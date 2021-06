Schreckliche Szenen bei Fußball-EM: Star muss wiederbelebt werden - Verband gibt erste Entwarnung

Große Sorge um Spieler

+ © IMAGO / Ritzau Scanpix Hoffen mit Christian Eriksen: die Spieler von Dänemark bei der EM 2021. © IMAGO / Ritzau Scanpix

Bei der Fußball-EM 2021 ereignen sich im Spiel Dänemark gegen Finnland schreckliche Szenen. Superstar Christian Eriksen muss auf dem Platz wiederbelebt werden. Die Ärzte kämpfen um sein Leben - erfolgreich.

Update vom 12. Juni, 20.09 Uhr: Das Wichtigste vorneweg: Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch auf dem Platz stabil und „wach“, wie die Offiziellen der Uefa und des dänischen Verbandes erklären. Und: Das Spiel zwischen Dänemark und Finnland bei der Fußball-EM 2021 wird tatsächlich fortgesetzt. „Auf Wunsch beider Mannschaften“, wie das ZDF berichtet. Nach einer kurzen Pause soll es weitergehen. Aber nochmal das Wichtigste: Christian Eriksen ist nach den dramatischen Szenen „stabil“.

Christian Eriksen: Große Anteilnahme nach dramatischen Szenen um Dänemark-Star bei EM 2021

Update vom 12. Juni, 19.58 Uhr: Immer mehr Nachrichten nach den dramatischen Szenen um Christian Eriksen, die bei der Fußball-EM 2021 auf einen guten Ausgang der furchtbaren Geschichte schließen lassen.

Laut „Bild“ bestätigte die Uefa eine „erfolgreiche Reanimation“ und, dass Eriksen „stabilisiert“ in einem Krankenhaus liege. Laut dänischem Verband sei der Fußballstar der Skandinavier „wach“.

Christian Eriksen: Dänemark-Star ist laut Verband „bei Bewusstsein“ - Schock bei EM 2021

Update vom 12. Juni, 19.50 Uhr: Die Reaktionen zu den schlimmen Szenen um Christian Eriksen bei der Fußball-EM 2021 mehren sich. Unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Dänemark-Besuch mit Betroffenheit auf den Zusammenbruch des dänischen Fußballstars im Vorrundenspiel gegen Finnland reagiert.

Steinmeier sah den Zwischenfall in der ersten Halbzeit am Samstagabend am Fernseher im Hotel in Kolding, unmittelbar bevor er die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zum Abendessen traf.

Update vom 12. Juni, 19.37 Uhr: Ist das die große Erleichterung, auf die Fußball-Fans weit über Dänemark hinaus gewartet haben? Der dänische Fußballverband hat soeben getwittert: „Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und für weitere Untersuchungen auf dem Weg ins Rigshospitalet.“ Auch die Uefa hatte gerade getwittert, dass der Spielmacher vom italienischen Meister Inter Mailand „stabilisiert“ und auf dem Weg in eine Klinik sei. Fotos aus dem Stadion zeigen, wie Eriksen offenbar mit einer Halskrause, getragen von etlichen Sanitätern und Ärzten sowie begleitet von Teamkameraden aus dem Innenraum gebracht wurde.

Christian Eriksen: Große Sorgen um Dänemark-Superstar bei EM 2021 - Ärzte müssen wiederbeleben

Update vom 12. Juni, 19.30 Uhr: Weiter herrscht bange Ungewissheit. Wie geht es Dänen-Superstar Christian Eriksen? Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand brach mitten im EM-Spiel Dänemark gegen Finnland regungslos zusammen. Ärzte und Sanitäter mussten ihn minutenlang mit Herzdruckmassagen auf dem Platz wiederbeleben. Laut ZDF war der 29-Järhige auf dem Weg aus dem Stadion Parken in Kopenhagen immer noch regungslos.

Wie die Uefa als Ausrichter der Fußball-EM 2021 nun twittert, wurde Eriksen „ins Krankenhaus gebracht und stabilisiert“. Aktuell fände eine Krisensitzung statt, ob das dritte Spiel dieser Europameisterschaft abgebrochen wird. Vertreter beider Teams sind dabei mit anwesend. Weiter Informationen soll es um etwa 19.45 Uhr geben.

+ Geschockt: die Spieler von Finnland nach dem Zusammenbruch von Dänen-Superstar Christian Eriksen. © IMAGO / Ritzau Scanpix

Erstmeldung vom 12. Juni: München/Kopenhagen - Riesen-Schock bei der Fußball-EM 2021*! Superstar Christian Eriksen von Dänemark brach kurz vor der Halbzeitpause des Vorrundenspiels der Gruppe B gegen Finnland beim Stand von 0:0 auf dem Platz zusammen. Ohne Fremdeinwirkung, offenbar mitten im Laufen. Es waren schreckliche Szenen.

Christian Eriksen: Dänemark-Superstar bricht in EM-Spiel gegen Finnland regungslos zusammen

Sofort riefen Mit- und gegnerische Spieler Sanitäter und Betreuer herbei. Eriksen lag regungslos auf dem Platz, mit dem Gesicht nach unten. Der 29-jährige Mittelfeldmann bewegte sich nicht mehr und wirkte bewusstlos. Die herbeigeeilten Ärzte und Rettungskräfte begannen direkt mit einer Herzdruckmassage. Diese dauerte minutenlang an. Wie es dem Spieler von Inter Mailand dabei ging, war nicht zu sehen, da Spieler beider Nationalmannschaft um das Geschehen herumstanden. Offenbar als Sichtschutz.

Sie hofften und bangten mit dem Fußballer von Inter Mailand. Etliche Spieler hatten die Hände über dem Gesicht zusammengeschlagen, Zuschauer weinten verzweifelt. Im Stadion Parken in Kopenhagen herrschte großes Entsetzen.

+ imago0121248509h.jpg © Markku Ulander via www.imago-images.de

Das dritte Spiel der Europameisterschaft ist aktuell unterbrochen, beide Teams sind in die Kabinen gegangen. Eriksen, um dessen Leben die Rettungskräfte zur Stunde offenbar kämpfen, wurde mit einer Trage in die Katakomben der Arena in der dänischen Hauptstadt gebracht. Laut ZDF war er dabei nach wie vor regungslos.

Christian Eriksen: Schreckliche Szenen um Dänemark-Superstar bei Fußball-EM 2021

Die Uefa twitterte als Ausrichter der paneuropäischen Fußball-EM 2021*: „Das Spiel der UEFA EURO 2020 in Kopenhagen wurde aufgrund eines medizinischen Notfalls unterbrochen.“ Es wurde folglich noch nicht abgesagt. Völlig unklar ist auch, ob das für den Abend (21 Uhr) geplante EM-Spiel zwischen Belgien und Russland unter diesen schlimmen Eindrücken stattfinden kann. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA