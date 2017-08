Live-Ticker: Klopp hofft gegen Hoffenheim auf den „Faktor Anfield“

Es ist das wohl größte Spiel in der Geschichte der TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer treten im Rückspiel der CL-Playoffs beim FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp an. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ Einige Fans der TSG haben sich auf den weiten Weg auf die Insel gemacht, um ihr Team in Anfield nach vorne zu peitschen. Sie haben es sich auch nicht nehmen lassen, mal bei den Beatles vorbei zu schauen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Rückspiel der Champions League Playoffs zwischen dem FC Liverpool und der TSG 1899 Hoffenheim. Nach einer 1:2-Heimniederlage gegen die „Reds“ kommt auf die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eine extrem schwere Aufgabe zu. In der traditionsreichen und stimmungsvollen Anfield Road, in der schon Borussia Dortmund in der Europa League einen sicher geglaubten Sieg und damit das Weiterkommen verspielte, müssen die Kraichgauer mit mindestens 3:2 bei einem Tor Vorsprung oder höher gewinnen, um noch die Gruppenphase der Königsklasse zu erreichen. Ansonsten bleibt ihnen nur der Gang in die Europa League.

Wir berichten im Live-Ticker von der Partie. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Bereits seit Dienstag in Liverpool vor Ort sind zwei Kollegen unseres Schwesterportals heidelberg24.de. Dort wird aus Hoffenheimer Sicht die Lage an der Anfield Road geschildert. Bereits jetzt werden sie dort mit allerlei Bildern und Videos rund um das Spiel versorgt. Klicken Sie sich doch mal rein.

