plagt sich weiterhin mit Knieproblemen herum, Mathys Tel ist laut Tuchel für einen Startelfeinsatz noch nicht so weit. Demzufolge ist zu erwarten, dass ausgerechnet Sadio Mané wieder das Vertrauen als Sturmspitze erhält. Der Senegalese konnte beim 1:3 in Mainz mit seinem ersten Treffer des Jahres immerhin seine Torflaute beenden. Dahinter könnten Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané und Kingsley Coman für Gefahr sorgen.

Bayern-Aufstellung heute gegen Hertha BSC: Zwei Stammkräfte fehlen verletzt

Erstmeldung vom 28. April: München – Bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag gab Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Vorgabe für die letzten fünf Spiele aus. „Das Ziel muss sein, 15 Punkte zu holen. Wenn wir weiter so schwankend spielen, wird uns das nicht gelingen“, mahnte er. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Hertha BSC auf dem Plan. Wem schenkt Tuchel das Vertrauen? Die mögliche Startaufstellung.

FC Bayern München Gründung:\t 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: über 300.000

Aufstellung des FC Bayern gegen Hertha BSC: Dayot Upamecano fällt verletzt aus

Wie in allen Spielen unter Tuchel wird auch Keeper Yann Sommer gegen die Hauptstädter starten. „Yann hat eine Phase, in der er unglücklich spielt, in der Dinge gegen ihn laufen. Manchmal mit ein bisschen Schuld von ihm, manchmal unverschuldet“, analysierte der Coach die Verfassung seines Schlussmanns. Sein Keeper gehe jedoch gut mit der Kritik um, „das Vertrauen hat er weiterhin.“

In der Abwehr wird Tuchel gegen Hertha aufgrund einer Verletzung von Innenverteidiger Dayot Upamecano etwas umbauen müssen. „Upa hat sich gestern leider bei einer Spielform verletzt. Er fällt mit einem Faserriss circa zwei Wochen aus“, bestätigte der Trainer bei der Presserunde. Benjamin Pavard und Matthijs de Ligt werden somit voraussichtlich das zentrale Duo in der Abwehrkette bilden.

Sitzt gegen Hertha BSC zunächst auf der Bank: Bayern-Star Leroy Sané. © Tom Weller/dpa

FC-Bayern-Startelf gegen Hertha BSC: Leon Goretzka angeschlagen

Auf den defensiven Außenpositionen muss Tuchel im Vergleich zur Aufstellung gegen Mainz ebenfalls Anpassungen vornehmen. Joao Cancelo könnte den verletzten Alphonso Davies auf der linken Seite vertreten, während auf rechts wohl der zuletzt unzufriedene Noussair Mazraoui spielen könnte. Auch Josip Stanisic wäre ein Kandidat auf der Rechtsverteidigerposition.

Das zuletzt anfällige zentrale Mittelfeld bestand gegen Mainz aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka, letzterer ist jedoch angeschlagen. „Leon hat eine Knieprellung, müsste aber gehen“, meinte Tuchel angesprochen auf das Personal. Möglicherweise könnte er etwas offensiver gegen die formschwachen Berliner auftreten, etwa mit Jamal Musiala und Thomas Müller in offensiveren Mittelfeldpositionen. Dafür müsste allerdings einer der zentralen Mittelfeldspieler weichen, in diesem Fall Goretzka.

FC-Bayern-Aufstellung gegen Hertha BSC: Tuchel verkündet Ausfall in der Offensive

Abzuwarten bleibt, wer auf den offensiven Flügeln startet. „King hat heute wegen einer Rückenblockade nicht trainiert“, meinte Tuchel über Kingsley Coman, ein Einsatz am Sonntag „müsste gehen“, meinte der Krumbacher. Da sich Serge Gnabry aktuell in einem Formtief befindet und Leroy Sané wohl auf der rechten Seite startet, könnte Coman also wieder starten, nachdem er in Mainz nur auf der Bank gesessen hatte.

Sadio Mané, der in Mainz als Mittelstürmer immerhin wieder einmal ein Tor erzielen konnte, wird wahrscheinlich wieder starten. Der verletzte Eric Maxim Choupo-Moting fällt weiter aus, bestätigte Tuchel am Freitag. Gleichzeitig sprach er sich gegen einen Startelfeinsatz des 18-jährigen Mathys Tel aus. „Da sind andere mehr gefragt, die mehr Erfahrung haben und die solche Situationen schon einmal bewältigt haben“, so der Cheftrainer. (ajr)

Voraussichtliche Aufstellung: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich - Sané, Musiala, Müller, Coman - Mané