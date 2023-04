„Nicht so weit, Leon!“ Tuchel regt sich über Goretzka auf – Sekunden später klingelt es im Bayern-Kasten

Von: Marius Epp

Ein Stellungsfehler von Leon Goretzka leitete die Bayern-Pleite gegen Manchester City ein. Thomas Tuchel versuchte, es noch zu verhindern – doch sein Zuruf kam zu spät.

Manchester – In Angriff und Mittelfeld scheint es beim FC Bayern momentan keinen Spieler zu geben, der wirklich in Form ist. Allein die Defensive mit Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard weiß streckenweise zu überzeugen. Sinnbildlich für die Bayern-Krise steht auch Leon Goretzka, der in den letzten Spielen wenig überzeugend agierte.

Name: Leon Christoph Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 65 Millionen Euro

FC Bayern gegen Manchester City: Tuchel winkt bei Sommer-Diskussion ab

Im Hinspiel in Manchester gingen die Münchner mit 0:3 baden und haben nur noch minimale Chancen auf den Halbfinal-Einzug in der Champions League. Der Spanier Rodri leitete das Unheil mit einem Traum-Schlenzer in den Winkel ein – hinterher wurde hauptsächlich darüber diskutiert, ob Yann Sommer die entscheidenden Zentimeter fehlen. Und, ob Manuel Neuer den Ball gehalten hätte.

Recht viel Sinn macht diese Diskussion nicht, Neuer ist nun mal verletzt, Sommer nun mal 1,83 Meter groß. Das ließ auch Tuchel mit seiner sarkastischen Antwort durchblicken: „Wenn Yann Sommer 30 Zentimeter größer wäre und vorher schon in der Ecke gestanden hätte, hätte er den Ball gehalten.“

In welcher Position sich Leon Goretzka vor dem 1:0 von Manchester City befand, gefiel Thomas Tuchel gar nicht. © Twitter/Imago/ActionPictures

Goretzka-Fehler leitete 1:0 für Manchester City ein – Tuchel sah es kommen

Vielmehr wird sich Thomas Tuchel darüber geärgert haben, dass Rodri so viel Platz und Zeit für seinen Schuss hatte. Die Videosequenz der Szene zeigt, dass auch Goretzka zumindest seinen Anteil am Gegentreffer hatte. Tuchel erkannte das schon früh – bevor Bernardo Silva den Ball auf Rodri spielte.

„Nicht so weit, Leon!“, rief der Coach Goretzka zu. Der Nationalspieler war zu weit nach außen gerückt, hätte stattdessen seine zentrale Position halten und den gefährlichen Raum zentral vor dem Strafraum abdecken müssen. Doch Tuchels Zuruf kam zu spät. Rodri bekam den Ball, Jamal Musiala versuchte noch, die Lücke von hinten zu stopfen.

FC Bayern bestraft sich selbst mit individuellen Fehlern

Doch dann zeigte Guardiolas Mittelfeldstratege, warum er zu den Besten der Welt gehört. Mit einer kurzen Drehung ließ er Musiala ins Leere laufen und hatte dann viel Zeit und eine perfekte Position, um seinen Schuss im Kreuzeck zu platzieren. Letztlich brachten den FC Bayern also zwei individuelle Fehler ins Hintertreffen – jener von Upamecano vor dem 2:0 war natürlich nochmal eklatanter. (epp)